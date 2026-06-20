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ترکی فیفا ورلڈ کپ سے باہر، پیراگوئے کے ہاتھوں 0-1 سے ترکی کو شکست

پیراگوئے نے ترکی کو فیفا ورلڈ کپ 2026 سے 0-1 کی سنسنی خیز جیت کے ساتھ باہر کر دیا۔

turkey eliminated from fifa world cup 2026 after losing 1 0 to paraguay Urdu News
ترکی فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 20, 2026 at 1:12 PM IST

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سان فرانسسکو، امریکہ: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ترکی کا سفر ختم ہو گیا۔ وہ ہفتہ (20 جون) کو پیراگوئے سے 0-1 سے ہار گئے۔ گروپ ڈی میں یہ ان کی دوسری شکست ہے۔ اس سے پہلے وہ آسٹریلیا سے بھی ہار گئے تھے۔ دوسری جانب پیراگوئے کی فتح نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آگے بڑھنے کی امیدیں زندہ رکھیں۔ اب ان کے پاس دو گیمز میں ایک جیت اور ایک ہار کے ساتھ کل تین پوائنٹس ہیں۔

پیراگوئے نے، جو اپنے پہلے گروپ ڈی میچ میں امریکہ سے 1-4 سے ہار گئی تھی، اس وقت اڑتا ہوا آغاز کیا جب گالارزا نے کھیل کے صرف 64 سیکنڈ میں اسکور کیا۔ مڈفیلڈر نے 25 میٹر سے ایک طاقتور شاٹ فائر کیا جسے گول کیپر روکنے میں ناکام رہا۔ یہ ٹورنامنٹ کا تیز ترین گول تھا، جس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس گول نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف اسی دن مراکش کے اسماعیل صابری کے 71 سیکنڈ کے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔

turkey eliminated from fifa world cup 2026 after losing 1 0 to paraguay Urdu News
ترکی فیفا ورلڈ کپ سے باہر، پیراگوئے کے ہاتھوں 0-1 سے شکست (AP)

چہرہ ڈھانپنے کے لیے سرخ کارڈ

پیراگوئے پہلے ہاف کے بیشتر حصے میں آرام دہ نظر آیا۔ تاہم، انہیں پہلے ہاف کے اسٹاپیج ٹائم میں اس وقت ایک بڑا دھچکا لگا جب میگوئل المیرون کو سیدھا ریڈ کارڈ ملا۔ پیراگوئین مڈفیلڈر ورلڈ کپ کی تاریخ کے پہلے کھلاڑی بن گئے جنہیں فیفا کے نئے تادیبی اصول کے تحت سزا دی گئی۔ انہوں نے ترکی کے میرٹ مولڈور کے ساتھ جھگڑے کے دوران اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد فیصلہ برقرار رکھا گیا، جس نے پیراگوئے کو 10 کھلاڑیوں کے ساتھ پورا دوسرا ہاف کھیلنے پر مجبور ہونا پڑا۔

turkey eliminated from fifa world cup 2026 after losing 1 0 to paraguay Urdu News
ترکی فیفا ورلڈ کپ سے باہر، پیراگوئے کے ہاتھوں 0-1 سے شکست (AP)

ریئل میڈرڈ کے ونیسیئس جونیئر کے خلاف امتیازی تبصرے

ٹورنامنٹ سے پہلے لاگو ہونے والے اس نئے اصول کے تحت دلائل کے دوران منہ ڈھانپنے والے کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ فیفا نے یہ اصول اس وقت نافذ کیا جب بینفیکا کے گیانلوکا پرسٹیانی پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ریئل میڈرڈ کے ونیسیئس جونیئر کے خلاف امتیازی تبصرے کیے تھے۔

turkey eliminated from fifa world cup 2026 after losing 1 0 to paraguay Urdu News
ترکی فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا (AP)

پیراگوئے نے ہاف ٹائم کے بعد مضبوط دفاع کا کیا

10 کھلاڑیوں سے کھیلنے کے باوجود، پیراگوئے نے ہاف ٹائم کے بعد مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا۔ بال کا قبضہ ترکی کے پاس زیادہ تر تھا اور اس نے برابری کی کوشش کرنے کے لیے کئی حملے کیے، لیکن پیراگوئے کے دفاع نے مکمل وقت تک اپنی معمولی برتری کو برقرار رکھا اور اس طرح فتح کو یقینی بنایا۔

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FIFA 2026
TURKEY VS PARAGUAY
FIFA WORLD CUP 2026
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