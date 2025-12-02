دنیا کا سب سے کم عمر شطرنج کھلاڑی ’سرواگیا سنگھ کُشواہا‘
انتہائی ہونہار کم عمر لڑکے کے والدین اور خاندان اس کی کامیابی سے بہت خوش ہیں اور اسے گرینڈ ماسٹر بنتے دیکھنا چاہتے ہیں۔
Published : December 2, 2025 at 5:34 PM IST
ساگر (مدھیہ پردیش): مدھیہ پردیش کے ضلع ساگر سے تعلق رکھنے والے تین سالہ سرواگیا سنگھ کُشواہا نے کم سنی میں عالمی سطح پر ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جس پر پورا بھارت فخر محسوس کر رہا ہے۔ بین الاقوامی شطرنج فیڈریشن (FIDE) نے سرواگیا کو صرف 3 سال، 7 ماہ اور 20 دن کی عمر میں شطرنج کی رینکنگ میں شامل کیا ہے، جس کے ساتھ ہی وہ دنیا کے سب سے کم عمر رینک یافتہ شطرنج کھلاڑی بن گئے۔
اس سے قبل یہ ریکارڈ مغربی بنگال کے انیش سرکار کے پاس تھا، جنہوں نے 3 سال اور 8 ماہ کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ سرواگیا نے بین الاقوامی شطرنج فیڈریشن کی درجہ بندی میں 1572ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ ننھے سرواگیا نے ای ٹی وی بھارت سے بات کی۔ انہوں نے اپنی معصوم آواز میں اپنا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کن کن شہروں میں کھیل چکے ہیں۔ انہوں نے کھنڈوا، بھوپال، چھندواڑہ اور منگلور میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت کی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جیتے بھی ہیں؟ تو سرواگیا نے مسکراتے ہوئے کہا، "ہاں!"۔
سرواگیا کے والدین نے ابتدا میں اسے موبائل فون سے دور رکھنے کے لئے شطرنج سکھانا شروع کیا، مگر جلد ہی انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا بیٹا اس کھیل میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ صرف چند روز کی ابتدائی تربیت کے بعد سرواگیا کے لیے ایک ذاتی کوچ کا انتظام کیا، اور 6 ماہ کی تربیت نے سرواگیا کو بین الاقوامی شطرنج فیڈریشن کی عالمی فہرست تک پہنچا دیا۔
سرواگیا نے چند ہی مقابلوں میں تین بین الاقوامی درجے کے کھلاڑیوں کو شکست دی، جو عالمی رینکنگ کے لیے لازمی شرط ہوتی ہے۔ ان کے کوچ نتن چورسیا اور قومی انسٹرکٹر آکاش پیاسی نے روزانہ تقریباً چار گھنٹے سرواگیا کی تربیت کی اور ان کی غیر معمولی ذہانت پر حیرت کا اظہار کیا۔
سرواگیہ کے والد سدھارتھ سنگھ کُشواہا نے کہاکہ "یہ ہمارے لیے ایک عظیم فخر کی بات ہے کہ ہمارا بیٹا دنیا کا سب سے کم عمر بین الاقوامی شطرنج فیڈریشن رینک یافتہ کھلاڑی بنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے چل کر گرینڈ ماسٹر بنے۔" والدہ نہا سنگھ کُشواہا نے جذباتی انداز میں کہا کہ "اس کی ہر کامیابی ہمارے لیے نعمت ہے۔ محنت اور خدا کا کرم ہو تو سارے خواب پورے ہوسکتے ہیں۔"
یہ بھی پڑھیں: کشمیر کی کم عمر مصنفہ عروفہ شبیر کے ساتھ ایک ملاقات - BREAKING BARRIERS BOOK
سرواگیا اپنی کم عمری کے باوجود مختلف شہروں میں ہونے والے ٹورنامنٹس میں بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں اور مستقبل میں شطرنج کی دنیا میں ایک بڑے نام کے طور پر ابھرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔