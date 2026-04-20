معروف کرکٹر راشد خان کو دو ممالک نے کی تھی شہریت کی پیشکش، راشد نے کیا انکار، جانیں ممالک کے نام
راشد خان نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے دو ممالک کی شہریت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔
Published : April 20, 2026 at 6:42 PM IST
حیدرآباد: افغانستان کے اسٹار اسپنر راشد خان ان دنوں انڈین پریمیئر لیگ میں مصروف ہیں۔ وہ لیگ میں گجرات ٹائٹنز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی کتاب ’’راشد خان: فرام سٹریٹس ٹو سٹارڈم‘‘ میں انکشاف کیا کہ انہیں ہندوستان اور آسٹریلیا نے شہریت کی پیشکش کی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔
راشد خان نے 2023 کے آئی پی ایل سیزن کے دوران ایک واقعہ سنایا۔ ٹیم کے ایک اہلکار نے انہیں بتایا کہ ہندوستانی کرکٹ کی ایک اہم شخصیت ان سے ملنا چاہتی ہے۔ راشد کو یہ گفتگو اچھی طرح یاد ہے۔
راشد خان نے کہا، "میں ان کے پاس گیا اور سلام کیا، ہم نے بات شروع کی، اور انہوں نے کہا، 'آپ کے ملک (افغانستان) کے حالات بہت خراب ہیں، آپ کو انڈیا آ کر یہاں رہنا چاہیے، ہم آپ کو ہندوستانی دستاویزات دیں گے، تاکہ آپ یہاں رہ سکیں اور یہاں کرکٹ کھیل سکیں'۔
میں اپنے ملک کے لیے کھیل رہا ہوں، راشد خان
راشد خان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، "میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیسے جواب دوں۔ لیکن میں نے مسکرا کر کہا، 'بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے ملک افغانستان کے لیے کھیل رہا ہوں۔'
راشد خان نے یہ بھی بتایا کہ ایسی پیشکشیں صرف ایک ملک کی طرف سے نہیں ہیں۔ انہوں نے لکھا، "مجھے ہندوستان اور آسٹریلیا سے شہریت اور کھیلنے کی پیشکشیں موصول ہوئیں، لیکن میں نے ان سے کہا، 'اگر میں اپنے ملک کے لیے نہیں کھیلوں گا تو میں کسی اور ملک کے لیے نہیں کھیلوں گا۔'
راشد خان اپنے ملک افغانستان سے گہری محبت کرتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے ملک کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف بولتے ہیں۔ حال ہی میں جب پاکستان نے اپنے ملک پر حملہ کیا تو راشد خان پاکستان کے خلاف بول پڑے۔ انہوں نے طالبان کے بعض فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔
راشد خان کا کرکٹ کیرئیر
راشد خان کا شمار ان کرکٹرز میں ہوتا ہے جنہیں بھارت اور دیگر کئی ممالک میں بے پناہ محبت حاصل ہے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی لیگز میں کھیلتا ہے۔ انہوں نے افغانستان کے لیے چھ ٹیسٹ، 117 ون ڈے اور 115 ٹی ٹوئنٹی کھیلے ہیں۔ ان کے پاس ٹیسٹ میں 45 وکٹیں ہیں جبکہ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں بالترتیب 210 اور 193 وکٹیں ہیں۔ راشد خان نے آئی پی ایل میں 141 میچ کھیل کر 164 وکٹیں حاصل کیں۔