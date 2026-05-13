پچاس اوورز میں 822 رنز اور 794 رنز کی جیت: زمبابوے میں کھیلے گئے میچ کا اسکور کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل

پچاس اوورز میں 822 رنز اور 794 رنز کی جیت (Getty Images Representational Image)
Published : May 13, 2026 at 2:48 PM IST

حیدرآباد، تلنگانہ: بلے بازوں کے زیادہ جارحانہ انداز اپنانے کے ساتھ ساتھ پچز بھی ان کی مدد کر رہی ہیں، 50 اوور کی کرکٹ میں 300 سے زیادہ اسکور کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹیمیں بعض اوقات 400 رنز بھی بناکر بڑا اسکور کھڑا کرتی ہیں، لیکن کمپیوٹر گیم کے علاوہ کوئی 800 رنز بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔

تاہم، زمبابوے میں ایک کرکٹ میچ نے ایک مکمل رن فیسٹ میں ایسے غیر حقیقی مناظر پیش کیے ہیں۔ اکیلے ایک ٹیم نے 50 اوورز میں 822 رنز بنائے اور زمبابوے کی ڈومیسٹک کرکٹ میں زبردست جیت درج کی۔

حیرت انگیز مظاہرہ کرنے والوں نے خوب رن بٹورے

اسکارپیئنز کرکٹ کلب اور میتھین لائنز کے درمیان میچ بلے بازی کے مظاہرے میں بدل گیا کیونکہ بلے بازوں نے بڑے پیمانے پر تیز رفتاری سے رنز بنائے۔ حیرت انگیز مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں نے اپنے مقررہ 50 اوورز میں 822/4 کا مجموعی اسکور بنایا۔

کونڈا میڈیمبو کے 143 گیندوں پر 302 رنز

میتھین لائنز کے جواب نے میچ کو ایک طرفہ بنا دیا کیونکہ وہ ری پلے میں 28/7 تک ہی محدود رہے اور اس طرح اسکارپینز کو 794 رنز سے جیت ملی۔

75 گیندوں پر 13 چھکوں کی مدد سے 203 رنز

ٹاس جیت کر اسکارپینز کے کپتان پرائس مکازہ نے پہلے بیٹنگ کا انتخاب کیا اور تباہی وہیں سے شروع ہوئی۔ اسکارپینز کے لیے وِنفیڈ مٹینڈے شو کے اسٹار تھے کیونکہ انھوں نے صرف 75 گیندوں پر 13 چھکوں کی مدد سے 203 رنز بنائے۔ تکونڈا میڈیمبو نے 143 گیندوں پر 302 رنز بنائے جس میں سات چھکے بھی شامل تھے۔ گیبریل جایا نے بھی 49 گیندوں پر 22 چوکوں کی مدد سے 110 رنز بنائے۔

بہار نے بنائے تھے 574/6

تاہم، کچھ بیٹنگ کے موافق حالات کا مظاہرہ کرنے کے بعد، پچ لائنز کے بلے بازوں کے لیے مشکل ثابت ہوئی، اور وہ 794 رنز کی شکست کا سامنا کرتے ہوئے صرف 28/7 تک محدود رہے۔ سب سے زیادہ رنز بنانے والی تسلیم شدہ لسٹ اے ٹیم اس وقت بہار کی ملکیت ہے۔ جس نے وجے ہزارے ٹرافی کے دوران رانچی میں اروناچل پردیش کے خلاف 574/6 بنائے تھے۔ ویبھو سوریاونشی نے میچ کے دوران 84 گیندوں پر 190 رنز بنائے تھے۔

اروناچل پردیش کے خلاف بنے 574/6 اور 506/2 رنز

صرف چند ٹیمیں ہی 50 اوور کی آفیشل کرکٹ میں 500 رنز کا ہندسہ عبور کرنے میں کامیاب ہو سکی ہیں۔ تمل ناڈو نے 2022 میں اروناچل پردیش کے خلاف 506/2 بنائے تھے۔ انگلینڈ نے اسی سال ایک ون ڈے میں نیدرلینڈز کے خلاف 498/4 پر اپنی ٹیم کو پہنچایا تھا۔ 16.44 فی اوور کے رن ریٹ نے نیٹیزن کو دنگ کر دیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے پورے اسکور کارڈ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔

ایڈیٹر کی پسند

