انڈر نائنٹین ورلڈ کپ: ویبھو سوریاونشی کا ریکارڈ ڈیبیو، بھارت نے امریکہ کو شکست دے کر جیت کے ساتھ کیا آغاز
ہینیل پٹیل کی پانچ وکٹوں کی بدولت ہندوستان نے USA کو چھ وکٹوں سے شکست دے دی۔
بلاوایو (زمبابوے): 2026 انڈر 19 ورلڈ کپ 15 جنوری کو زمبابوے اور نمیبیا میں شروع ہوا۔ ہندوستان نے اپنے پہلے میچ میں USA کو چھ وکٹوں سے (DLS طریقۂ کار کے ذریعے) شکست دے کر جیت کے ساتھ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا۔
بلاوایو کے کوئنز اسپورٹس کلب میں، پانچ بار کے چیمپئن ہندوستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے بھارت نے امریکہ کو 35.2 اوورز میں 107 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ ہندستان کی جانب سے ہینیل پٹیل سب سے کامیاب گیند باز رہے جنہوں نے 7 اوورز میں 16 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں اور ایک میڈن اوور بھی پھینکا۔
روشنی کی خرابی اور بارش کے سبب میچ کو محدود کر دیا گیا
جب ہندوستانی ٹیم تعاقب کے لیے میدان میں اتری تو روشنی کی خرابی کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا۔ اس کے بعد بارش ہوئی اور کھیل اتنی دیر تک روک دیا گیا کہ جب ایک طویل وقفے کے بعد کھیل دوبارہ شروع ہوا تو میچ کو 37 اوورز تک محدود کر دیا گیا اور بھارت کو 96 رنز کا ہدف دیا گیا۔
96 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، ہندوستان نے دو وکٹیں جلد ہی گنوائیں جب کپتان مہاترے (19) اور تریویدی (2) آؤٹ ہوئے، ہندوستان کو 25/3 پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میچ رکنے سے قبل ووبھ 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔
امریکی گیند بازوں کا مقابلہ
لیکن ابھیگیان کنڈو اور ویہان ملہوترا نے پھر چیلنج کا سامنا کیا اور آہستہ آہستہ امریکی گیند بازوں کا مقابلہ کیا، جوابی حملہ کرتے ہوئے 45 رنز کی شراکت قائم کی جس نے ہندوستان کو ہدف کے قریب پہنچا دیا۔ ملہوترا 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، کنڈو 42 اور چوہان 10 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
ہندوستانی نوجوان ٹیم اب گروپ اے میں اپنے دوسرے میچ میں ہفتہ کو بنگلہ دیش کے خلاف میدان میں اترے گی۔
سوریاونشی نے عالمی ریکارڈ قائم کیا
ویبھو سوریاونشی 14 سال 294 دن کی عمر میں انڈر 19 ورلڈ کپ میں ڈیبیو کرنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ہندوستانی نژاد کھلاڑی نتیش کمار کے پاس تھا جنہوں نے 15 سال 245 دن کی عمر میں کینیڈا کے لیے ڈیبیو کیا تھا۔