آئی پی ایل 2026 منی نیلامی میں دس مہنگے ترین کھلاڑی، فہرست میں چھ غیر ملکی کھلاڑی اور تین غیر کیپڈ کھلاڑی شامل

آئی پی ایل 2026 منی نیلامی میں 10 مہنگے ترین کھلاڑیوں کی فہرست میں چھ غیر ملکی کھلاڑی شامل ہیں۔

top 10 most expensive players in ipl 2026 mini auction Urdu News
آئی پی ایل 2026 منی نیلامی میں 10 مہنگے ترین کھلاڑی (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 17, 2025 at 4:41 PM IST

4 Min Read
حیدرآباد: آئی پی ایل 2026 منی آکشن کافی چرچا میں ہے۔ آئی پی ایل 2026 کی منی نیلامی میں کچھ غیر مشہور کھلاڑیوں کو بھی بڑی رقم میں خریدا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آسٹریلوی آل راؤنڈر کیمرون گرین مہنگے ترین کھلاڑی بن جائیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ آندرے رسل کے جانے کے بعد کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے کیمرون گرین پر 25.20 کروڑ روپے خرچ کیے، جس سے وہ سب سے مہنگے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے۔

اگر ہم آئی پی ایل 2026 کی منی نیلامی میں سرفہرست 10 مہنگے ترین کھلاڑیوں پر غور کریں تو چھ غیر ملکی کھلاڑی ہیں۔ جس میں کیمرون گرین (آسٹریلیا)، متھیشا پتھیرانا (سری لنکا)، لیام لیونگ اسٹون (انگلینڈ)، مستفیض الرحمان (بنگلہ دیش)، جوش انگلیس (آسٹریلیا) اور جیسن ہولڈر (ویسٹ انڈیز) شامل ہیں۔

آئی پی ایل کی تاریخ کے سب سے مہنگے بغیر کیپڈ کھلاڑی

اس فہرست میں تین غیر کیپڈ ہندوستانی کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ جس میں پرشانت ویر (اتر پردیش)، کارتک شرما (راجستھان) اور عاقب نبی ڈار (جموں و کشمیر)۔ ان میں سے دو کھلاڑیوں کو CSK نے 14.20₹ کروڑ (142 ملین روپے) میں خریدا، جس سے وہ آئی پی ایل کی تاریخ کے سب سے مہنگے بغیر کیپڈ کھلاڑی بن گئے۔ جموں اور کشمیر کے آل راؤنڈر کو دہلی کیپٹلز نے 8.40₹ کروڑ (84 ملین روپے) میں خریدا، جب کہ ٹاپ ٹین کی فہرست میں صرف بھارتی کھلاڑی روی بشنوئی ہیں، جنہیں راجستھان رائلز نے 7.20₹ کروڑ (72 ملین روپے) میں خریدا۔

23 کروڑ کا کھلاڑی اس منی نیلامی میں صرف 7₹ کروڑ میں بِک سکا

دریں اثنا، KKR کے آل راؤنڈر وینکٹیش آئیر، جنہوں نے گزشتہ سال 23₹ کروڑ (230 ملین) حاصل کیے تھے، کو اس منی نیلامی میں RCB نے 7₹ کروڑ (70 ملین) میں خریدا۔ CSK نے لیگ اسپنر راہل چاہر کو 5.20₹ کروڑ (52 ملین) میں شامل کیا۔ دہلی کیپٹلس نے سری لنکا کے پاتھم نسانکا کو حاصل کرنے کے لیے 4₹ کروڑ (40 ملین) خرچ کیے۔

ابوظہبی میں منعقدہ آئی پی ایل 2026 منی نیلامی میں، تمام دس ٹیموں نے 77 خالی جگہوں کو پُر کرنے کے لیے 215.45 کروڑ روپے (2154 ملین) خرچ کیے۔ اس کے بعد، تمام ٹیمیں اپنے اسکواڈ میں شامل کرنے کے لیے ضروری 25 کھلاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تک پہنچ گئیں۔ آئیے اس نیلامی میں سرفہرست 10 مہنگے ترین کھلاڑیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

آئی پی ایل 2026 منی نیلامی میں 10 مہنگے ترین کھلاڑی
نمبر شمارٹیمکھلاڑیبیس پرائس جیتا ہوا پرائس
1کے کے آر کیمرون گرین2 کروڑ 25.20 کروڑ
2کے کے آر متھیشا پتھیرانا2 کروڑ 18 کروڑ
3سی ایس کےکارتک شرما 30 لاکھ 14.20 کروڑ
4سی ایس کےپرشانت ویر 30 لاکھ 14.20 کروڑ
5ایس آر ایچلیام لیونگ اسٹون2 کروڑ 13 کروڑ
6کے کے آر مستفیض الرحمان2 کروڑ 9.20 کروڑ
7ایل ایس جیجوش انگلیس2 کروڑ 8.60 کروڑ
8ڈی سی عاقب نبی ڈار 30 لاکھ 8.40 کروڑ
9آر آر روی بشنوئی2 کروڑ 7.20 کروڑ
10جی ٹیجیسن ہولڈر2 کروڑ 7 کروڑ

ایڈیٹر کی پسند

