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حیدرآباد ای-چیمپیئنز نے لگاتار دوسری جیت حاصل کی، کپتان ابھیرتھ نے ننانوے رنز اسکور کیے

حیدرآباد ای چیمپیئنز نے TG20 لیگ میں اپنی لگاتار دوسری فتح درج کی، کپتان ابھیرتھ ریڈی 99 رنز کے سبب رنگاریڈی رائزرس کو شکست دی۔

tg20 league hyderabad e champions wins second consecutive match beats rangareddy risers by 6 wickets Urdu News
TG20 لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کی مسلسل دوسری جیت (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 26, 2026 at 11:57 AM IST

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حیدرآباد: حیدرآباد ای چیمپئنز نے ٹی جی 20 لیگ میں اپنی مسلسل دوسری جیت حاصل کی، کپتان ابھیرتھ ریڈی کی 99 رنز کی اننگز کی بدولت۔ ای-چیمپیئنز نے حیدرآباد شہر کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں جمعرات کو منعقدہ لیگ میچ میں رنگاریڈی رائزرس کو چھ وکٹوں سے شکست دی۔

حیدرآباد ای چیمپئنز نے پورے میچ میں رنگاریڈی رائزرس پر اپنا تسلط برقرار رکھتے ہوئے صرف 18 اوور میں 196 رنز کے مشکل ہدف کا کامیابی سے تعاقب کیا۔ کپتان ابھیرتھ نے شاندار اننگز کھیلی، اس طرح اکیلے ہی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی ای چیمپئنز پوائنٹس ٹیبل میں سرفہرست ہوگئی ہے۔

ابھیرتھ کو 'پلیئر آف دی میچ' کے ایوارڈ سے نوازا گیا، جب کہ یشویر گاڈ کو 'گیم چینجر آف دی میچ' کا ایوارڈ ملا۔

tg20 league hyderabad e champions wins second consecutive match beats rangareddy risers by 6 wickets Urdu News
TG20 لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کی مسلسل دوسری جیت (ETV Bharat)

ٹاس ہارنے کے بعد ملا 196 رنز کا چیلنجنگ ٹارگیٹ

ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رنگاریڈی رائزرس نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے۔ رائزرز کے لیے اوپنر اونیش نے 53 رنز بنائے اور آدتیہ جاواجی نے 58 رنز بنائے۔ بعد میں، آرون جارج (35 رنز) اور تنئے تھاگ راجن (31) کی اننگز نے ٹیم کو ایک چیلنجنگ ٹارگیٹ دینے میں مدد فراہم کی۔

tg20 league hyderabad e champions wins second consecutive match beats rangareddy risers by 6 wickets Urdu News
ای ٹی وی بھارت کے ڈائریکٹر برہاتھی (دائیں) اور ای ٹی وی ڈائریکٹر سوجے جمعرات کو حیدرآباد ای چیمپئنز اور رنگاریڈی رائزرس کے درمیان میچ دیکھ رہے ہیں (ETV Bharat)

حیدرآباد ای چیمپیئنز کے لیے، پرناو ورما نے متاثر کن بولنگ کرتے ہوئے دو وکٹیں حاصل کیں۔ شانمکھا اور اکھل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

حیدرآباد ای چیمپئنز کو دو ابتدائی جھٹکے

ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے حیدرآباد ای چیمپئنز کو دو ابتدائی جھٹکے لگے۔ ٹیم نے اپنا پہلا وکٹ 16 رنز پر کھو دیا، وکاس ریڈی (3) آؤٹ ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد انویتھ ریڈی (4) کا وکٹ بھی گر گیا۔ نتیجتاً، حیدرآباد ای چیمپئنز 43 رنز پر دو کے نقصان پر ڈاؤن ہو گئے تھے اور خود کو ایک مشکل پوزیشن میں پایا۔

tg20 league hyderabad e champions wins second consecutive match beats rangareddy risers by 6 wickets Urdu News
جمعرات کو حیدرآباد ای چیمپئنز کے دوسرے میچ کے دوران ایکشن میں ٹیم کا ایک کھلاڑی (ETV Bharat)

پاور پلے کے اختتام تک، حیدرآباد ای-چیمپیئنز 58/2 پر

تاہم، کپتان ابھیرتھ بڑے عزم کے ساتھ ایک سرے پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے نہ صرف اسکور بورڈ کو متحرک رکھا بلکہ اپنی ٹیم کو فتح کے قریب بھی پہنچایا۔ پاور پلے کے اختتام تک، حیدرآباد ای-چیمپیئنز 58/2 پر تھے، ابھیرتھ 41 پر ناقابل شکست تھے۔

tg20 league hyderabad e champions wins second consecutive match beats rangareddy risers by 6 wickets Urdu News
شائقین راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں TG20 لیگ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے (ETV Bharat)

پاور پلے کے بعد چمکے بلے باز

رنگاریڈی رائزرس کے گیند بازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شانمکھا اشون نے ابھیرتھ کے ساتھ مورچہ سنبھالا۔ ابھیرتھ نے صرف 24 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ نو اوورز کے بعد حیدرآباد ای چیمپئنز کا اسکور 94/2 تھا۔ اس وقت ابھیرتھ 55 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ تھے، جب کہ شنمکھا 28 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے۔ دونوں نے میچ کی رفتار کو حیدرآباد ای چیمپئنز کے حق میں بدل دیا۔ تاہم، شنمکھا کو ارون کمار نے آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے 18 گیندوں پر 30 رنز بنائے تھے جس میں تین چھکے بھی شامل تھے۔

tg20 league hyderabad e champions wins second consecutive match beats rangareddy risers by 6 wickets Urdu News
حیدرآباد ای چیمپئنز کے بلے باز ایک رن کے لیے دوڑ رہے ہیں (ETV Bharat)

ابھیرتھ سنچری بنانے سے محروم رہے

حیدرآباد ای چیمپئنز نے اپنا تیسرا وکٹ 98 کے اسکور پر گنوایا۔ گڈوگو گنیش چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے اور انہوں نے ابھیرتھ کو بہترین مدد فراہم کی۔ کپتان ابھیرتھ ایک بڑے شاٹ کی کوشش میں 99 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ انہوں نے 45 گیندوں کا سامنا کیا، 10 چوکے اور چھ چھکے لگائے، لیکن سنچری بنانے سے محروم رہے۔

tg20 league hyderabad e champions wins second consecutive match beats rangareddy risers by 6 wickets Urdu News
حیدرآباد ای چیمپئنز ٹیم (ETV Bharat)

یشویر گاڈ 10 گیندوں پر 30 رنز ناٹ آؤٹ

ابھیرتھ کے آؤٹ ہونے کے بعد کریز پر آنے والے یشویر گاڈ نے شروع سے ہی جارحانہ بلے بازی کی اور ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ وہ صرف 10 گیندوں پر 30 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، انہوں نے ایک چوکا اور تین چھکے لگائے۔ گڈوگو گنیش 25 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ رنگاریڈی رائزرز کے لیے پننایا، تنئے، آرین اور ارون نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

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TAGGED:

ABHIRATH REDDY
RANGAREDDY RISERS
TG20 2026 LEAGUE
HYDERABAD E CHAMPIONS VICTORY
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