جنوبی افریقہ نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں اپنا سب سے بڑا اسکور بنایا
انڈر 19 ورلڈ کپ 2026: جنوبی افریقہ نے انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 میں تنزانیہ کے خلاف 397 رنز بنا کر تاریخ رقم کی۔
Published : January 20, 2026 at 1:00 PM IST
ونڈہوک (نمیبیا): انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 میں افغانستان سے پہلا میچ ہارنے کے بعد جنوبی افریقہ نے دوسرے میچ میں اپنا سب سے بڑا اسکور بنا کر تاریخ رقم کر دی۔ جنوبی افریقہ نے پیر، 19 جنوری کو ہائی پرفارمنس اوول میں تنزانیہ کے خلاف 397/5 کا بڑا اسکور کیا، جو کہ اب آئی سی سی مینز انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 میں کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا مجموعی اسکور ہے۔ جب کہ اسی سیزن کے آغاز میں سری لنکا نے جاپان کے خلاف 391 رنز بنائے تھے۔
یہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا اسکور بھی ہے۔ اس سے قبل، جنوبی افریقہ نے سال 2012 میں انڈر 19 ورلڈ کپ میں نمیبیا کے خلاف 359/6 اسکور کیا تھا۔ ٹورنامنٹ شروع ہونے کے بعد سے یہ آٹھواں سب سے بڑا مجموعی اسکور ہے۔ آسٹریلیا اس لسٹ میں سرفہرست ہے جس نے 2002 میں کینیا کے خلاف 6 وکٹوں پر 480 رنز بنائے تھے۔
دو کھلاڑیوں نے سنچریاں اسکور کیں
جنوبی افریقہ نے کپتان محمد بلبلیا اور جیسن رولز کی سنچریوں کی بدولت اسکور بلندی تک پہنچایا۔ بلبلیا نے 108 گیندوں پر 108 رنز بنائے جس میں 10 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ رولز 101 گیندوں پر 125 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، انہوں نے 10 چوکے اور 5 چھکے لگائے۔ دونوں نے تیسری وکٹ کے لیے 201 رنز کی شراکت داری کی۔ پال جیمز نے بھی صرف 18 گیندوں پر 46 رنز بنائے جس میں 2 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے، جس سے پروٹیز 400 رنز کے اسکور سے صرف تین رنز پر شرما گئے۔
تنزانیہ 329 رنز سے ہار گیا
397 کے ہدف کے تعاقب میں تنزانیہ کی ٹیم 32.2 اوورز میں صرف 68 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور اسے 329 رنز کی زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی افریقہ اب 22 جنوری کو اسی مقام پر گروپ ڈی کے اپنے آخری میچ میں ویسٹ انڈیز کا مقابلہ کرے گا۔