ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے لیے روانہ، ویراٹ کوہلی کا دکھا کریز

ہندوستانی کرکٹ ٹیم روہت شرما اور ویراٹ کوہلی کے ساتھ ون ڈے سیریز کے لیے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔
Published : October 15, 2025 at 2:37 PM IST
حیدرآباد: بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تین ون ڈے میچوں کی سیریز 19 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ ٹیم انڈیا سیریز کے لیے دہلی سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ اس سیریز میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی کپتانی شبمن گل کریں گے جب کہ ٹیم کے کوچ گوتم گمبھیر اہم فیصلوں میں اہم کردار ادا کریں گے۔
بھارتی کرکٹ ٹیم کی ایک ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے۔ ویڈیو میں ٹیم انڈیا کے کھلاڑی بس سے اتر کر ہوائی اڈے میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے اسٹار بلے باز ویراٹ کوہلی اور روہت شرما بھی بس میں نظر آئے۔ ٹیم کے کپتان اور کوچ بھی دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ موجود ہیں۔
ویراٹ کوہلی کا کریز
سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ویراٹ کوہلی کو ٹیم انڈیا کی بس میں بیٹھے دکھایا گیا ہے، جہاں ایک مداح ان سے آٹوگراف مانگ رہا ہے۔ ویراٹ مداح کے ہاتھ میں لگا پوسٹ ٹیم مینجر سے اندر لانے کے لیے کہتے ہیں اور اس پر آٹوگراف دیتے ہیں۔
کن تاریخوں کو میچ کھیلے جائیں گے؟
ٹیم انڈیا آج 15 اکتوبر کو آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوئی، جہاں وہ بالترتیب 19، 23 اور 25 اکتوبر کو پہلا، دوسرا اور تیسرا ون ڈے کھیلے گی۔ روہت اور کوہلی اس سیریز میں بطور کھلاڑی نظر آئیں گے۔ یہ سیریز ان دنوں اسٹار بلے بازوں کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ کرکٹ ماہرین اور شائقین ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے مداح ان سے شاندار پرفارمنس کی توقع کر رہے ہیں۔
آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ہندوستان کا سکواڈ
شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، ویراٹ کوہلی، شریاس آئیر (نائب کپتان)، کلدیپ یادیو، ہرشیت رانا، محمد سراج، ارشدیپ سنگھ، پرسید کرشنا، اکشر پٹیل، کے ایل راہول (وکٹ کیپر)، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، دھروکے جوریل ( وکٹ کیپر ) اور یشسوی جیسوال
