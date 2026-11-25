ویبھو سوریہ ونشی کا بڑا انکشاف: اس عظیم بھارتی کھلاڑی سے فون پر بات کرنے کے بعد جڑی تاریخی ڈبل سنچری
ویبھو نے متحدہ عرب امارات کے خلاف 53 گیندوں پر 28 چھکوں کی مدد سے 204 رنز کی اننگز کھیل کر سب کو حیران کردیا۔
Published : November 25, 2026 at 12:38 PM IST
دوحہ، قطر: اے سی سی (ACC) مینز ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2026 میں منگل کے روز دوحہ میں کھیلے گئے گروپ مقابلے میں انڈیا اے نے متحدہ عرب امارات (UAE) کو محض 14.2 اوورز میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی، جس کا پورا کریڈٹ 15 سالہ نوجوان بلے باز ویبھو سوریہ ونشی کو جاتا ہے۔ ویبھو نے یو اے ای کے خلاف محض 53 گیندوں میں 28 چھکوں کی مدد سے 204 رنز کی ناقابلِ یقین اننگز کھیل کر کرکٹ کی دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے 52 گیندوں میں ریکارڈ توڑ ڈبل سنچری اسکور کر کے 250 رنز کے ہدف کو انتہائی کم وقت میں حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس دھماکا خیز فتح کے ساتھ ہی انڈیا اے ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اب 26 نومبر کو اس کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔
اس یادگار میچ میں ویبھو سوریہ ونشی نے کئی عالمی ریکارڈ اپنے نام کیے، جن میں لسٹ اے (List-A) کرکٹ میں تیز ترین 100، 150 اور 200 رنز مکمل کرنے کے ریکارڈز شامل ہیں، جبکہ انہوں نے ایک اننگز میں سب سے زیادہ 28 چھکے لگانے کا نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا۔ اس طوفانی اننگز کے بعد کرکٹ حلقوں اور سوشل میڈیا پر ان کی خوب ستائش ہو رہی ہے، تاہم اب خود ویبھو نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ انہیں اس تاریخی اننگز کھیلنے کا حوصلہ کس عظیم کھلاڑی سے گفتگو کے بعد ملا۔
A Star i̶s̶ ̶b̶o̶r̶n̶ that 𝗸𝗲𝗲𝗽𝘀 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🌟 Vaibhav Sooryavanshi never ceases to amaze! 👏 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/aXWuDVnmsx— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
خراب فارم سے پریشان ویبھو نے یوراج سنگھ کو فون ملایا
ویبھو سوریہ ونشی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کے ابتدائی میچوں میں خراب فارم کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ وہ نیپال کے خلاف پہلے میچ میں 26 رنز اور پاکستان اے کے خلاف دوسرے میچ میں محض 11 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ذہنی دباؤ کے عالم میں انہوں نے اپنی فارم واپس لانے کے لیے چار افراد کو فون کیا، جن میں ان کے والد، کوچ، قریبی دوست اور سابق بھارتی آل راؤنڈر یوراج سنگھ شامل تھے۔ ویبھو کے مطابق، ان کے آئیڈیل یوراج سنگھ سے تقریباً آدھے گھنٹے تک فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جس کے اگلے ہی روز انہوں نے میدان میں تہلکہ مچا دیا۔
A record-shattering double century, a fearless display of power and an innings that left everyone in awe. 🫡 Watch India A in the Semi-Final of the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 on 27th Nov, 3:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026
یوراج سنگھ کے تکنیکی مشوروں نے میچ کا نقشہ بدل دیا
بھارتی کرکٹ بورڈ (BCCI) کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں ویبھو سوریہ ونشی نے کہا، "کل کے میچ سے پہلے میں نے یوراج سنگھ سر سے بات کی۔ میں نے ان سے تقریباً آدھے گھنٹے تک گفتگو کی اور انہوں نے مجھے بیٹنگ کے بارے میں کافی کچھ سمجھایا۔ میں کافی پریشان تھا، اس لیے میں نے ان سے کھل کر بات کی اور بتایا کہ مجھے کن مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے آدھے گھنٹے تک مجھے ہر پہلو بہترین انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ابتدائی 20 گیندیں کریز پر کھیل لیتا ہوں تو اسکور کچھ اور ہی ہوگا۔ انہوں نے مجھے کئی اہم تکنیکی باتیں بتائیں، جن سے مجھے میچ میں بے حد مدد ملی۔"
'یوراج سر میرے آئیڈیل ہیں، ان کی ہر بات دھیان سے سنی'
اپنے آئیڈیل کھلاڑی سے گفتگو کے اثرات بیان کرتے ہوئے ویبھو نے مزید کہا، "یوراج سنگھ سر میرے آئیڈیل ہیں۔ پچھلے دو میچوں اور کچھ ڈومیسٹک مقابلوں میں میری کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں رہی تھی، اس لیے میری توجہ تھوڑی بھٹک گئی تھی اور میں خود سے یہی سوال کرتا رہتا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر میں نے یوراج سر سے بات کی۔ جب آپ اپنے آئیڈیل سے بات کرتے ہیں تو آپ ان کی ہر بات پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا، میں نے اسے غور سے سنا اور ان کے قیمتی مشوروں پر عمل کیا، جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔"
Since boomers at BCCI won't release the whole interview on any platform, here is the full interview of Vaibhav Sooryavanshi and how Yuvraj singh helped him. https://t.co/GatIeRUODj— Gangadhar (@gangadhar_11) November 25, 2026
کریز پر رکنے کی حکمتِ عملی اور پچ کا اندازہ
میچ کے اختتام پر 'پلیئر آف دی میچ' کا ایوارڈ وصول کرتے ہوئے بھی ویبھو نے اس بات کو دہرایا کہ ان کا بنیادی منصوبہ کریز پر رکنے اور لمبی اننگز کھیلنے کا تھا، تاہم جب چند گیندیں کھیلنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ پچ میں باؤلرز کے لیے کوئی خاص مدد نہیں ہے تو انہوں نے اپنا فطری جارحانہ کھیل پیش کیا۔
𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟: It was a 30-minute phone call with his idol Yuvraj Singh that unshackled Vaibhav Sooryavanshi 🙌 He then created history with a world record 52-ball 204. The teenage sensation takes us inside his unbelievable knock and reveals how the moment unfolded 👏 - By @Moulinparikh 🎥 🔽 Don't miss this one! #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/n3wLiiQkOj— BCCI (@BCCI) November 25, 2026
سوریہ ونشی نے کہا، "پچھلے دو میچوں میں میں کریز پر سیٹ تو ہو گیا تھا، لیکن اپنے اچھے آغاز کو بڑی اننگز میں تبدیل نہیں کر پایا تھا۔ اس لیے منصوبہ یہی تھا کہ میدان پر جا کر ابتدا میں تھوڑا وقت لیا جائے۔ لیکن ایک دو گیندیں کھیلنے کے بعد مجھے لگا کہ پچ سے باؤلرز کو زیادہ مدد نہیں مل رہی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت پر بھروسہ رکھا۔ میری سوچ یہی تھی کہ مجھے دیر تک بیٹنگ کرنی ہے۔ اچھی بات یہ رہی کہ میں جلد ہی کھیل پر قابو پانے میں کامیاب رہا اور پھر میں نے اپنی شرائط پر بیٹنگ کی۔"