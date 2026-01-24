اس ٹیم کو بنگلہ دیش کے بجائے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں براہ راست انٹری ملی
آئی سی سی نے باضابطہ طور پر بنگلہ دیش کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سے باہر کر دیا ہے۔
Published : January 24, 2026 at 10:34 PM IST
نئی دہلی: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے دو ہفتوں سے جاری تعطل کو ختم کرتے ہوئے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باضابطہ طور پر باہر کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق، آئی سی سی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے چیئرمین امین الاسلام بلبل کو ای میل کے ذریعے آئی سی سی کی گورننگ باڈی کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اسکاٹ لینڈ نے بنگلہ دیش کی جگہ لے لی ہے۔
ای میل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ بی سی بی نے اپنے دورہ بھارت کا فیصلہ کرنے کے لیے دی گئی 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے اندر آئی سی سی کو باضابطہ طور پر جواب نہیں دیا۔
واضح رہے کہ آئی سی سی کو باضابطہ طور پر آگاہ کرنے سے ایک روز قبل بی سی بی نے ڈھاکہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا تھا۔
تنازعہ کی وجہ
ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتے ہوئے سیاسی تناؤ کے درمیان اس وقت تنازعہ کھڑا ہوگیا جب مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے ریلیز کردیا گیا۔ اس کے بعد، بنگلہ دیش نے سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے، بھارت میں اپنے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچز کھیلنے سے انکار کر دیا، اور میچوں کو سری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔
اسکاٹ لینڈ کی ورلڈ کپ میں انٹری
بنگلہ دیش کے بضد رہنے کی وجہ سے اسکاٹ لینڈ کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں داخلے کی راہ ہموار کی۔ ٹیم نے پانچ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی سپر 8 میں نہیں پہنچ سکی۔ سکاٹ لینڈ نے 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جگہ کے لیے یورپی کوالیفائرز میں حصہ لیا تھا، لیکن وہ اٹلی، نیدرلینڈز اور جرسی کو پیچھے چھوڑ کر ٹورنامنٹ میں براہ راست داخل ہونے سے روکا تھا۔ تاہم، انہیں آئی سی سی کی اعلی درجہ بندی کی وجہ سے بنگلہ دیش کے متبادل کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔
سکاٹ لینڈ کا گروپ
بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ اب گروپ سی میں انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، اٹلی اور نیپال کو جوائن کرے گا۔ اس کا پہلا میچ 7 فروری کو کولکتہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوگا۔