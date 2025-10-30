آسٹریلیا کے 17 سالہ کرکٹر کی المناک موت، آسٹریلیا کرکٹ میں سوگ کی لہر
آسٹریلیا میں ایک کرکٹر پریکٹس سیشن کے دوران سر پر چوٹ لگنے سے انتقال کر گیا۔
Published : October 30, 2025 at 1:46 PM IST
حیدرآباد: کرکٹ ایک انوکھا کھیل ہے جو لاکھوں لوگوں کی زندگی سنوارتا ہے لیکن یہ بہت سوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوا ہے۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے اسٹیڈیم میں موت کے منہ میں چلے جانے والے کھلاڑیوں کی ویڈیوز اکثر سامنے آتی ہیں۔ آج ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔
درحقیقت، ایک ہونہار نوجوان آسٹریلوی کرکٹر میلبورن میں پریکٹس سیشن کے دوران گیند لگنے سے انتقال کر گیا۔ اس واقعے نے کھیل کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق 17 سالہ بین آسٹن منگل کو فرنٹری گلی میں والی بال ریزرو میں پریکٹس کر رہے تھے کہ وہ ایک عجیب حادثے میں جان کی بازی ہار گیا۔ نوجوان، ہیلمٹ پہنے، آٹومیٹک باؤلنگ مشین سے آنے والی گیندوں نیٹ پریکٹس کر رہا تھا۔ گیند اس کے سر اور گردن کے قریب لگی۔
The thoughts of the entire cricketing community are with the loved ones of 17-year-old Ben Austin, who has passed away after a tragic accident at cricket training: https://t.co/r0ZDYvbqRK pic.twitter.com/sAx74AoQuv— cricket.com.au (@cricketcomau) October 30, 2025
پیرامیڈیکس گیند لگنے کے فوراً بعد جائے وقوعہ پر پہنچے اور آسٹن کو تشویشناک حالت میں موناش میڈیکل سینٹر لے جایا گیا۔ تاہم ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود اسے بچایا نہیں جا سکا۔ فرنٹری گلی کرکٹ کلب، جہاں آسٹن کھیلتا تھا، نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس واقعے کی تصدیق کی اور اظہار تعزیت کیا۔
کلب نے سوشل میڈیا پر لکھا، "ہمیں بین کے انتقال سے بہت دکھ ہوا ہے، اور ان کی موت ہماری پوری کرکٹ کمیونٹی کو متاثر کرے گی۔ ہمارے جذبات اور دعائیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔
فرنٹری گلی اور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر آرنی والٹرز نے نوجوان کھلاڑی کی تعریف کرتے ہوئے اسے باصلاحیت اور مقبول قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کرکٹر کے اہل خانہ کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کریں گے۔ وکٹوریہ کے وزیر تعلیم، بین کیرول نے کہا کہ روویل سیکنڈری کالج کے طلباء، جہاں بین زیرتعلیم تھے، ان کی بھی مدد کی جا رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "ہم انھیں گلے لگائیں گے اور وہ تمام مدد دیں گے جس کی انھیں ضرورت ہے۔" یہ ایک المناک واقعہ ہے جو آنے والے کئی سالوں تک مقامی کمیونٹی کو متاثر کرے گا۔
اس نوجوان آسٹریلوی کرکٹر کی موت ہمیں آسٹریلوی ٹیسٹ بلے باز فلپ ہیوز کی المناک موت کی یاد دلا رہی ہے جو شیفیلڈ شیلڈ کے میچ کے دوران گردن میں گیند لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ اس موت نے کرکٹ میں سیفٹی سے متعلق بہتری کے بارے میں بحث چھیڑ دی، اور اب اس نوجوان کی موت نے اس بحث کو پھر سے موضوع بحث بنا دیا ہے۔
