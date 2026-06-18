ٹیم انڈیا کے سابق کرکٹر امباتی رائیڈو کی موجودگی میں TG20 ٹرافی کی نقاب کشائی کی گئی
TG20 لیگ ٹرافی: TG20 لیگ ٹرافی اٹھانے والی ٹیم کو 1 کروڑ کا نقد انعام ملے گا۔
Published : June 18, 2026 at 5:26 PM IST
حیدرآباد: حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) نے بدھ کو حیدرآباد میں ٹینک بند کے قریب TG20 لیگ ٹرافی کی نقاب کشائی کی۔ اس تقریب میں آٹھ ٹیموں کے کپتان، ٹیم انڈیا کے سابق کرکٹر امباتی رائیڈو، حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) سکریٹری جیون ریڈی، TG20 گورننگ کونسل کے چیئرمین اگم راؤ اور ٹائٹل اسپانسر سری ندھی یونیورسٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ایونٹ سے متعلق تصاویر TG20 اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دی گئی ہیں۔
TG20 لیگ 21 جون کو شروع ہوگی اور 12 جولائی کو فائنل کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ تمام میچ حیدرآباد کے اپل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ ہر روز دو میچ ہوں گے جن میں کھیل دوپہر 2:15 اور 7:15 پر شیڈول ہیں۔ فائنل میچ 12 جولائی کو اپل اسٹیڈیم میں ہوگا۔
وجے دیوراکونڈا کو لیگ کا برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا گیا
تلگو اداکار وجے دیوراکونڈا کو حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) کے زیر اہتمام TG20 لیگ کا برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ سری ندھی یونیورسٹی ٹائٹل اسپانسر ہوگی۔
جیتنے والی ٹیم کو 1 کروڑ روپے کا نقد انعام
ٹورنامنٹ کے لیے نقد انعامات کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جیتنے والی ٹیم کو 1 کروڑ روپے کا نقد انعام ملے گا، جب کہ رنر اپ کو 50 لاکھ روپے کا نقد انعام ملے گا۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پر آنے والی ٹیموں کو 25 لاکھ روپے کے انعامات دیے جائیں گے۔
افتتاحی میچ پالامورو اسٹرائیکرز اور کھمم ایسز کے درمیان
ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ پالامورو اسٹرائیکرز اور کھمم ایسز کے درمیان ہوگا۔ راموجی گروپ کی حیدرآباد ای چیمپیئنز 23 جون کو پالامورو اسٹرائیکرس کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی، جس کا میچ دوپہر 2:15 بجے شروع ہونا ہے۔
ٹورنامنٹ میں کل آٹھ ٹیمیں حصہ لیں گی۔ یہ میچز راؤنڈ رابن فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے، ہر ٹیم باقی سات ٹیموں کے خلاف ایک میچ کھیلے گی۔ آخر میں، لیگ مرحلے کے بعد پلے آف کھیلے جائیں گے۔
TG20 لیگ کا شیڈول
21 جون - پالامورو بمقابلہ کھمم - شام 7:15
22 جون - رنگا ریڈی بمقابلہ نلگنڈہ - 2:15 PM
22 جون - ورنگل بمقابلہ میدک - شام 7:15
23 جون - حیدرآباد ای چیمپئنز بمقابلہ پالامورو - 2:15 PM
23 جون - رنگا ریڈی بمقابلہ میدک - شام 7:15
24 جون - کھمم بمقابلہ ورنگل - 2:15 PM
24 جون - نلگنڈہ بمقابلہ کریم نگر - شام 7:15
25 جون - رنگا ریڈی بمقابلہ حیدرآباد - 2:15 PM
25 جون - پالامورو بمقابلہ میدک - شام 7:15
26 جون - نلگنڈہ بمقابلہ ورنگل - 2:15 PM
26 جون - کھمم بمقابلہ کریم نگر - شام 7:15
27 جون - میدک بمقابلہ حیدرآباد - دوپہر 2:15 PM
27 جون - پالامورو بمقابلہ رنگاریڈی - شام 7:15
28 جون - ورنگل بمقابلہ کریم نگر - 2:15 PM
29 جون - پالامورو بمقابلہ نلگنڈہ - شام 7:15 بجے
29 جون - کھمم بمقابلہ حیدرآباد - شام 7:15
30 جون - میدک بمقابلہ کریم نگر - 2:15 PM
1 جولائی - ورنگل بمقابلہ حیدرآباد - 2:15 PM
یکم جولائی - کھمم بمقابلہ نلگنڈہ - شام 7:15
2 جولائی - رنگا ریڈی بمقابلہ کریم نگر - 2:15 PM
3 جولائی - نلگنڈہ بمقابلہ میدک - 2:15 PM
3 جولائی - پالامورو بمقابلہ ورنگل - شام 7:15
4 جولائی - کھمم بمقابلہ رنگا ریڈی - 2:15 PM
4 جولائی - حیدرآباد بمقابلہ کریم نگر - شام 7:15 PM
5 جولائی - کوئی میچ نہیں۔
6 جولائی - میدک بمقابلہ کھمم - 2:15 PM
6 جولائی - حیدرآباد بمقابلہ نلگنڈہ - شام 7:15
7 جولائی - پالامورو بمقابلہ کریم نگر - 2:15 PM
7 جولائی - رنگاریڈی بمقابلہ ورنگل - شام 7:15
8 جولائی - کوئی میچ نہیں۔
9 جولائی - ایلیمینیٹر (تیسرے اور چوتھے نمبر پر آنے والی ٹیمیں) - 2:15 PM
9 جولائی - کوالیفائر 1 (سب سے اوپر کی دو ٹیموں کے درمیان) - شام 7:15
10 جولائی - کوالیفائر 2 (ایلیمینیٹر کا فاتح بمقابلہ کوالیفائر 1 ہارنے والا) - شام 7:15 بجے
11 جولائی - وقفہ
12 جولائی - فائنل - 7:15 PM