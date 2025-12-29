ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں گیندباز نے تہلکہ مچا دیا، چار اوورز میں محض سات رن دے کر حاصل کئے آٹھ وکٹ

ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں گیندباز نے تہلکہ مچا دیا، چار اوورز میں محض سات رن دے کر حاصل کئے آٹھ وکٹ
Published : December 29, 2025 at 3:20 PM IST
حیدرآباد: کرکٹ کے مختصر ترین فارمیٹ میں وکٹیں لینا مشکل نہیں ہے کیونکہ بلے باز 20 اوور کے میچ میں زیادہ سے زیادہ رنز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بولر کے وکٹ لینے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم جب کوئی بولر اس فارمیٹ میں مخالف ٹیم کے لیے اکیلے ہی آٹھ وکٹیں لیتا ہے تو یہ یقیناً حیران کن ہوتا ہے۔
4 اوورز میں 8 وکٹیں
بھوٹان کی لیفٹ آرم اسپنر سونم یشے نے ایسا کارنامہ انجام دے دیا، وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آٹھ وکٹیں لینے والی پہلے بولر بن گئے۔ 22 سالہ نوجوان نے یہ کارنامہ جمعہ 26 دسمبر کو گیلیفو میں میانمار کے خلاف تیسرے ٹی ٹیونٹی انٹرنیشنل کے دوران انجام دیا۔ یشے نے اپنے چار اوورز میں سات رنز دے کر آٹھ وکٹیں حاصل کیں، جس سے میانمار کو بھوٹان کے 127 کے معمولی ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے صرف 45 رنز پر آؤٹ ہونے میں مدد ملی۔
Bhutan's Sonam Yeshey scripts history, becomes first bowler to pick eight wickets in T20s— ANI Digital (@ani_digital) December 29, 2025
ٹی ٹوئنٹی میں 7 وکٹیں لینے والے بولرز
بھوٹانی اسپنر یشے سے پہلے مردوں کے ٹی ٹیونٹی انٹر نیشنل کرکٹ میں صرف دو گیند بازوں نے 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ملائیشیا کے سیزر الادرس اور بحرین کے علی داؤد۔ ادروس نے 2023 میں چین کے خلاف 7 رنز کے عوض 8 وکٹیں حاصل کیں جبکہ داؤد نے 2025 میں بھوٹان کے خلاف 19 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کیں۔
دوسری طرف، بین الاقوامی کرکٹ سے باہر 7 وکٹیں لینے کا کارنامہ صرف دو مرتبہ حاصل کیا گیا ہے: لیسٹر شائر کے کولن ایکرمین نے 2019 میں برمنگھم بیئرز کے خلاف 18 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کیں، اور دربار راجشاہی کے تسکین احمد نے 2025 میں ڈھاکہ کیپٹلز کے خلاف 19 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کیں۔
🤯 8 WICKETS IN A T20 INNINGS?!— sports__life (@statecraft__) December 29, 2025
0 رنز کے عوض 7 وکٹیں
خواتین کی کرکٹ میں یہ ریکارڈ انڈونیشیا کی رومالیا کے پاس ہے، جس نے 2024 میں منگولیا کے خلاف 0 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کیں، جو خواتین کے ٹی ٹیونٹی انٹرنیشنل میں بہترین باؤلنگ کی اسپیل ہے۔خواتین کے ٹی ٹیونٹی انٹرنیشنل انٹرنیشنل میں تین کھلاڑیوں نے سات وکٹیں حاصل کی ہیں: نیدرلینڈز کی فریڈریکا اوورڈجک، ارجنٹائن کی ایلیسن اسٹاکس، اور قبرص کی سمانتھی ڈنوکیڈینیا۔