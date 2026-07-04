ویبھو سوریاونشی نے تاریخ رقم کی، 15 سال کی عمر میں ڈیبیو کیا، سچن ٹنڈولکر کو پیچھے چھوڑ دیا
ویبھو سوریاونشی نے انگلینڈ کے خلاف ٹی 20 انٹرنیشنل میچ میں ڈیبیو کرکے تاریخ رقم کی۔
Published : July 4, 2026 at 10:38 PM IST
مانچسٹر: بہار کے سمستی پور ضلع سے تعلق رکھنے والے 15 برس ویبھو سوریاونشی ہفتے کے روز ہندوستان کے سب سے کم عمر بین الاقوامی ڈیبیو کرنے والے کھلاڑی بن گئے، انہوں نے سچن ٹنڈولکر کو پیچھے چھوڑ دیا، جن کا ریکارڈ تقریباً 37 سال تک قائم رہا۔ بائیں ہاتھ کے اوپننگ بلے باز کو سنجو سیمسن کی جگہ انگلینڈ کے خلاف میچ کے لیے پلیئنگ الیون میں شامل کیا گیا۔
ویبھو سوریاونشی نے 15 سال 99 دن کی عمر میں اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کرتے ہوئے سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ماسٹر بلاسٹر سچن ٹنڈولکر نے 15 نومبر 1989 کو کراچی میں پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا۔ اپنے بین الاقوامی ڈیبیو کے وقت سچن کی عمر 16 سال 205 دن تھی۔
مزید برآں، ویبھو سوریاونشی نے ہندوستانی کرکٹ کے مجموعی ریکارڈ میں بھی ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے۔ شیفالی ورما نے ہندوستان کے لیے خواتین کرکٹ میں سب سے کم عمر ڈیبیو کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ شیفالی نے 15 سال اور 239 دن کی عمر میں ہندوستانی خواتین ٹیم کے لیے بین الاقوامی کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ شیفالی نے 24 ستمبر 2019 کو جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیلتے ہوئے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا۔ اب، ویبھو نے اس سے بھی کم عمر میں ہندوستان کے لیے کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔
دریں اثنا، ہندوستانی کپتان شریاس ایر نے ہفتہ کو مانچسٹر میں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ نے اپنی پلیئنگ الیون میں بھی دو تبدیلیاں کی ہیں۔ فاسٹ بولر جوفرا آرچر کی ٹیم میں واپسی ہوئی، جب کہ فاسٹ بولر جوش ٹونگ نے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔
دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی، چیسٹر-لی-اسٹریٹ میں کھیلا گیا جو بارش کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا۔ بھارت نے سات وکٹ پر 189 رنز بنائے لیکن بارش کی وجہ سے دوسری اننگز شروع نہیں ہو سکی۔