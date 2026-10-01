جموں و کشمیر بمقابلہ 'ریسٹ آف انڈیا' ایرانی کپ؛ سرینگر میں میزبان ٹیم کا پہلے بولنگ کا فیصلہ، پچاس پر ہوئے دو وکٹ

جموں و کشمیر بمقابلہ 'ریسٹ آف انڈیا' ایرانی کپ؛ سرینگر میں میزبان ٹیم کا پہلے بولنگ کا فیصلہ، پچاس پر ہوئے دو وکٹ
رنجی ٹرافی چیمپئن کا مقابلہ سرینگر کے شیرِ کشمیر اسٹیڈیم میں ایرانی کپ میں ستاروں سے سجی 'ریسٹ آف انڈیا' کی ٹیم سے ہورہا ہے۔
Published : October 1, 2026 at 10:08 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر نے جمعرات کے روز سرینگر کے شیرِ کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ایرانی کپ کے میچ میں ریسٹ آف انڈیا (Rest of India) کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریسٹ آف انڈیا کے اوپنرز سنت سنگوان اور شیکھر موہن نے اننگز کا آغاز کیا اور مہمان ٹیم نے پہلے اوور کے اختتام پر بغیر کسی نقصان کے 2 رن بنا لیے تھے۔
یہ میچ وادیٔ کشمیر کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے جب اس خطے میں ایرانی کپ کا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ پانچ روزہ میچ یکم اکتوبر سے 5 اکتوبر تک کھلا جائے گا۔ کھیل شروع ہونے سے قبل بی سی سی آئی (BCCI) کے صدر متھن منہاس نے روایتی گھنٹی بجائی، جس نے اس موقع کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔
A historic occasion 🙌— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 1, 2026
BCCI President Mr Mithun Manhas @MithunManhas rings the bell to signal the start of play in the first-ever Irani Cup in Srinagar 👏#IraniCup pic.twitter.com/C981Btz6WA
میزبان ٹیم نے اسکواڈ سے کئی کھلاڑیوں کو باہر رکھا
جموں و کشمیر کی ٹیم رنجی ٹرافی کی موجودہ چیمپیئن کی حیثیت سے اس مقابلے میں اتر رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ سیزن میں اپنا پہلا رنجی ٹائٹل جیتا تھا اور اب وہ ریسٹ آف انڈیا کی ٹیم کے خلاف خود کو آزمانے کے لیے تیار ہیں، جس میں کئی معروف ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کھلاڑی شامل ہیں۔ جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرا نے ٹاس جیت کر ریسٹ آف انڈیا کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی۔ میزبان ٹیم نے اپنے وسیع اسکواڈ سے کئی کھلاڑیوں کو باہر رکھا ہے اور فائنل الیون (Playing XI) میں عبدالصمد، عابد مشتاق اور وکٹ کیپر کنہیا وادھون کو شامل کیا ہے۔
A look at the Playing XIs of J & K and Rest of India 🙌— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 1, 2026
Updates ▶️ https://t.co/oztbDnMkuG#IraniCup pic.twitter.com/ySLVBlgJkt
ریسٹ آف انڈیا کی قیادت وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت کے پاس
جموں و کشمیر کی بولنگ لائن اپ کی قیادت عمر نذیر اور سنیل کمار کریں گے، جب کہ ساحل لوترا اور عابد مشتاق بھی بولنگ لائن اپ میں موجود رہیں گے۔ دوسری طرف ریسٹ آف انڈیا کی قیادت بھارتی وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت کر رہے ہیں، جو وکٹ کیپنگ کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔
All in readiness in Srinagar 🤩— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 1, 2026
Let the #IraniCup 2026 begin 👏
Updates ▶️ https://t.co/imfbVIsPep pic.twitter.com/mw1isIUvE6
پنت کی موجودگی اس میچ کے بڑے پرکشش پہلوؤں میں سے ایک ہے کیونکہ وہ آنے والے ٹیسٹ سیزن سے قبل ریڈ بال (فرسٹ کلاس) کرکٹ کا قیمتی وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریسٹ آف انڈیا نے اپنی پلیئنگ الیون (Playing XI) میں آکاش دیپ، مکیش کمار، سارنش جین اور ایم جی چودھری کو بھی جگہ دی ہے۔ سنت سنگوان اور شیکھر موہن نے اننگز کا آغاز کیا ہے۔
عاقب نبی کے بغیر میدان میں جموں و کشمیر
میزبان ٹیم (جموں و کشمیر) عاقب نبی کے بغیر کھیل رہی ہے، جو اس وقت بھارتی ٹیم کے ساتھ ہیں اور انہوں نے حال ہی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا ون ڈے (ODI) ڈیبیو کیا ہے۔ عاقب نبی گزشتہ سیزن میں جموں و کشمیر کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں شامل تھے، جنہوں نے اپنی ٹیم کی تاریخی رنجی ٹرافی مہم کے دوران 60 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
🚨 Toss 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 1, 2026
J & K have won the toss and elected to bowl first in the #IraniCup 2026 against Rest of India.
Updates ▶️ https://t.co/oztbDnMkuG pic.twitter.com/uAmygyGACF
بھارت کی نمائندگی کر چکے کھلاڑی اور وادی کے نوجوان کرکٹر
کپتان پارس ڈوگرا نے اس سے قبل اس بات پر زور دیا تھا کہ جموں و کشمیر کی ٹیم اہم کھلاڑیوں کی عدم موجودگی کو اپنے کھیل کے انداز پر اثر انداز نہیں ہونے دے گی۔ یہ میچ جموں و کشمیر کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بھی ایک اہم موقع ہے کہ وہ ایسے کرکٹرز کے ساتھ میدان شیئر کریں جو بھارت کی نمائندگی کر چکے ہیں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار پرفارمنس دے چکے ہیں۔
پہلے دن کے کھیل کا آغاز بھارتی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے ہوا۔ بی سی سی آئی (BCCI) نے اس میچ کی وسیع پیمانے پر لائیو نشریات کا انتظام کیا ہے اور میچ کے دوران ڈی آر ایس (DRS) اور ہاک آئی (Hawkeye) ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔
جموں و کشمیر کی پلیئنگ الیون (J&K Playing XI)
پارس ڈوگرا (کپتان)، کنہیا وادھاون (وکٹ کیپر)، عبدالصمد، عابد مشتاق، لون ناصر مظفر، قمران اقبال، ساحل لوٹرا، شبھم کھجوریا، شبھم سنگھ پنڈیر، سنیل کمار، عمر نذیر میر۔
ریسٹ آف انڈیا کی پلیئنگ الیون (Rest of India Playing XI)
رشبھ پنت (کپتان اور وکٹ کیپر)، آکاش دیپ، ایم جی چودھری، ایم جے سوتھار، مکیش کمار، ایس این خان، سنت سنگوان، سارنش جین، شیکھر موہن، سمرن آر، سدیپ کمار گھرامی۔