ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں گیند باز کا کمال، ایک اوور میں 5 وکٹیں لے کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا
انڈونیشیا کے بولر نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں ایک اوور میں پانچ وکٹیں لے کر ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کرایا۔
Published : December 23, 2025 at 6:07 PM IST
نئی دہلی: انڈونیشیا کے 28 سالہ فاسٹ باؤلر گیڈے پراندانا نے ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں ایک اوور میں پانچ وکٹیں لینے والے پہلے باؤلر بن گئے۔ انہوں نے یہ کارنامہ کمبوڈیا کے خلاف بالی میں انجام دیا۔
انڈونیشیا کے 168 کے جواب میں کمبوڈیا ایک مرحلے پر 15 اوورز میں 106/5 پر تھا۔ پرندنا اپنا پہلا اوور کرنے آئے اور پہلی تین گیندوں پر شاہ ابرار حسین، نرمل جیت سنگھ اور چنتھون رتھانک کو آؤٹ کرتے ہوئے ہیٹ ٹرک کی۔ اگلی گیند ڈاٹ بال تھی لیکن وکٹیں گرتی رہیں۔ انہوں نے اپنے اوور کی آخری دو گیندوں پر مزید دو وکٹیں حاصل کیں۔
اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اوور میں پانچ وکٹیں لے کر تاریخ رقم کرکے میچ کا خاتمہ کر دیا۔ کمبوڈیا 106 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا جس کے نتیجے میں انڈونیشیا نے یہ میچ 60 رنز سے جیت لیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی انڈونیشیا نے آٹھ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔
1 اوور میں 5 وکٹیں
قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ کارنامہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں دو مرتبہ سر انجام دے چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے الامین حسین نے اس سے قبل 2013-14 وکٹری ڈے ٹی ٹیوئنٹی کپ میں ابہانی لمیٹڈ کے خلاف ایک اوور میں پانچ وکٹیں حاصل کی تھیں۔
دوسری مثال میں، کرناٹک کے ابھیمنیو متھن نے 2019-20 سید مشتاق علی ٹرافی کے سیمی فائنل میں ہریانہ کے پانچ بلے بازوں کو آؤٹ کیا۔ دونوں کارنامے ڈومیسٹک کرکٹ میں ہوئے۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے جب کسی باؤلر نے بین الاقوامی کرکٹ میں ایک اوور میں پانچ وکٹیں حاصل کی ہوں۔
ایک اوور میں 4 وکٹیں
تاہم ٹی 20 کرکٹ میں ایک اوور میں 4 وکٹیں متعدد بار لی گئی ہیں۔ ایسا اب تک 14 بار ہو چکا ہے۔ سب سے قابل ذکر مثال 2019 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی 20 انٹرنیشنل کے ایک میچ میں تھا۔ جس میں لاستھ ملنگا نے تیسرے اوور میں چار گیندوں پر چار وکٹیں حاصل کی تھیں۔