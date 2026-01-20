ETV Bharat / sports

جنوبی افریقہ نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں اپنا سب سے بڑا اسکور بنایا

انڈر 19 ورلڈ کپ 2026: جنوبی افریقہ نے انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 میں تنزانیہ کے خلاف 397 رنز بنا کر تاریخ رقم کی۔

u 19 world cup 2026 south africa makes his highest ever score in under 19 world cup Urdu News
جنوبی افریقی انڈر 19 ٹیم کے کپتان محمد بلبلیا (Credit: ICC)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 20, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ونڈہوک (نمیبیا): انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 میں افغانستان سے پہلا میچ ہارنے کے بعد جنوبی افریقہ نے دوسرے میچ میں اپنا سب سے بڑا اسکور بنا کر تاریخ رقم کر دی۔ جنوبی افریقہ نے پیر، 19 جنوری کو ہائی پرفارمنس اوول میں تنزانیہ کے خلاف 397/5 کا بڑا اسکور کیا، جو کہ اب آئی سی سی مینز انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 میں کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا مجموعی اسکور ہے۔ جب کہ اسی سیزن کے آغاز میں سری لنکا نے جاپان کے خلاف 391 رنز بنائے تھے۔

یہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا اسکور بھی ہے۔ اس سے قبل، جنوبی افریقہ نے سال 2012 میں انڈر 19 ورلڈ کپ میں نمیبیا کے خلاف 359/6 اسکور کیا تھا۔ ٹورنامنٹ شروع ہونے کے بعد سے یہ آٹھواں سب سے بڑا مجموعی اسکور ہے۔ آسٹریلیا اس لسٹ میں سرفہرست ہے جس نے 2002 میں کینیا کے خلاف 6 وکٹوں پر 480 رنز بنائے تھے۔

دو کھلاڑیوں نے سنچریاں اسکور کیں

جنوبی افریقہ نے کپتان محمد بلبلیا اور جیسن رولز کی سنچریوں کی بدولت اسکور بلندی تک پہنچایا۔ بلبلیا نے 108 گیندوں پر 108 رنز بنائے جس میں 10 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ رولز 101 گیندوں پر 125 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، انہوں نے 10 چوکے اور 5 چھکے لگائے۔ دونوں نے تیسری وکٹ کے لیے 201 رنز کی شراکت داری کی۔ پال جیمز نے بھی صرف 18 گیندوں پر 46 رنز بنائے جس میں 2 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے، جس سے پروٹیز 400 رنز کے اسکور سے صرف تین رنز پر شرما گئے۔

تنزانیہ 329 رنز سے ہار گیا

397 کے ہدف کے تعاقب میں تنزانیہ کی ٹیم 32.2 اوورز میں صرف 68 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور اسے 329 رنز کی زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی افریقہ اب 22 جنوری کو اسی مقام پر گروپ ڈی کے اپنے آخری میچ میں ویسٹ انڈیز کا مقابلہ کرے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بڑا اپ سیٹ، نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر،،، جانیے بھارت و پاکستان کس پوزیشن پر ہیں؟

بھارتی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو کیا الوداع،،، آخری ٹی ٹوینٹی میں جنوبی افریقہ کو تیس رنز سے دی شکست

T20 ورلڈ کپ: امریکی کرکٹرز کو بھارت کے ویزوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟

انڈر نائنٹین ایشیا کپ فائنل پاکستان نے بھارت کو ایک سو اکیانوے رنز سے شکست دے کر دوسرا ٹائٹل جیت لیا

YearEnder 2025: کھیلوں کی تاریخ کے لازوال نام: اس سال ان لیجنڈ کھلاڑیوں نے دنیا کو کہا الوداع

کوہلی کی سنچری رائیگاں، نیوزی لینڈ نے پہلی بار بھارت میں ون ڈے سیریز جیت کر رقم کی تاریخ

فوجا سنگھ، 114 سالہ میراتھن رنر، پنجاب روڈ حادثے میں ہلاک، پی ایم مودی کا اظہار افسوس

ہندوستانی کرکٹ عروج پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2025 کامیابیوں سے بھرا ایک یادگار سال

TAGGED:

HIGHEST SCORE UNDER 19 WORLD CUP
SOUTH AFRICA U 19 WORLD CUP
UNDER 19 WORLD CUP 2026
U 19 WORLD CUP 2026
HIGHEST SCORE IN UNDER 19 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.