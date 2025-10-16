پاک بھارت میچ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اب تک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ بن گیا
پاکستان اور بھارت میچ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ اب تک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ بن گیا ہے۔
Published : October 16, 2025 at 10:47 PM IST
حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے 13 ویں ایڈیشن نے میدان میں بے شمار سنسنی پھیلائی ہے اور اس جوش نے ریکارڈ توڑ ناظرین کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، آئی سی سی اور جیو ہاٹ سپاٹ کے مشترکہ طور پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس میچ کو مداحوں نے بڑی تعداد میں دیکھا۔
ورلڈ کپ میں مداحوں نے جلوہ بکھیرا
ٹورنامنٹ کے پہلے 13 میچز کو 60 ملین سے زیادہ ناظرین نے دیکھا ہے، جو 2022 کے ایڈیشن سے پانچ گنا زیادہ ہے۔ دیکھنے کا کل وقت بڑھ کر 7 بلین منٹ ہو گیا، جو پچھلے ٹورنامنٹ سے 12 گنا زیادہ ہے۔
پاکستان ۔بھارت میچ نے ریکارڈ توڑ ڈالے
5 اکتوبر کو کولمبو میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے میچ نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، جو اب تک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا خواتین کا بین الاقوامی کرکٹ میچ بن گیا۔ جس نے 28.4 ملین ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا اور 1.87 بلین منٹ دیکھنے کا وقت بنایا۔ ہندوستان کی گیند بازی کی کارکردگی نے آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ 2025 میں لگاتار دو فتوحات حاصل کیں۔
وشاکھاپٹنم میں 12 اکتوبر کو تاریخی ہندوستان-آسٹریلیا میچ بھی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا، جیو ہاٹ اسٹار پر 4.8 ملین ناظرین کے ساتھ، جو خواتین کی کرکٹ کے لیے ایک اور بلند ترین مقام ہے۔ ٹیلی ویژن کے اعداد و شمار نے خواتین کی کرکٹ میں مداحوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو مزید اجاگر کیا، ہندوستان بمقابلہ پاکستان میچ آئی سی سی خواتین کے یک روزہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ درجہ بندی والے لیگ مرحلے کے میچ کے طور پر سامنے آیا۔
#CWC25 fever is on the rise 🔥— ICC (@ICC) October 16, 2025
The ICC Women’s Cricket World Cup 2025 is off to a flying start, smashing early viewership records 🤩
Details ➡️ https://t.co/cfw1pOLzCq pic.twitter.com/8lonz8WtZG
ناظرین کی تعداد میں نمایاں اضافہ
ٹورنامنٹ کے پہلے 11 میچز، بشمول سری لنکا، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف بھارت کے میچز، نے 72 ملین کے مشترکہ ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو پچھلے ایڈیشن کے مقابلے میں 166 فیصد زیادہ ہے، جبکہ کل ناظرین کی تعداد 327 فیصد بڑھ کر 6.3 بلین ہو گئی۔
دیپتی شرما کی آل راؤنڈ کارکردگی اور اسنیہ رانا اور امنجوت کور کی مفید شراکت کی بدولت، ہندوستان نے آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے اپنے ابتدائی میچ میں سری لنکا کو شکست دی۔