پاکستان کی جیت بھارت کے لیے ایک اہم نقصان کا باعث بنی، ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں ایک مقام گر گیا
PAK بمقابلہ SA پہلا ٹیسٹ: پاکستان نے نئے WTC سائیکل کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کو 93 رنز سے شکست دی۔
Published : October 15, 2025 at 4:36 PM IST
حیدرآباد: پاکستان نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 سائیکل میں اپنا کھاتہ کھول لیا ہے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں چوتھے روز پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 93 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان کے 277 رنز کے ہدف کے جواب میں مہمان ٹیم 183 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔
جنوبی افریقہ کی جانب سے ڈیوڈ براسوس نے 54 اور ریان رکلٹن نے 45 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی اور شاہین شاہ آفریدی نے 4،4 جب کہ ساجد خان نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ نعمان علی نے میچ میں مجموعی طور پر 10 وکٹیں حاصل کیں، نعمان علی کو اپنے 19ویں ٹیسٹ میں ایک میچ میں 10 یا اس سے زیادہ وکٹیں لینے کا تیسرا موقع ہے۔ انہیں ان کی شاندار کارکردگی پر مین آف دی میچ سے نوازا گیا۔
PAK بمقابلہ SA پہلا ٹیسٹ: کیسا رہا میچ؟
میچ کی بات کی جائے تو پاکستان نے پہلی اننگز میں 378 رنز بنائے جس میں سلمان علی آغا اور امام الحق 93، 93 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز 269 رنز پر سمٹ گئی، پاکستان کو پہلی اننگز میں 109 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ ٹونی ڈی زورزی نے 104 رنز بنائے جب کہ ریان رکلٹن نے 71 رنز بنائے۔
پاکستانی ٹیم کی دوسری اننگز پھر 167 رنز پر سمٹ گئی اور جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دیا۔ تاہم ان کی ٹیم دوسری اننگز میں 183 رنز تک محدود رہی۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں اہم تبدیلی
پاکستان کی جیت نے ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بھارت کو اہم نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر تھا تاہم پاکستان کی جیت نے اسے اب چوتھے نمبر پر دھکیل دیا ہے اور پاکستان ایک میچ جیت کر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جس کے پوائنٹس فیصد 100 ہے۔ آسٹریلیا تین میں سے تین میچ جیت کر پہلے نمبر پر برقرار ہے۔