ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کے پلے آف میچز کا آج سے آغاز، جانیے حیدرآباد ای چیمپئن کا مقابلہ کس ٹیم سے ہوگا؟

ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کے پلے آف میچز کا آج سے آغاز، جانیے حیدرآباد ای چیمپئن کا مقابلہ کس ٹیم سے ہوگا؟
TG20 لیگ 2026: ٹورنامنٹ کے پلے آف میچز ایلیمینیٹر، کوالیفائر 1 اور کوالیفائر 2 پر مشتمل ہوں گے۔
Published : July 9, 2026 at 11:15 AM IST
حیدرآباد: ٹی جی 20 لیگ 2026 پلے آف کے مرحلے کا دلچسپ آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر انتظام ٹی جی 20 لیگ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے سیزن میں پلے آف میں پہنچنے والی چار ٹیمیں اب بھی ٹائٹل کی دوڑ میں ہیں۔
ٹورنمنٹ کے پلے آف کا آغاز جمعرات (9 جولائی) کو رنگاریڈی رائزرس اور کریم نگر ڈائمنڈس کے درمیان ایلیمینیٹر میچ سے ہوگا۔ اس شام، ناقابل شکست حیدرآباد ای چیمپئنز کا مقابلہ کوالیفائر 1 میں انویتا کھمم ایسس سے ہوگا۔
Four key games. Everything on the line.— tg20official (@tg20official) July 8, 2026
The race to the 🏆 begins now! 🤩
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کوالیفائر 1 اور کوالیفائر 2
کوالیفائر 1 کی فاتح براہ راست فائنل میں جائے گی، جب کہ ہارنے والی ٹیم جمعہ (10 جولائی) کو کوالیفائر 2 میں ایلیمنیٹر کے فاتح سے مقابلہ کرے گی۔ فائنل اتوار (12 جولائی) کو کھیلا جائے گا۔
ایلیمینیٹر: رنگا ریڈی رائزرز بمقابلہ کریم نگر ڈائمنڈز
ایلیمینیٹر میچ رنگا ریڈی رائزرس کے درمیان کھیلا جائے گا جو پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر ہیں اور کریم نگر ڈائمنڈس جو پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ میچ دوپہر 2 بج کر 15 منٹ پر شروع ہوگا۔ رائزرس نے 7 میچوں میں 8 پوائنٹس کے ساتھ اس مقام پر پہنچی ہے، جس میں 4 جیتے اور 3 ہارے، جب کہ کریم نگر نے بھی اتنے ہی میچ جیت کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔
CREDAI ORANGE CAP LEADERBOARD 🟠— tg20official (@tg20official) July 8, 2026
We have a change in guard! 🫡
Himateja Kodimela, on the back of his extraordinary ton, takes pole position and the 🧢
Abhirath Reddy is right on his six, with Tanmay Agarwal breaking into the Top 5 once again.#SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/4X8tHOgQmW
رائزرز نے لیگ کے فائنل میچ میں اپنی قسمت کا رخ موڑ دیا، ورنگل واریئرس کو 161 رنز سے شکست دے کر پلے آف میں جگہ حاصل کی۔ ان کی ٹیم نے کافی حد تک آدتیہ جوواجی کی مسلسل کارکردگی پر انحصار کیا ہے، جنہوں نے لیگ مرحلے میں 286 رنز بنائے ہیں۔ تجربہ کار اسپنر آرین کریپا نے بولنگ اٹیک کی قیادت کی، انہوں نے 11 وکٹیں حاصل کیں۔
کریم نگر ڈائمنڈز
دوسری جانب کریم نگر ڈائمنڈز کے لیے تنمے اگروال ٹاپ اسکورر رہے ہیں، انہوں نے دو سنچریوں کے ساتھ 328 رنز بنائے۔ ان کی بالنگ یونٹ نے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ رتھلاوتھ دنیش نے نو وکٹیں حاصل کیں، جب کہ ضلعی اسٹار نارائن تیجا اور شبھم شرما نے آٹھ وکٹیں لے کر اچھی مدد فراہم کی۔
CREDAI PURPLE CAP LEADERBOARD 🟣— tg20official (@tg20official) July 8, 2026
Ajay Dev Goud continues his dominance on the top with his tally extending to 16 with a sixteen year old Ved Reddy challenging the 🧢
With Aryan, Pranav & Rishab all among the wickets, how will the leaderboard progress?#SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/TlMG4QVV1j
کوالیفائر 1: حیدرآباد ای چیمپئنز بمقابلہ انویتا کھمم ایسس
پلے آف کا دوسرا میچ، کوالیفائر 1، حیدرآباد ای چیمپئنز اور انویتا کھمم ایسز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ بڑا میچ شام 7 بج کر 15 منٹ پر شروع ہوگا اور اس میچ کا فاتح براہ راست فائنل میں پہنچ جائے گا۔ رامو جی گروپ کی حیدرآباد ای چیمپیئنز ٹیم نے لیگ مرحلے میں ناقابل شکست رہتے ہوئے ٹورنامنٹ میں ایک معیار قائم کیا ہے۔ وہ سات میچوں میں سات جیت سے 14 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ہیں۔ ان کی کامیابی ٹیم کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ہے، جس میں ابھیرتھ ریڈی کا شاندار سیزن بھی شامل ہے۔
ابھیرتھ نے 220 کے شاندار اسٹرائیک ریٹ سے 418 رنز بنائے جس میں ایک سنچری بھی شامل ہے۔ گنیش گڈگو نے ان کا خوب ساتھ دیا، 224 رنز بنائے اور تین بار ناٹ آؤٹ رہے۔ گیند بازی میں، جے دیو گوڈ 16 وکٹوں کے ساتھ ٹورنامنٹ میں سرفہرست ہیں، جن کو پرناو ورما کا اچھا ساتھ ملا ہے، جنہوں نے 6.8 رنز فی اوور کی اقتصادی شرح سے نو وکٹیں حاصل کیں۔
430 رنز کے ساتھ رنز بنانے والوں کی فہرست میں سرفہرست
کوڈیمیلا ہمتیجا انوتھا کھمم ایسس کے لیے 430 رنز کے ساتھ رنز بنانے والوں کی فہرست میں سرفہرست ہیں۔ انہوں نے 107.5 کی اوسط سے ایک سنچری اور چار نصف سنچریاں اسکور کیں۔ ان کی بالنگ کارکردگی میں بھی تسلسل رہا ہے۔ 16 سالہ وید ریڈی نے 12 وکٹیں حاصل کیں، وہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے دوسرے نمبر پر ہیں۔
کوالیفائر 2
ایلیمینیٹر جیتنے والی ٹیم اور کوالیفائر 1 ہارنے والی ٹیم کوالیفائر 2 میں آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ میچ 10 جولائی کو شام 7 بج کر 15 منٹ پر کھیلا جائے گا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی، جہاں اس کا مقابلہ 12 جولائی کو ہونے والے ٹائٹل میچ میں کوالیفائر 1 کے فاتح سے ہوگا۔