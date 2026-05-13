پچاس اوورز میں 822 رنز اور 794 رنز کی جیت: زمبابوے میں کھیلے گئے میچ کا اسکور کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل
زمبابوے میں ایک کرکٹ میچ نے غیر حقیقی منظر پیش کیا کیونکہ ایک ٹیم نے 50 اوورز میں 822 رنز بنائے۔
Published : May 13, 2026 at 2:48 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: بلے بازوں کے زیادہ جارحانہ انداز اپنانے کے ساتھ ساتھ پچز بھی ان کی مدد کر رہی ہیں، 50 اوور کی کرکٹ میں 300 سے زیادہ اسکور کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹیمیں بعض اوقات 400 رنز بھی بناکر بڑا اسکور کھڑا کرتی ہیں، لیکن کمپیوٹر گیم کے علاوہ کوئی 800 رنز بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
تاہم، زمبابوے میں ایک کرکٹ میچ نے ایک مکمل رن فیسٹ میں ایسے غیر حقیقی مناظر پیش کیے ہیں۔ اکیلے ایک ٹیم نے 50 اوورز میں 822 رنز بنائے اور زمبابوے کی ڈومیسٹک کرکٹ میں زبردست جیت درج کی۔
Something happened in Zimbabwe when we were busy with IPL and Elections. 800+ in 50 overs match and 790+ winning margin.— Ajay R (@jaitwits) May 12, 2026
حیرت انگیز مظاہرہ کرنے والوں نے خوب رن بٹورے
اسکارپیئنز کرکٹ کلب اور میتھین لائنز کے درمیان میچ بلے بازی کے مظاہرے میں بدل گیا کیونکہ بلے بازوں نے بڑے پیمانے پر تیز رفتاری سے رنز بنائے۔ حیرت انگیز مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں نے اپنے مقررہ 50 اوورز میں 822/4 کا مجموعی اسکور بنایا۔
کونڈا میڈیمبو کے 143 گیندوں پر 302 رنز
میتھین لائنز کے جواب نے میچ کو ایک طرفہ بنا دیا کیونکہ وہ ری پلے میں 28/7 تک ہی محدود رہے اور اس طرح اسکارپینز کو 794 رنز سے جیت ملی۔
Forget IPl and scripted shit what's with this zimbabwe cricket. 822 runs in 50 overs? Damn. 16 RPO in an ODI. And the dude scoring 2(5) in a match with this kinda score. I feel bad for him pic.twitter.com/TitqADafIl— Kartikay Singh (@Kartikay1727) May 11, 2026
75 گیندوں پر 13 چھکوں کی مدد سے 203 رنز
ٹاس جیت کر اسکارپینز کے کپتان پرائس مکازہ نے پہلے بیٹنگ کا انتخاب کیا اور تباہی وہیں سے شروع ہوئی۔ اسکارپینز کے لیے وِنفیڈ مٹینڈے شو کے اسٹار تھے کیونکہ انھوں نے صرف 75 گیندوں پر 13 چھکوں کی مدد سے 203 رنز بنائے۔ تکونڈا میڈیمبو نے 143 گیندوں پر 302 رنز بنائے جس میں سات چھکے بھی شامل تھے۔ گیبریل جایا نے بھی 49 گیندوں پر 22 چوکوں کی مدد سے 110 رنز بنائے۔
Zimbabwe cricket में ऐसा scorecard सामने आया है जिसने internet हिला दिया— Deepak Chauhan 🇮🇳 (@deepak_unfilter) May 11, 2026
50 overs में 822 रन!
एक बल्लेबाज़ ने 302, दूसरे ने 203...
और bowlers ने अकेले 108 extras दे डाले..
ये domestic match था या batting practice? #ZimbabweCricket #Cricket #Viral #CricketTwitter #RecordBreak pic.twitter.com/7gbB5DL3v4
بہار نے بنائے تھے 574/6
تاہم، کچھ بیٹنگ کے موافق حالات کا مظاہرہ کرنے کے بعد، پچ لائنز کے بلے بازوں کے لیے مشکل ثابت ہوئی، اور وہ 794 رنز کی شکست کا سامنا کرتے ہوئے صرف 28/7 تک محدود رہے۔ سب سے زیادہ رنز بنانے والی تسلیم شدہ لسٹ اے ٹیم اس وقت بہار کی ملکیت ہے۔ جس نے وجے ہزارے ٹرافی کے دوران رانچی میں اروناچل پردیش کے خلاف 574/6 بنائے تھے۔ ویبھو سوریاونشی نے میچ کے دوران 84 گیندوں پر 190 رنز بنائے تھے۔
اروناچل پردیش کے خلاف بنے 574/6 اور 506/2 رنز
صرف چند ٹیمیں ہی 50 اوور کی آفیشل کرکٹ میں 500 رنز کا ہندسہ عبور کرنے میں کامیاب ہو سکی ہیں۔ تمل ناڈو نے 2022 میں اروناچل پردیش کے خلاف 506/2 بنائے تھے۔ انگلینڈ نے اسی سال ایک ون ڈے میں نیدرلینڈز کے خلاف 498/4 پر اپنی ٹیم کو پہنچایا تھا۔ 16.44 فی اوور کے رن ریٹ نے نیٹیزن کو دنگ کر دیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے پورے اسکور کارڈ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔