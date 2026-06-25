فیفا 2026: امریکہ میں ایرانی فٹبال ٹیم پر پابندیوں میں نرمی، اگلے مقابلے کے لیے دو دن قبل آنے کی اجازت
ایرانی فٹبال ٹیم کو سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے بیچ ہوے کامیاب اعلیٰ سطحی مذاکرات کا فائدہ ملتا نظر آرہا ہے۔
Published : June 25, 2026 at 8:14 AM IST
امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے منگل کو اعلان کہ امریکہ ایران کی ورلڈ کپ ٹیم پر پابندیوں میں نرمی کر رہا ہے اور اسکواڈ کو اس کے اگلے میچ سے دو دن پہلے ملک میں سفر کرنے کی اجازت دی جارہی ہے۔
محکمہ کے ترجمان نے کہا کہ ٹیم کو سیئٹل میں جمعہ کے میچ کے بعد روانہ ہونا پڑے گا۔ ایران فٹ بال فیڈریشن کے ترجمان نے تصدیق کی کہ ٹیم بدھ کو میکسیکو کے شہر تیجوانا میں واقع اپنے بیس کیمپ سے سیٹل کے لیے روانہ ہوگی۔
وائٹ ہاؤس فیفا ٹاسک فورس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈریو گیولیانی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ "یہ ہماری طرف سے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔" انھوں نے مزید کہا، "ہم یہ دیکھنے جا رہے تھے کہ پہلے دو سفر کیسے ہوتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، تو ہم سفر کے دنوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔"
پالیسی میں تبدیلی کی اطلاع سب سے پہلے این بی سی نیوز نے دی تھی اور یہ اس وقت سامنے آئی ہے جب دونوں ممالک کے حکام ایران میں جنگ کو ختم کرنے سے متعلق مذاکرات کر رہے ہیں۔
ایرانی اسکواڈ نے ٹیم پر عائد سفری پابندیوں اور جنگ کے آغاز کے بعد سے اس کو درپیش چیلنجوں سے متعلق شکایت کی ہے۔ ایران نے مارچ میں اپنے گروپ مرحلے کے میچوں کو اتحادی ملک میکسیکو منتقل کرنے کی کوشش کی۔ میکسیکو کے ساتھ ایران کے سفارتی تعلقات ہیں۔ اس کے بیس کیمپ کو ایریزونا کے ٹکسن سے تیجوانا منتقل کرنے کی درخواست ٹیم کی آمد سے دو ہفتے قبل منظور کر لی گئی تھی۔ ٹیم کے کئی عہدیداروں اور معاون عملے کے ارکان کو ٹیم کے ساتھ امریکہ جانے سے روک دیا گیا ہے۔
پہلے دو میچوں کے لیے، لاس اینجلس کے قریب، ایرانی ٹیم کو ایک دن پہلے وہاں پہنچنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایرانی کوچ امیر غلینوئی نے بارہا کہا کہ امریکی پابندیوں نے ٹیم کو نقصان پہنچایا، خاص طور پر اس وقت میں جب ٹیم کے پاس اتوار کے دوپہر کے میچ سے پہلے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت تھا۔
غلینوئی نے بیلجیم کے خلاف 0-0 سے ڈرا ہونے کے بعد ایک ترجمان کے ذریعے کہا کہ، "ابھی ہمیں کسی بھی چیز سے زیادہ بحالی کی ضرورت ہے، حالات ہمارے لیے بہت مشکل رہے ہیں۔"
ٹیموں کا میچ سے ایک دن پہلے سفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ فیفا کے ضوابط کے مطابق بھی ہے۔ ضوابط کے مطابق، "ہر ٹیم میچ ڈے (MD-1) سے ایک دن پہلے اپنی ٹیم کے بیس کیمپ سے میچ کے مقام تک جائے گی اور میچ ڈے ( MD-2) پر غیر معمولی معاملات میں، اور میچ کے بعد (MD/MD+1 پر) اپنی ٹیم کے بیس کیمپ میں واپس آئے گی۔
لیکن ایران نے میزبان شہروں سے میچوں کے بعد آرام کے لیے مزید وقت مانگا تھا، خاص طور پر سیئٹل کے 1,200 میل (1,930 کلومیٹر) کے سفر کے لیے۔ ٹیم جمعرات کو واشنگٹن یونیورسٹی میں ٹریننگ کرے گی۔
ایرانی کپتان علیرضا جہانبخش نے اتوار کو کہا کہ "ہم زیادہ نہیں مانگتے۔ ہم صرف وہی طریقہ کار مانگتے ہیں جو دیگر 47 ٹیموں کے لیے ہے۔" انھوں نے کہا، "امید ہے کہ ہم ہر اس شخص کو لا سکتے ہیں جو اس میں شامل ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔"
ایرانی ٹیم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی اس نے تیجوانا اور لاس اینجلس کے درمیان 127 میل (204 کلومیٹر) کی پرواز کی تو اسے امریکہ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیم کے کپتان مہدی ترینی نے کہا کہ عام طور پر مختصر سفر میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے پہلے میچ سے ایک دن پہلے پانچ گھنٹے لگے۔
بیلجیئم کے خلاف اتوار کے میچ سے چند گھنٹے قبل، امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری مارکوین مولن نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ایرانیوں نے " کسی ایسے شخص کو لانے کی کوشش کی" جس کا ایران کے پاسداران انقلاب سے براہ راست تعلق تھا۔ ایک بیان میں ، فٹ بال فیڈریشن نے اس دعوے کو "ایک صریح اور ناقابل تردید جھوٹ" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔
ایران کے کھلاڑی اور کوچ زیادہ تر جنگ کے بارے میں واضح تبصرہ کرنے سے گریز کرتے رہے ہیں۔ ایرانی کوچ امیر غلینوئی کا کہنا ہے، "ہم یہاں فٹ بال کے لیے ہیں، سیاست کے لیے نہیں۔" تاہم ایرانی ٹیم نے ایران پر اسرائیل امریکہ کے حملوں کے آغاز میں ایک پرائمری اسکول پر ہونے والے مہلک میزائل حملے کے متاثرین کو اجاگر کرنے سے گریز نہیں کیا۔
7 جون کو جب وہ میکسیکو میں اترے تو کھلاڑیوں نے اپنی جیکٹوں پر سنہری رنگ کے پنوں کے ساتھ "168" کا نمبر پہنا ہوا تھا، جو حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ہے۔ مہلوکین میں زیادہ تر نوجوان طالبات تھیں۔ انہوں نے اتوار کے روز اپنے میچ کے بعد انگل ووڈ، کیلیفورنیا کے سوفی اسٹیڈیم کے لاکر روم میں ایک الوداع نوٹ چھوڑا، جس میں "تمام اقوام کے درمیان" اور ہیش ٹیگز 168 اور minab کے ساتھ اسکول کا نام شامل تھا۔
سیئٹل کے لیے روانگی سے قبل تیجوانا میں منگل کو ایران کے آخری تربیتی سیشن میں، چار چھوٹے جھنڈے ٹرف میں تھے، جن میں سے ہر ایک کا نمبر 168 تھا۔
یہ بھی پڑھیں: