انڈر 19 ایشیا کپ فائنل: پاکستان نے بھارت کو 191 رنز سے شکست دے کر دوسرا ٹائٹل جیت لیا
انڈر 19 ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں پاکستان کے 347 رنز کے جواب میں ہندوستانی ٹیم 156 پر ڈھیر ہوگئی۔
Published : December 22, 2025 at 8:21 AM IST
انڈر 19 ایشیا کپ 2025 کا فائنل: پاکستان نے 21 دسمبر بروز اتوار دبئی کے آئی سی سی اکیڈمی گراؤنڈ میں مردوں کا انڈر 19 ورلڈ کپ دوسری بار جیت لیا۔ 2012 میں بھارت کے ساتھ ٹرافی شیئر کرنے کے بعد یہ پاکستان کا دوسرا ٹائٹل ہے۔ سمیر منہاس نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 172 رنز بنائے۔ علی رضا نے پاکستانی ٹیم کی جانب سے چار وکٹیں حاصل کیں، جو بھارت کے روایتی حریفوں کے لیے سب سے کامیاب بولر رہے۔
فائنل میں بھارت کو شکست ہوئی
فائنل میچ کے حوالے سے، انڈیا انڈر 19 نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ تاہم پاکستانی بلے بازوں نے شروع سے ہی جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا، سمیر منہاس نے 113 گیندوں پر 172 رنز بنائے۔ احمد حسین نے 56 رنز بنائے لیکن منہاس نے اپنی شاندار اننگز سے یہ شو چرایا۔ سمیر نے اپنی طوفانی اننگز میں 17 چوکے اور نو چھکے لگائے۔ دیپیش دیویندرن بھارت کے سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 83 رنز کے عوض تین وکٹیں حاصل کیں۔
بھارت ٹورنامنٹ کے فائنل میں 347 کے بڑے ہدف کا تعاقب کرنے کے دباؤ کے سامنے جھک گیا اور صرف 26.2 اوورز میں 156 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا۔ ٹیم مسلسل وکٹیں گنواتی رہی، اننگز کے آغاز پر 68 رنز پر پانچ وکٹیں گنوادیں۔ دیویندرن نے 16 گیندوں پر 36 رنز کے ساتھ کچھ ہمت دکھائی، لیکن ان کی کوششیں رائیگاں گئیں کیونکہ مین ان بلیو 191 رنز سے میچ ہار گیا۔ ہندوستانی نوجوان ٹیم ٹورنامنٹ میں اب تک ناقابل شکست تھی لیکن فائنل کی رکاوٹ کو عبور کرنے میں ناکام رہی۔
پاکستان کے لیے دوسرا ٹائٹل
پاکستان نے اپنا دوسرا مینز انڈر 19 ایشیا کپ جیتا، اس سے قبل 2012 میں ٹرافی جیتی تھی، جب یہ ان کے اور ہندوستان کے درمیان مشترکہ تھی۔ ان کے روایتی حریف ہندوستان نے تاریخ میں آٹھ بار ٹورنامنٹ جیتا ہے۔ بنگلہ دیش نے دو جبکہ افغانستان نے ایک بار ٹائٹل جیتا ہے۔