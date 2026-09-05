ویمنز ایشیا کپ 2026 میں آج پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ہوں گی مدمقابل، بھارت کو شکست دے کر ناک آؤٹ میں جانا چاہے گا پاکستان

ویمنز ایشیا کپ 2026 میں آج پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ہوں گی مدمقابل، بھارت کو شکست دے کر ناک آؤٹ میں جانا چاہے گا پاکستان
بھارت کا پاکستان کے خلاف شاندار ریکارڈ ہے جس نے دونوں ٹیموں کے درمیان گزشتہ 11 میں سے 10 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔
Published : September 5, 2026 at 5:24 PM IST
حیدرآباد: دبئی میں کھیلے جا رہے ویمنز ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں آج (5 ستمبر) کو بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ گروپ اے میں یہ ہندوستان کا آخری میچ بھی ہے۔ ہندوستانی خواتین ٹیم نے پہلے ہی اپنے پہلے دو میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے میچ میں تھائی لینڈ کو 94 رنز سے اور دوسرے گروپ میچ میں ہانگ کانگ کو 137 رنز سے شکست دی۔ تاہم، ہندوستانی ٹیم اپنے آخری گروپ میچ جیت کر پورے جوش و خروش کے ساتھ ناک آؤٹ مرحلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔
اس دوران پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے اپنے بقیہ دو میچوں سے صرف ایک پوائنٹ درکار ہے، لیکن اس میچ میں شکست ان کی امیدوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ فاطمہ ثنا کی قیادت میں پاکستان نے اپنا پہلا میچ تھائی لینڈ کے خلاف 35 رنز سے جیتا تھا۔ ان کا دوسرا گروپ میچ آج بھارت کے خلاف ہے جبکہ تیسرا میچ 7 ستمبر کو ہانگ کانگ کے خلاف ہوگا۔
𝐈𝐓’𝐒 𝐓𝐈𝐌𝐄. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 5, 2026
𝐀𝐬𝐢𝐚’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞. 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐢𝐯𝐚𝐥𝐫𝐲.
Watch our Tigresses roar in the #INDvPAK clash tonight from 7 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/v88ki4cuWo
ہندوستان کا ٹاپ آرڈر شاندار فارم میں
ہرمن پریت کور کی کپتانی والی ہندوستانی ٹیم کو پاکستان کے خلاف فتح کا مضبوط دعویدار سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کے مڈل آرڈر نے ٹورنامنٹ میں توقع کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تاہم، بھارت کا ٹاپ آرڈر شاندار فارم میں ہے، خاص طور پر نائب کپتان اسمرتی مندھانا اور ان کی اوپننگ پارٹنر شفالی ورما۔
ہانگ کانگ کے خلاف اپنے 124 رنز کے ساتھ کئی ریکارڈ بنانے کے بعد اسمرتی اس میچ میں داخل ہوئی ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی خواتین کرکٹ میں اپنی سابق ساتھی میتھالی راج کا سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سمرتی نے اپنی 18ویں بین الاقوامی سنچری بھی بنائی اور خواتین کی کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں سب سے زیادہ سنچریوں کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ توقع ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بھی بڑی اننگز کھیلیں گی۔
بھارت کا پاکستان کے خلاف شاندار ریکارڈ ہے جس نے دونوں ٹیموں کے درمیان گزشتہ 11 میں سے 10 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دونوں ٹیمیں خواتین کے ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں 17 بار آمنے سامنے آچکی ہیں جن میں بھارت نے 14 میچ جیتے ہیں جبکہ پاکستان نے صرف تین میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ویمنز ایشیا کپ میں دونوں ٹیمیں نو بار آمنے سامنے ہو چکی ہیں، سات میں بھارت اور دو بار پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے۔
ویمنز ایشیا کپ 2026 کا میچ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان متحدہ عرب امارات کے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ یہ میچ سونی اسپورٹس نیٹ ورک پر ٹیلی ویژن پر دکھایا جائے گا، جبکہ لائیو اسٹریمنگ سونی لیو ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔ ہندوستانی شائقین اس بڑے میچ کو دوردرشن کے ڈی ڈی اسپورٹس چینل پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔