ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے چار سیمی فائنل، جانتے ہیں کب اور کہاں ہوں گے مقابلے؟
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں 20 ٹیموں میں سے 4 ٹیموں نے سیمی فائنل کے لیے اپنی جگہ یقینی کر لی ہے۔
نئی دہلی: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 اب اپنے آخری مراحل میں ہے۔ تین میچوں کے بعد پتہ چلے گا کہ اگلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ چیمپئن کون ہوگا۔ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرنے والی 20 ٹیموں میں سے چار نے سپر 8 مرحلے کے بعد اپنے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس میں میزبان بھارت، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ ان چار ٹیموں میں سے صرف جنوبی افریقہ نے ٹورنامنٹ میں اب تک ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے۔
بھارت ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا
اتوار کو کولکاتہ کے تاریخی ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے ہائی وولٹیج میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کرلی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹوں پر 195 رنز بنائے۔ تاہم سنجو سیمسن کے ناقابل شکست 97 رنز کی بدولت بھارت نے ہدف آسانی سے حاصل کر لیا۔
ورلڈ کپ 2026 کا سیمی فائنل شیڈول
کرکٹ شائقین اس ٹورنامنٹ کے دو سیمی فائنل میچوں کو لے کر پہلے ہی پرجوش ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ہر ٹیم کب اور کہاں آمنے سامنے ہوگی۔
پہلا سیمی فائنل
ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ 4 مارچ بروز بدھ کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلا جائے گا جس کا ٹاس شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن جائے گی۔
دوسرا سیمی فائنل
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ جمعرات 5 مارچ کو ممبئی کے تاریخی وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
قابل ذکر ہے کہ ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں مسلسل تیسری بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی۔ اس سے قبل انگلینڈ کو 2022 میں بھارت سے شکست ہوئی تھی جبکہ بھارت نے 2024 میں بدلہ لیا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ 2026 میں کون جیتے گا۔
کیا بھارت تیسری بار چیمپئن بنے گا؟
دفاعی چیمپئن ہندوستان اب ٹائٹل سے صرف دو قدم دور ہے۔ 2007 اور 2024 کے بعد سوریہ کمار یادو کی نظریں اب گھریلو سرزمین پر تیسرے ورلڈ کپ کی ٹرافی پر ہیں۔ اگر ہندوستان سیمی فائنل میں انگلینڈ کو شکست دیتا ہے تو اسے ایک بار پھر ورلڈ کپ فائنل میں ترنگا لہرانے کا موقع ملے گا۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 فائنل
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا فائنل میچ 8 مارچ کو شام 7 بجے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دونوں سیمی فائنلز کی فاتح ٹیمیں اس دن ٹائٹل میچ میں آمنے سامنے ہوں گی۔