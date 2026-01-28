انڈر نائنٹین ورلڈ کپ، سپر سکس راؤنڈ: بھارت نے زمبابوے کو دے دی شکست، ویہان ملہوترا کی شاندار سنچری
ہندوستانی انڈر 19 ٹیم نے اپنے پہلے سپر سکس میچ میں 352 رنز بنانے کے بعد زمبابوے کو 148 رنز پر ڈھیر کردیا۔
Published : January 28, 2026 at 11:23 AM IST
بلاوایو، زمبابوے: ویہان ملہوترا کی سنچری کی مدد سے انڈین انڈر 19 ٹیم نے آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے سپر سکس مرحلے کے میچ میں زمبابوے انڈر 19 کو بڑے پیمانے پر 204 رنز سے شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے منگل کو بلاوایو، زیڈ کے کوئنز اسپورٹس کلب میں گروپ 2 کی اسٹینڈنگ میں اپنا ٹاپ مقام دوبارہ حاصل کر لیا۔
ہندوستانی اوپنرز آرون جارج اور ویبھو سوریاونشی نے 44 رنز کی شراکت کے ساتھ تیز شروعات فراہم کی۔ جارج کے آؤٹ ہونے سے سوریا ونشی نہیں رکے، انہوں نے اپنا حملہ جاری رکھا اور اپنی نصف سنچری تک پہنچ گئے۔
زمبابوے نے واپسی کرتے ہوئے 14 سالہ سوریاونشی کو آؤٹ کیا، جنہوں نے 30 گیندوں پر 52 رنز (4 چوکے، 4 چھکے) بنائے اور اگلے پانچ اووروں میں ویدانت ترویدی (15) بھی آؤٹ ہو گئے۔
India complete a clinical victory against Zimbabwe in the Super Six clash to remain unbeaten in the #U19WorldCup 🙌— ICC (@ICC) January 27, 2026
📝: https://t.co/gjOt0u1EkT pic.twitter.com/ttg79YjKQA
ٹورنامنٹ میں ہندوستان کی پہلی سنچری
ملہوترا اور ابھیگیان کنڈو نے پھر ایک ساتھ مل کر اچھی بلے بازی کی اور ہندوستان کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا لیا۔ ملہوترا نے ٹورنامنٹ کی ہندوستان کی پہلی سنچری اسکور کی، جب کہ کنڈو کے 62 گیندوں پر 61 رنز نے ہندوستان کو بڑے اسکور کی طرف لے گئے۔ کھلن اے پٹیل کے 12 گیندوں پر 30 رنز نے آخری اوورز میں رن ریٹ کو تیز کر دیا اور ہندوستان نے اپنے 50 اوورز میں 352/8 تک پہنچا دیا۔
اتنے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے زمبابوے نے اپنے اوپنرز نیتھنیل ہلابنگا، دھرو پٹیل اور برینڈن سینزیرے کو جلد ہی کھو دیا۔ کیان بلیگناوٹ اور لیروئے چیولا نے زمبابوے کی اننگز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، بعد میں انہوں نے نصف سنچری اسکور کی۔
Vihaan Malhotra's smashing ton guided India to a big total and a massive victory against Zimbabwe in the #U19WorldCup 💯— ICC (@ICC) January 27, 2026
He wins the @aramco POTM award 🎖️ pic.twitter.com/z9dHZq0BA7
زمبابوے کے لوور آرڈر کے بلے باز
لیکن آیوش مہاترے اور ادھو موہن نے تین تین وکٹیں لے کر ہندوستان کو زمبابوے کو 148 رنز تک محدود کرنے میں مدد کی جب لوور آرڈر کے بلے باز جلد گر گئے۔
بھارت، انگلینڈ اور پاکستان کی دوڑ
اس جیت کا مطلب ہے کہ گروپ 2 میں سے صرف تین ٹیمیں—بھارت، انگلینڈ اور پاکستان — سیمی فائنل کی دوڑ میں باقی ہیں۔ ہندوستانی نوجوان ٹیم کا اگلا میچ یکم فروری کو پاکستان کے خلاف شیڈول ہے۔