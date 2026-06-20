ترکی فیفا ورلڈ کپ سے باہر، پیراگوئے کے ہاتھوں 0-1 سے ترکی کو شکست
پیراگوئے نے ترکی کو فیفا ورلڈ کپ 2026 سے 0-1 کی سنسنی خیز جیت کے ساتھ باہر کر دیا۔
Published : June 20, 2026 at 1:12 PM IST
سان فرانسسکو، امریکہ: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ترکی کا سفر ختم ہو گیا۔ وہ ہفتہ (20 جون) کو پیراگوئے سے 0-1 سے ہار گئے۔ گروپ ڈی میں یہ ان کی دوسری شکست ہے۔ اس سے پہلے وہ آسٹریلیا سے بھی ہار گئے تھے۔ دوسری جانب پیراگوئے کی فتح نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آگے بڑھنے کی امیدیں زندہ رکھیں۔ اب ان کے پاس دو گیمز میں ایک جیت اور ایک ہار کے ساتھ کل تین پوائنٹس ہیں۔
پیراگوئے نے، جو اپنے پہلے گروپ ڈی میچ میں امریکہ سے 1-4 سے ہار گئی تھی، اس وقت اڑتا ہوا آغاز کیا جب گالارزا نے کھیل کے صرف 64 سیکنڈ میں اسکور کیا۔ مڈفیلڈر نے 25 میٹر سے ایک طاقتور شاٹ فائر کیا جسے گول کیپر روکنے میں ناکام رہا۔ یہ ٹورنامنٹ کا تیز ترین گول تھا، جس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس گول نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف اسی دن مراکش کے اسماعیل صابری کے 71 سیکنڈ کے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔
🇹🇷 Türkiye 🆚 Paraguay 🇵🇾— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 19, 2026
Who takes this crucial clash? pic.twitter.com/mgqEkBt5pK
چہرہ ڈھانپنے کے لیے سرخ کارڈ
پیراگوئے پہلے ہاف کے بیشتر حصے میں آرام دہ نظر آیا۔ تاہم، انہیں پہلے ہاف کے اسٹاپیج ٹائم میں اس وقت ایک بڑا دھچکا لگا جب میگوئل المیرون کو سیدھا ریڈ کارڈ ملا۔ پیراگوئین مڈفیلڈر ورلڈ کپ کی تاریخ کے پہلے کھلاڑی بن گئے جنہیں فیفا کے نئے تادیبی اصول کے تحت سزا دی گئی۔ انہوں نے ترکی کے میرٹ مولڈور کے ساتھ جھگڑے کے دوران اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد فیصلہ برقرار رکھا گیا، جس نے پیراگوئے کو 10 کھلاڑیوں کے ساتھ پورا دوسرا ہاف کھیلنے پر مجبور ہونا پڑا۔
Matchday 9 Results is here! 🏆#WORLDCUP pic.twitter.com/NHWgUE67hd— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 20, 2026
ریئل میڈرڈ کے ونیسیئس جونیئر کے خلاف امتیازی تبصرے
ٹورنامنٹ سے پہلے لاگو ہونے والے اس نئے اصول کے تحت دلائل کے دوران منہ ڈھانپنے والے کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ فیفا نے یہ اصول اس وقت نافذ کیا جب بینفیکا کے گیانلوکا پرسٹیانی پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ریئل میڈرڈ کے ونیسیئس جونیئر کے خلاف امتیازی تبصرے کیے تھے۔
پیراگوئے نے ہاف ٹائم کے بعد مضبوط دفاع کا کیا
10 کھلاڑیوں سے کھیلنے کے باوجود، پیراگوئے نے ہاف ٹائم کے بعد مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا۔ بال کا قبضہ ترکی کے پاس زیادہ تر تھا اور اس نے برابری کی کوشش کرنے کے لیے کئی حملے کیے، لیکن پیراگوئے کے دفاع نے مکمل وقت تک اپنی معمولی برتری کو برقرار رکھا اور اس طرح فتح کو یقینی بنایا۔