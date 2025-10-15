ETV Bharat / sports

پاکستان کی جیت بھارت کے لیے ایک اہم نقصان کا باعث بنی، ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں ایک مقام گر گیا

PAK بمقابلہ SA پہلا ٹیسٹ: پاکستان نے نئے WTC سائیکل کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کو 93 رنز سے شکست دی۔

updated wtc points table after pakistan beats south africa by 93 runs in 1st test Urdu News
پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کو 93 رنز سے شکست دی (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2025 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: پاکستان نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 سائیکل میں اپنا کھاتہ کھول لیا ہے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں چوتھے روز پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 93 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان کے 277 رنز کے ہدف کے جواب میں مہمان ٹیم 183 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔

جنوبی افریقہ کی جانب سے ڈیوڈ براسوس نے 54 اور ریان رکلٹن نے 45 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی اور شاہین شاہ آفریدی نے 4،4 جب کہ ساجد خان نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ نعمان علی نے میچ میں مجموعی طور پر 10 وکٹیں حاصل کیں، نعمان علی کو اپنے 19ویں ٹیسٹ میں ایک میچ میں 10 یا اس سے زیادہ وکٹیں لینے کا تیسرا موقع ہے۔ انہیں ان کی شاندار کارکردگی پر مین آف دی میچ سے نوازا گیا۔

PAK بمقابلہ SA پہلا ٹیسٹ: کیسا رہا میچ؟

میچ کی بات کی جائے تو پاکستان نے پہلی اننگز میں 378 رنز بنائے جس میں سلمان علی آغا اور امام الحق 93، 93 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز 269 رنز پر سمٹ گئی، پاکستان کو پہلی اننگز میں 109 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ ٹونی ڈی زورزی نے 104 رنز بنائے جب کہ ریان رکلٹن نے 71 رنز بنائے۔

updated wtc points table after pakistan beats south africa by 93 runs in 1st test Urdu News
ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل 2025-27 (ICC)

پاکستانی ٹیم کی دوسری اننگز پھر 167 رنز پر سمٹ گئی اور جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دیا۔ تاہم ان کی ٹیم دوسری اننگز میں 183 رنز تک محدود رہی۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں اہم تبدیلی

پاکستان کی جیت نے ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بھارت کو اہم نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر تھا تاہم پاکستان کی جیت نے اسے اب چوتھے نمبر پر دھکیل دیا ہے اور پاکستان ایک میچ جیت کر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جس کے پوائنٹس فیصد 100 ہے۔ آسٹریلیا تین میں سے تین میچ جیت کر پہلے نمبر پر برقرار ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

میں فٹ ہوں اس لئے کھیل رہا ہوں، محمد شامی نے خود چیف سلیکٹر کے تبصروں کا جواب دیا، جانئے مزید کیا کہا؟

پانچ لاکھ کی آبادی والا ملک فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی، اس ملک میں فٹ بال کی تاریخ کے بارے میں جانیں

اگر ایسا ہوا تو ویراٹ کوہلی 12 سال بعد پھر سے دہلی کے لیے کھیلیں گے - Virat Kohli in Ranji Trophy

سرینگر میں رانجی ٹرافی کا افتتاحی میچ جاری، زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں کھیل سکے عمران ملک

ممبئی کو جموں و کشمیر نے 5 وکٹوں سے شکست، روہت-یشسوی کا فلاپ شو ہار کی وجہ بن گیا

عبدالصمد کا تاریخی کارنامہ، رنجی ٹرافی میں میچ کی دونوں اننگ میں سنچری لگا دی

رنجی فائنل میں ودربھ کو شکست دے کر ممبئی 42 ویں بار چیمپئن بنا

محمد شامی کی زبردست واپسی، رنجی ٹرافی میں تباہی مچادی

TAGGED:

PAKISTAN BEATS SOUTH AFRICA
UPDATED WTC POINTS TABLE
WTC POINTS TABLE UPDATED
WTC POINTS TABLE PAK VS SA TEST
PAK VS SA 1ST TEST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.