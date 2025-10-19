ٹیم انڈیا مشکل میں، روہت اور کوہلی کے بعد کپتان بھی لوٹے پویلین، بارش کے باعث میچ روک دیا گیا
ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ون ڈے آج پرتھ کے اوپٹس اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔
Published : October 19, 2025 at 10:00 AM IST
پرتھ: ہندوستانی ٹیم 10ویں اوور سے قبل ہی مشکل میں پڑ گئی، 25 کے مجموعی اسکور پر کپتان شبمن گل کی صورت میں اپنی تیسری وکٹ گنوادی، انہوں نے 18 گیندوں میں 10 رنز بنائے جس میں دو چوکے بھی شامل تھے۔ گل کو نیتھن ایلس کے ہاتھوں کیچ کرایا گیا۔
سابق بھارتی کپتان روہت شرما اپنے 500ویں انٹرنیشنل میچ میں صرف 8 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔ ہندوستان کو پہلا جھٹکا 13 کے مجموعی سکور پر لگا۔ ہیزل ووڈ نے انہیں میٹ رینشا کے ہاتھوں کیچ کرایا۔ ان کی جگہ ویرات کوہلی دوسرے نمبر پر آئے۔
ہندوستانی ٹیم کو دوسرا بڑا جھٹکا 21 کے مجموعی سکور پر ویراٹ کوہلی کی صورت میں لگا۔کوہلی 8 گیندوں کے بعد بھی اپنا کھاتہ کھولنے میں ناکام رہے، اسٹارک کی گیند پر کوپر کونولی کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔ ہندوستان کے دونوں عظیم بلے باز، کوہلی اور روہت، جن سے تماشائیوں کو بہت امیدیں تھیں، دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ کسی بھی بلے باز نے بلے سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کوہلی کے جانے کے بعد، شریاس ائیر نمبر 3 پر بیٹنگ کے لیے آئے، جبکہ کپتان گل ثابت قدم رہے۔
نتیش کمار ریڈی ہندوستانی ٹیم کے لیے اپنا پہلا ون ڈے کھیل رہے ہیں۔ میچ سے پہلے روہت شرما نے انہیں اپنی ڈیبیو کیپ پیش کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنا ون ڈے ڈیبیو اسی میدان پر کریں گے جہاں انہوں نے 2024-25 بارڈر گواسکر ٹرافی میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا۔ آسٹریلیا نے میٹ رینشا اور مچ اوون سمیت دو کھلاڑیوں کو ڈیبیو کیپس بھی دیں۔
میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ اسٹار ہندوستانی کرکٹرز ویراٹ کوہلی اور روہت شرما کی واپسی کے ساتھ، مہمان ٹیم تین میچوں کی دو طرفہ سیریز جیتنے کی امید کر رہے ہوں گے، جو بطور کپتان شبمن گل کی پہلی سیریز جیت ہوگی۔ مچل مارش باقاعدہ کپتان پیٹ کمنز کی غیر موجودگی میں آسٹریلیا کی قیادت کر رہے ہیں۔