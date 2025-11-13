جموں و کشمیر کے دو ایتھلیٹس کی بڑی کامیابی، بین الاقوامی اسنوشو ریس میں کریں گے ہندوستان کی نمائندگی
اٹلی میں منعقدہ بین الاقوامی اسنوشو ریس کے 52ویں ایڈیشن میں 17 ہندوستانی ایتھلیٹ حصہ لیں گے۔
Published : November 13, 2025 at 11:55 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے دو سینئر ایتھلیٹس گلزار احمد خان اور مزمل حسین میر نے بڑی کامیابیاں حاصل کرکے وادی کا نام روشن کیا ہے۔ یہ دونوں کھلاڑی بین الاقوامی اسنوشو ریس 'سیسپولڈا 2026' کے لیے ہندوستانی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔
اسنوشو فیڈریشن آف انڈیا (ایس ایس ایف آئی) نے جموں و کشمیر اسنوشو ایسوسی ایشن کے صدر طارق غنی کو ان دونوں کے انتخاب پر باضابطہ طور پر آگاہ کیا ہے اور یونین کے علاقے میں چلنے والے اسنوشو کو فروغ دینے میں ان کی مستقل کارکردگی اور شراکت کے لیے دونوں کھلاڑیوں کی تعریف کی ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم ترین اسنوشو ریس
اسنوشو ایسوسی ایشن کے ایک سرکاری بیان کے مطابق، دنیا کے مشہور اسنوشو ریس کے 52ویں ایڈیشن میں مجموعی طور پر 17 ہندوستانی کھلاڑی مقابلہ کریں گے۔ جو 4-3 جنوری، 2026 کو اٹلی کے ٹرینینو میں منعقد ہونے والا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم ترین اسنوشو ریس سمجھی جانے والی سیازپولڈا، ہر سال مختلف براعظموں کے اعلیٰ کھلاڑیوں اور ایڈونچر کے شائقین کو راغب کرتی ہے۔
ملک کے سب سے تجربہ کار اسنوشو ایتھلیٹس
آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گلزار احمد خان بڈگام کے رہائشی ہیں جب کہ مزمل حسین میر سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں ایتھلیٹس نے اس سے قبل موسم سرما کے کئی قومی کھیلوں میں جموں و کشمیر کی نمائندگی کی ہے اور انہیں ملک کے سب سے تجربہ کار اسنوشو ایتھلیٹس میں سمجھا جاتا ہے۔
وادی کے ایتھلیٹس کی صلاحیتوں اور استحکام کا ثبوت
جموں و کشمیر اسنوشو ایسوسی ایشن کے صدر طارق غنی نے کہا، 'گلزار اور مزمل کا انتخاب وادی کے ایتھلیٹس کی صلاحیتوں اور استحکام کا ثبوت ہے، جو محدود وسائل اور انفراسٹرکچر کے باوجود بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔' انہوں نے مزید کہا کہ 'سیسپولڈا 2026 میں ان کی شرکت سے زیادہ نوجوانوں کو موسم سرما کے کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب ملے گی۔'
بین الاقوامی سطح پر کشمیری کھلاڑیوں کی پہچان
غنی نے یہ بھی کہا کہ ٹیم انڈیا میں گلزار اور مزمل کی شمولیت بین الاقوامی سطح پر کشمیری کھلاڑیوں کی بڑھتی ہوئی پہچان کو ظاہر کرتی ہے۔ 'اس سے قبل دونوں رنرز نے موسم سرما کے کئی قومی کھیلوں میں جموں و کشمیر کی نمائندگی کی ہے اور انہیں ملک کے سب سے تجربہ کار اسنوشو ایتھلیٹس میں سمجھا جاتا ہے۔'