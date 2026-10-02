ہندوستان کی خواتین ہاکی ٹیم نے 44 سال بعد ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی
اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم نے 2028 کے لاس اینجلس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرلیا۔
Published : October 2, 2026 at 8:50 PM IST
کاکامگاہارا (جاپان): ہندوستانی خواتین کی ہاکی ٹیم نے 44 سال کے وقفے کے بعد ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی۔ میچ کے دسویں منٹ میں لالریمسیامی کے ایک گول اور پنالٹی اسٹروک پر گول کیپر سویتا پونیا کے شاندار بچاؤ نے ہندوستان کو دفاعی چیمپئن چین کو شکست دینے میں مدد کی۔
اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم نے 2028 کے لاس اینجلس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرلیا۔ اس سے قبل یہ ٹیم 2024 کے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی تھی۔
واضح رہے کہ ہندوستانی خواتین ہاکی ٹیم نے اس سے قبل دہلی میں 1982 کے ایشین گیمز میں طلائی تمغہ جیتا تھا، اسی سال خواتین کی ہاکی کو پہلی بار گیمز میں شامل کیا گیا تھا۔
پیرس اولمپک چاندی کا تمغہ جیتنے والے چین کے خلاف ہندوستان کے لالریمسیامی نے دسویں منٹ میں گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی جو میچ کے اختتام تک برقرار رہی۔ لالریمسیامی نے اپنا 200 واں بین الاقوامی میچ کھیلتے ہوئے گول کے دائیں جانب سے گیند کو سیدھی گول میں بھیجا۔
دوسرے کوارٹر میں، سویتا نے پنالٹی اسٹروک کو بچانے کے لیے اپنے بائیں جانب غوطہ لگایا۔ چین نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کر لیا جبکہ جاپان نے کوریا کو شوٹ آؤٹ میں شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیتا۔
2026 کے ایشیائی کھیلوں میں جمعہ کا دن ہندوستان کے لیے ایک خاص دن تھا۔ ہندوستان نے کل چھ طلائی تمغے جیتے۔ ہندوستان نے آج 13 تمغے جیتے ہیں۔ ہندوستان تمغوں کی تعداد میں پانچویں نمبر پر آگیا ہے۔ ہندوستان کے کل تمغوں کی تعداد اب 76 تک پہنچ گئی ہے۔
ہندوستانی ٹیم: بچھو دیوی (گول کیپر)، سلیمہ ٹیٹے (کپتان)، نونیت کور، نکی پردھان، دیپیکا، لالریمسیامی، نیہا، جیوتی، سشیلا چانو، اشیکا چودھری، سنیلیتا ٹوپو، شلپی ڈباس، سویتا پونیا (گول کیپر)، اشیکا، ساکشی رانا، رتوجادادسوپسل، لالنتھلانگی، اور بلجیت کور