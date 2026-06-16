فیفا ورلڈ کپ میں 68 سال بعد ہوا ایسا، ایک دن میں کھیلے گئے چاروں میچ ڈرا پر ختم ہوئے
فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایسا کارنامہ صرف دوسری بار ہوا ہے۔اس سے قبل ایسا واقعہ 68 سال قبل 1958 میں پیش آیا تھا۔
Published : June 16, 2026 at 2:03 PM IST
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پانچویں دن کا فائنل میچ ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا۔ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں گروپ جی کا یہ سنسنی خیز میچ 2-2 کے برابری پر ختم ہوا، جس سے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ حاصل ہوا۔
یہ میچ نہ صرف اس کے سنسنی خیز آن فیلڈ کھیل کے لیے یاد رکھا جائے گا، بلکہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پانچویں دن کے فائنل میچ کے طور پر ریکارڈ بک میں بھی داخل ہو گیا، کیونکہ یہ دن کا چوتھا ڈرا میچ تھا۔ اس نے ٹورنامنٹ کی تاریخ میں ایک ہی دن میں چار ڈراز کا منفرد ریکارڈ قائم کیا۔
Matchday 5 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایسا کارنامہ صرف دوسری بار ہوا ہے۔ اس سے قبل ایسا واقعہ 68 سال قبل 1958 میں سویڈن میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں پیش آیا تھا، جب 15 جون کو کھیلے گئے چار میچ ڈرا ہوئے تھے۔ ان میچوں کے نتائج ذیل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔
فیفا ورلڈ کپ 1958 (15 جون)
سویڈن بمقابلہ ویلز (0-0)
انگلینڈ بمقابلہ آسٹریلیا (2-2)
پیراگوئے بمقابلہ یوگوسلاویہ (3-3)
مغربی جرمنی بمقابلہ شمالی آئرلینڈ (2-2)
یہ 68 سال بعد پھر ہوا
68 سالوں میں دوسری بار، 15 جون کو کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پانچویں دن چار ورلڈ کپ میچ بغیر کسی فاتح کے ختم ہوئے۔ دن کے پہلے میچ میں کیپ وردے نے اسپین کو بغیر کسی گول کے برابر کر دیا۔ بیلجیئم اور مصر بھی 1-1 سے برابر رہے جبکہ سعودی عرب اور یوراگوئے نے بھی پوائنٹس کا اشتراک کرتے ہوئے 1-1 سے ڈرا کیا۔ دن کے آخری میچ میں ایران اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 (15 جون)
کیپ وردے بمقابلہ اسپین (0-0)
بیلجیم بمقابلہ مصر (1-1)
سعودی عرب بمقابلہ یوراگوئے (1-1)
ایران بمقابلہ نیوزی لینڈ (2-2)
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