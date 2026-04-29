بطور کوچ کامیابی کے لیے کھلاڑیوں کے ساتھ اعتماد اور رابطہ ضروری ہے، سرفراز
Published : April 29, 2026 at 5:25 PM IST
کراچی: پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ سرفراز احمد نے بدھ کے روز کہا کہ ایک کامیاب کوچ بننے کے لیے کھلاڑیوں کے ساتھ باہمی اعتماد اور واضح رابطہ ضروری ہے۔ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیتنے والے کپتان کی پہلی سیریز بنگلہ دیش میں 8 مئی سے شروع ہونے والی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہوگی۔ یہ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل میں پاکستان کی دوسری سیریز ہے۔
بطور کوچ اپنے تجربے کی کمی کے بارے میں سوال کے جواب میں سرفراز نے کہا کہ تکنیکی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک کوچ کا اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہئے کہ کھلاڑی کسی بھی مسئلے پر بغیر کسی رکاوٹ کے تبادلہ خیال کر سکے۔
بنگلہ دیش کے دورے کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کے لیے منتخب کیے گئے زیادہ تر کھلاڑی اس وقت پاکستان سپر لیگ کے آخری مراحل میں کھیلنے میں مصروف ہیں۔ سابق وکٹ کیپر بلے باز نے اعتراف کیا کہ ایک ماہ سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلنے کے بعد ریڈ بال کرکٹ کو اپنانا سینئر کھلاڑیوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا۔ سرفراز کو یہ بھی لگتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے اور ان کی کپتانی کرنے کا تجربہ انہیں اپنی نئی ملازمت میں سیٹل ہونے میں مدد دے گا۔
گزشتہ سال سابق کپتان کو پاکستان انڈر 19 اور شاہین (پاکستان اے) ٹیموں کا مینٹور اور منیجر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ ایشیا کپ اور ورلڈ یوتھ کپ میں ان کے ساتھ گئے لیکن وطن واپسی پر انہیں قومی سلیکشن کمیٹی کا رکن اور بعد ازاں ٹیسٹ فارمیٹ میں ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا۔
سرفراز نے کہا، "میرا کرکٹ کیریئر بہت اچھا رہا، اور میں اس کامیابی کو بطور کوچ دہرانا چاہتا ہوں۔ میں نے ڈومیسٹک سطح پر اور کرکٹ اکیڈمیوں میں کوچنگ کا کچھ تجربہ حاصل کیا ہے، لیکن ٹیسٹ کرکٹ واضح طور پر بہت مختلف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تجربہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے کام آئے گا۔"