کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا، پچ پر گیند دھنس جانے کی وجہ سے میچ منسوخ کر دیا گیا
آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بارش کی وجہ سے میچ منسوخ کرنا پڑا لیکن یہاں معاملہ ایسا تھا کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔
Published : December 6, 2025 at 9:39 PM IST
حیدرآباد: 5 دسمبر کو آسٹریلیا میں کھیلی جا رہی خواتین کی بگ بیش لیگ کا ایک میچ ایک عجیب و غریب واقعے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا، جو کہ کرکٹ کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ ایڈیلیڈ کے ایڈیلیڈ اوول میں ہوبارٹ ہریکینز اور ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کے درمیان میچ کھیلا جا رہا تھا۔ ایک اننگز پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ اننگز کے وقفے کے دوران پچ پر رولر کا استعمال کیا جا رہا تھا۔
اس دوران پریکٹس ٹیم کی ایک گیند رولر کے نیچے چلی گئی اور گہرا ڈینٹ چھوڑ کر پچ میں دھنس گئی۔ اس کے بعد امپائرز نے پچ کا معائنہ کیا اور میچ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا، شاید کرکٹ میچ میں ایسا پہلا واقعہ ہے۔دونوں ٹیموں کو منسوخ ہونے والے میچ سے ایک ایک پوائنٹ دیا گیا۔ اس کا فائدہ اسٹرائیکرز کو ہوا، جنہوں نے ایک پوائنٹ کے ساتھ فائنل میں پہنچنے کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھا۔
The match between the Adelaide Strikers and Hobart Hurricanes has been abandoned.— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) December 5, 2025
During the innings break at KRO, a ball was inadvertently rolled onto the pitch while the roller was being used.
The ball went beneath the roller creating a hole in the pitch. (1/2) #WBBL11 pic.twitter.com/jxTxOZC6L3
ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز نے 20 اوورز میں 167/4 رنز بنائے تھے۔ ڈبلیو بی بی ایل کے قوانین کے مطابق، اننگز کے وقفے کے دوران ایک رولر کو پچ پر گھمایا جاتا ہے اور جب گیند رولر کے نیچے آتی ہے تو پچ میں گیند کی شکل کا ڈینٹ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ میچ کیوں منسوخ کرنا پڑا۔
بیان میں کہا گیا کہ اس واقعے نے پچ کی حالت کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیا۔ میچ حکام اور امپائرز نے صورتحال کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ ایسی پچ پر بیٹنگ کرنا ہریکینز کے لیے نامناسب ہوگا، کیونکہ پچ کی صورتحال اسٹرائیکرز کی پہلی اننگز سے بالکل مختلف تھی۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں سے مشاورت کی گئی، اور سب نے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔"
فائنل میں ہوبارٹ ہریکینز
ہوبارٹ اس میچ سے پہلے ہی اپنے نو میں سے سات میچ جیت کر WBBL 2025 کے فائنل میں پہنچ چکا تھا۔ تاہم، اس میچ کی منسوخی سے ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کو بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ یہ اس سیزن میں منسوخ ہونے والا ان کا تیسرا میچ ہے۔ اب وہ سڈنی سکسرز کے خلاف صرف ایک میچ باقی رہ کر پوائنٹس ٹیبل میں چھٹے نمبر پر ہیں، اور فائنل کے لیے مدمقابل رہنے کے لیے انہیں ہر قیمت پر یہ میچ جیتنا ہوگا۔ ان کے نو میچوں میں تین جیت اور تین ہار کے ساتھ کل نو پوائنٹس ہیں۔