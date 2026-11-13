سکیورٹی خدشات کے باعث امریکہ کا قطر میں شیڈول فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ سے دستبرداری کا اعلان
فیفا نے بعد ازاں اعلان کیا کہ امریکہ کی دستبرداری کے بعد ڈومینیکن ریپبلک کی ٹیم قطر میں اس کی جگہ لے گی۔
Published : November 13, 2026 at 10:27 AM IST
جنیوا: امریکی فٹبال فیڈریشن (یو ایس ایس ایف) نے خلیجی خطے کی سکیورٹی صورتحال کے پیشِ نظر آئندہ ہفتے قطر میں شروع ہونے والے فیفا انڈر 17 بوائز ورلڈ کپ سے اپنی ٹیم دستبردار کر لی ہے۔ فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے جمعرات کے روز اس فیصلے کی باضابطہ تصدیق کر دی۔ فروری میں ایران پر امریکی فوجی حملوں کے آغاز کے بعد سے قطر اور پورے خلیجی خطے میں سکیورٹی ہائی الرٹ ہے، تاہم رواں ماہ دوحہ میں فارمولا ون ریس بھی شیڈول ہے۔
48 ٹیموں پر مشتمل فیفا کا یہ عالمی ٹورنامنٹ آئندہ بدھ کو دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ امریکی ٹیم کو اپنا پہلا میچ 21 نومبر کو مونٹی نیگرو کے خلاف کھیلنا تھا، جبکہ گروپ مرحلے میں اس کے دیگر حریف چلی اور الجزائر تھے۔ فیفا نے بعد ازاں اعلان کیا کہ امریکہ کی دستبرداری کے بعد ڈومینیکن ریپبلک کی ٹیم قطر میں اس کی جگہ لے گی، جس نے کونکاکاف ریجن کے کوالیفائنگ گروپ میں امریکا کے بعد دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔
فیفا نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ امریکی فٹبال فیڈریشن نے یہ فیصلہ امریکا کی جانب سے جاری کردہ موجودہ 'لیول 3 ٹریول ایڈوائزری' کے تناظر میں کیا ہے۔ تاہم فیفا نے نشاندہی کی کہ رواں سال قطر میں دیگر بڑے عالمی کھیلوں کے مقابلے مکمل حفاظت کے ساتھ منعقد ہو چکے ہیں، جن میں ڈائمنڈ لیگ ایتھلیٹکس میٹنگ، گزشتہ ہفتے ہونے والی موٹو جی پی ریس، اور 2027 کے فیبا مینز باسکٹ بال ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ میچز شامل ہیں۔
فیفا کے مطابق وہ قطر کے ساتھ مل کر آئندہ ماہ مینز انٹرکانٹینینٹل کپ کا بھی انعقاد کرے گا، جس میں قطر کی ملکیت رکھنے والا چیمپئنز لیگ ٹائٹل ہولڈر کلب پیرس سینٹ جرمین بھی شریک ہوگا۔ فیفا کا کہنا تھا کہ سکیورٹی جائزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ایسی کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوئی جو ٹورنامنٹ کے اردگرد سکیورٹی صورتحال پر اثر انداز ہو۔ فیفا کے ٹورنامنٹ قوانین کے تحت افتتاحی میچ سے 30 دن سے کم وقت قبل دستبرداری اختیار کرنے پر فیفا کی ڈسپلنری کمیٹی کی جانب سے امریکی فٹبال فیڈریشن پر کم از کم 20 ہزار سوئس فرانک (24 ہزار امریکی ڈالر) جرمانہ عائد کیا جانا چاہیے۔
قطر 2025 سے 2029 تک سالانہ بوائز انڈر 17 ورلڈ کپ کے ہر ایڈیشن کی میزبانی کر رہا ہے۔ 104 میچوں پر مشتمل اس ایڈیشن کا فائنل 13 دسمبر کو کھیلا جائے گا، جبکہ ٹورنامنٹ میں شریک نمایاں ٹیموں میں چین، جاپان، سعودی عرب، مصر، ارجنٹائن، برازیل، فرانس، ڈنمارک، آئرلینڈ، اٹلی اور اسپین شامل ہیں۔ امریکی فٹبال فیڈریشن نے بدھ کے روز کھلاڑیوں کو دستبرداری کے فیصلے سے آگاہ کیا، جو فیفا کی جانب سے ٹورنامنٹ کے سرکاری کھلاڑیوں کی فہرستوں میں امریکی اسکواڈ شائع کیے جانے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا۔
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کوچ ایلکس الداز کی جانب سے گزشتہ ہفتے منتخب کیے گئے 21 کھلاڑیوں کا تعلق امریکا، انگلینڈ، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز اور اسپین کے کلبوں سے تھا۔ کوالیفائنگ مرحلے میں فلاڈیلفیا یونین کے فارورڈ ملک جاکوپووچ نے ٹیم کے 19 میں سے 8 گول اسکور کیے تھے۔ فیفا نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ تمام شرکاء اور شائقین کی سلامتی اور تحفظ اولین ترجیح ہے، اور دیگر تمام فیفا ایونٹس کی طرح ہم متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور قطر میں ٹورنامنٹ کے شاندار آغاز کے منتظر ہیں۔