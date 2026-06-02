آئی پی ایل فائنل میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، ٹم ڈیوڈ آئی پی ایل 2027 کے افتتاحی میچ سے معطل
احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میچ کے دوران ٹم نے امپائر نتن مینن کی جانب غصے میں آئس بیگ پھینکا۔
Published : June 2, 2026 at 10:58 AM IST
حیدرآباد : رائل چیلنجرز بنگلور (آر سی بی) کے آسٹریلوی بلے باز ٹم ڈیوڈ کو آئی پی ایل 2027 کے افتتاحی میچ سے معطل کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کی ٹیم نے مسلسل دوسری بار آئی پی ایل ٹرافی اپنے نام کی ہے۔ آئی پی ایل انتظامیہ کے مطابق گجرات ٹائٹنز کے خلاف 2026 کے فائنل کے دوران ٹم ڈیوڈ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے۔
یہ واقعہ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میچ کے دوران پیش آیا، جب انہوں نے مبینہ طور پر امپائر نتن مینن کی جانب غصے میں آئس بیگ پھینکا۔ انتظامیہ نے اس حرکت کو آئی پی ایل ضابطۂ اخلاق کے آرٹیکل 2.9 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان پر میچ فیس کا 50 فیصد جرمانہ عائد کیا اور دو ڈی میرٹ پوائنٹس بھی دیے۔
ٹم ڈیوڈ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے میچ ریفری جاوگل سری ناتھ کی جانب سے دی گئی سزا قبول کر لی۔ رپورٹ کے مطابق یہ سیزن میں ان کی تیسری لیول ون خلاف ورزی تھی۔ اس سے قبل بھی انہیں دو مختلف میچوں میں تین ڈی میرٹ پوائنٹس مل چکے تھے۔ تازہ دو پوائنٹس کے بعد ان کے مجموعی ڈی میرٹ پوائنٹس کی تعداد پانچ ہو گئی، جس کے نتیجے میں انہیں ایک میچ کی لازمی معطلی کا سامنا کرنا پڑا۔
آئی پی ایل قوانین کے مطابق پانچ یا اس سے زائد ڈی میرٹ پوائنٹس حاصل کرنے والا کھلاڑی ایک میچ کیلئے معطل کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹم ڈیوڈ آئی پی ایل 2027 کے پہلے میچ میں شرکت نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ آر سی بی کا حصہ ہوں یا کسی اور فرنچائز سے کھیل رہے ہوں۔ اگرچہ آر سی بی نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے مسلسل دوسری مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا، لیکن ٹیم کی خوشیوں پر ٹم ڈیوڈ کے خلاف تادیبی کارروائی نے کسی حد تک سایہ ڈال دیا ہے۔