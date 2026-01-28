ETV Bharat / sports

انڈر نائنٹین ورلڈ کپ، سپر سکس راؤنڈ: بھارت نے زمبابوے کو دے دی شکست، ویہان ملہوترا کی شاندار سنچری

ہندوستانی انڈر 19 ٹیم نے اپنے پہلے سپر سکس میچ میں 352 رنز بنانے کے بعد زمبابوے کو 148 رنز پر ڈھیر کردیا۔

انڈین انڈر 19 ٹیم (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 28, 2026 at 11:23 AM IST

بلاوایو، زمبابوے: ویہان ملہوترا کی سنچری کی مدد سے انڈین انڈر 19 ٹیم نے آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے سپر سکس مرحلے کے میچ میں زمبابوے انڈر 19 کو بڑے پیمانے پر 204 رنز سے شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے منگل کو بلاوایو، زیڈ کے کوئنز اسپورٹس کلب میں گروپ 2 کی اسٹینڈنگ میں اپنا ٹاپ مقام دوبارہ حاصل کر لیا۔

ہندوستانی اوپنرز آرون جارج اور ویبھو سوریاونشی نے 44 رنز کی شراکت کے ساتھ تیز شروعات فراہم کی۔ جارج کے آؤٹ ہونے سے سوریا ونشی نہیں رکے، انہوں نے اپنا حملہ جاری رکھا اور اپنی نصف سنچری تک پہنچ گئے۔

زمبابوے نے واپسی کرتے ہوئے 14 سالہ سوریاونشی کو آؤٹ کیا، جنہوں نے 30 گیندوں پر 52 رنز (4 چوکے، 4 چھکے) بنائے اور اگلے پانچ اووروں میں ویدانت ترویدی (15) بھی آؤٹ ہو گئے۔

ٹورنامنٹ میں ہندوستان کی پہلی سنچری

ملہوترا اور ابھیگیان کنڈو نے پھر ایک ساتھ مل کر اچھی بلے بازی کی اور ہندوستان کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا لیا۔ ملہوترا نے ٹورنامنٹ کی ہندوستان کی پہلی سنچری اسکور کی، جب کہ کنڈو کے 62 گیندوں پر 61 رنز نے ہندوستان کو بڑے اسکور کی طرف لے گئے۔ کھلن اے پٹیل کے 12 گیندوں پر 30 رنز نے آخری اوورز میں رن ریٹ کو تیز کر دیا اور ہندوستان نے اپنے 50 اوورز میں 352/8 تک پہنچا دیا۔

اتنے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے زمبابوے نے اپنے اوپنرز نیتھنیل ہلابنگا، دھرو پٹیل اور برینڈن سینزیرے کو جلد ہی کھو دیا۔ کیان بلیگناوٹ اور لیروئے چیولا نے زمبابوے کی اننگز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، بعد میں انہوں نے نصف سنچری اسکور کی۔

زمبابوے کے لوور آرڈر کے بلے باز

لیکن آیوش مہاترے اور ادھو موہن نے تین تین وکٹیں لے کر ہندوستان کو زمبابوے کو 148 رنز تک محدود کرنے میں مدد کی جب لوور آرڈر کے بلے باز جلد گر گئے۔

بھارت، انگلینڈ اور پاکستان کی دوڑ

اس جیت کا مطلب ہے کہ گروپ 2 میں سے صرف تین ٹیمیں—بھارت، انگلینڈ اور پاکستان — سیمی فائنل کی دوڑ میں باقی ہیں۔ ہندوستانی نوجوان ٹیم کا اگلا میچ یکم فروری کو پاکستان کے خلاف شیڈول ہے۔

