آئی پی ایل 2026 منی نیلامی میں دس مہنگے ترین کھلاڑی، فہرست میں چھ غیر ملکی کھلاڑی اور تین غیر کیپڈ کھلاڑی شامل
Published : December 17, 2025 at 4:41 PM IST
حیدرآباد: آئی پی ایل 2026 منی آکشن کافی چرچا میں ہے۔ آئی پی ایل 2026 کی منی نیلامی میں کچھ غیر مشہور کھلاڑیوں کو بھی بڑی رقم میں خریدا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آسٹریلوی آل راؤنڈر کیمرون گرین مہنگے ترین کھلاڑی بن جائیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ آندرے رسل کے جانے کے بعد کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے کیمرون گرین پر 25.20 کروڑ روپے خرچ کیے، جس سے وہ سب سے مہنگے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے۔
اگر ہم آئی پی ایل 2026 کی منی نیلامی میں سرفہرست 10 مہنگے ترین کھلاڑیوں پر غور کریں تو چھ غیر ملکی کھلاڑی ہیں۔ جس میں کیمرون گرین (آسٹریلیا)، متھیشا پتھیرانا (سری لنکا)، لیام لیونگ اسٹون (انگلینڈ)، مستفیض الرحمان (بنگلہ دیش)، جوش انگلیس (آسٹریلیا) اور جیسن ہولڈر (ویسٹ انڈیز) شامل ہیں۔
آئی پی ایل کی تاریخ کے سب سے مہنگے بغیر کیپڈ کھلاڑی
اس فہرست میں تین غیر کیپڈ ہندوستانی کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ جس میں پرشانت ویر (اتر پردیش)، کارتک شرما (راجستھان) اور عاقب نبی ڈار (جموں و کشمیر)۔ ان میں سے دو کھلاڑیوں کو CSK نے 14.20₹ کروڑ (142 ملین روپے) میں خریدا، جس سے وہ آئی پی ایل کی تاریخ کے سب سے مہنگے بغیر کیپڈ کھلاڑی بن گئے۔ جموں اور کشمیر کے آل راؤنڈر کو دہلی کیپٹلز نے 8.40₹ کروڑ (84 ملین روپے) میں خریدا، جب کہ ٹاپ ٹین کی فہرست میں صرف بھارتی کھلاڑی روی بشنوئی ہیں، جنہیں راجستھان رائلز نے 7.20₹ کروڑ (72 ملین روپے) میں خریدا۔
23 کروڑ کا کھلاڑی اس منی نیلامی میں صرف 7₹ کروڑ میں بِک سکا
دریں اثنا، KKR کے آل راؤنڈر وینکٹیش آئیر، جنہوں نے گزشتہ سال 23₹ کروڑ (230 ملین) حاصل کیے تھے، کو اس منی نیلامی میں RCB نے 7₹ کروڑ (70 ملین) میں خریدا۔ CSK نے لیگ اسپنر راہل چاہر کو 5.20₹ کروڑ (52 ملین) میں شامل کیا۔ دہلی کیپٹلس نے سری لنکا کے پاتھم نسانکا کو حاصل کرنے کے لیے 4₹ کروڑ (40 ملین) خرچ کیے۔
ابوظہبی میں منعقدہ آئی پی ایل 2026 منی نیلامی میں، تمام دس ٹیموں نے 77 خالی جگہوں کو پُر کرنے کے لیے 215.45 کروڑ روپے (2154 ملین) خرچ کیے۔ اس کے بعد، تمام ٹیمیں اپنے اسکواڈ میں شامل کرنے کے لیے ضروری 25 کھلاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تک پہنچ گئیں۔ آئیے اس نیلامی میں سرفہرست 10 مہنگے ترین کھلاڑیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
|آئی پی ایل 2026 منی نیلامی میں 10 مہنگے ترین کھلاڑی
|نمبر شمار
|ٹیم
|کھلاڑی
|بیس پرائس
|جیتا ہوا پرائس
|1
|کے کے آر
|کیمرون گرین
|2 کروڑ
|25.20 کروڑ
|2
|کے کے آر
|متھیشا پتھیرانا
|2 کروڑ
|18 کروڑ
|3
|سی ایس کے
|کارتک شرما
|30 لاکھ
|14.20 کروڑ
|4
|سی ایس کے
|پرشانت ویر
|30 لاکھ
|14.20 کروڑ
|5
|ایس آر ایچ
|لیام لیونگ اسٹون
|2 کروڑ
|13 کروڑ
|6
|کے کے آر
|مستفیض الرحمان
|2 کروڑ
|9.20 کروڑ
|7
|ایل ایس جی
|جوش انگلیس
|2 کروڑ
|8.60 کروڑ
|8
|ڈی سی
|عاقب نبی ڈار
|30 لاکھ
|8.40 کروڑ
|9
|آر آر
|روی بشنوئی
|2 کروڑ
|7.20 کروڑ
|10
|جی ٹی
|جیسن ہولڈر
|2 کروڑ
|7 کروڑ