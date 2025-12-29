ETV Bharat / sports

ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں گیندباز نے تہلکہ مچا دیا، چار اوورز میں محض سات رن دے کر حاصل کئے آٹھ وکٹ

بھوٹانی اسپنر یشے سے پہلے مردوں کے ٹی ٹیونٹی انٹر نیشنل کرکٹ میں صرف دو گیند بازوں نے 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں گیندباز نے تہلکہ مچا دیا
ٹی ٹیوئنٹی کرکٹ میں گیندباز نے تہلکہ مچا دیا (Image : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: کرکٹ کے مختصر ترین فارمیٹ میں وکٹیں لینا مشکل نہیں ہے کیونکہ بلے باز 20 اوور کے میچ میں زیادہ سے زیادہ رنز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بولر کے وکٹ لینے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم جب کوئی بولر اس فارمیٹ میں مخالف ٹیم کے لیے اکیلے ہی آٹھ وکٹیں لیتا ہے تو یہ یقیناً حیران کن ہوتا ہے۔

4 اوورز میں 8 وکٹیں

بھوٹان کی لیفٹ آرم اسپنر سونم یشے نے ایسا کارنامہ انجام دے دیا، وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آٹھ وکٹیں لینے والی پہلے بولر بن گئے۔ 22 سالہ نوجوان نے یہ کارنامہ جمعہ 26 دسمبر کو گیلیفو میں میانمار کے خلاف تیسرے ٹی ٹیونٹی انٹرنیشنل کے دوران انجام دیا۔ یشے نے اپنے چار اوورز میں سات رنز دے کر آٹھ وکٹیں حاصل کیں، جس سے میانمار کو بھوٹان کے 127 کے معمولی ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے صرف 45 رنز پر آؤٹ ہونے میں مدد ملی۔

ٹی ٹوئنٹی میں 7 وکٹیں لینے والے بولرز

بھوٹانی اسپنر یشے سے پہلے مردوں کے ٹی ٹیونٹی انٹر نیشنل کرکٹ میں صرف دو گیند بازوں نے 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ملائیشیا کے سیزر الادرس اور بحرین کے علی داؤد۔ ادروس نے 2023 میں چین کے خلاف 7 رنز کے عوض 8 وکٹیں حاصل کیں جبکہ داؤد نے 2025 میں بھوٹان کے خلاف 19 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کیں۔

دوسری طرف، بین الاقوامی کرکٹ سے باہر 7 وکٹیں لینے کا کارنامہ صرف دو مرتبہ حاصل کیا گیا ہے: لیسٹر شائر کے کولن ایکرمین نے 2019 میں برمنگھم بیئرز کے خلاف 18 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کیں، اور دربار راجشاہی کے تسکین احمد نے 2025 میں ڈھاکہ کیپٹلز کے خلاف 19 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کیں۔

0 رنز کے عوض 7 وکٹیں

خواتین کی کرکٹ میں یہ ریکارڈ انڈونیشیا کی رومالیا کے پاس ہے، جس نے 2024 میں منگولیا کے خلاف 0 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کیں، جو خواتین کے ٹی ٹیونٹی انٹرنیشنل میں بہترین باؤلنگ کی اسپیل ہے۔خواتین کے ٹی ٹیونٹی انٹرنیشنل انٹرنیشنل میں تین کھلاڑیوں نے سات وکٹیں حاصل کی ہیں: نیدرلینڈز کی فریڈریکا اوورڈجک، ارجنٹائن کی ایلیسن اسٹاکس، اور قبرص کی سمانتھی ڈنوکیڈینیا۔

TAGGED:

BHUTAN SONAM YESHEY
EIGHT WICKET HAUL IN T20I
LEFT ARM SPINNER SONAM YESHEY
HIGHEST WICKET TAKER IN T20
BHUTAN SONAM YESHEY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.