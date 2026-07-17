ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کے فاتح حیدرآباد ای چیمپئنز کو تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی
حیدرآباد ای چیمپئنز انتظامیہ نے فاتح کھلاڑیوں میں انعامی رقم تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ نے راموجی گروپ کے سی ایم ڈی کیرون کو مبارکباد دی۔
Published : July 17, 2026 at 10:48 AM IST
حیدرآباد: حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (ایچ سی اے) کے زیر اہتمام ٹی جی 20 لیگ سیزن 1 کی فاتح حیدرآباد ای چیمپئنز ٹیم نے جمعرات کو یہاں تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ کھلاڑیوں کے ساتھ حیدرآباد ای چیمپئنز فرنچائز مینجمنٹ – راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر (سی ایم ڈی) کیرون، ای ٹی وی بھارت ڈائریکٹر برہتھی، دیویجا، اوشودیا انٹرپرائزز کے ڈائریکٹر سمباشیوا راؤ، ای ٹی وی کے ایم ڈی باپی نائیڈو چودھری نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔
اس موقع پر راموجی گروپ کے سی ایم ڈی کیرون کو ریونت ریڈی نے شال پہناکر استقبال کیا۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر نے کوچ انیرودھ اور کپتان ابھیرتھ ریڈی کا بھی خیر مقدم کیا اور انہیں شال پیش کی۔
انویتا کھمم ایسس کو 6 وکٹوں سے شکست، کھلاڑیوں کو انعام
حال ہی میں ختم ہونے والی TG20 لیگ 2026 میں، حیدرآباد ای چیمپئنز نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم اپل حیدرآباد میں فائنل میں انویتا کھمم ایسس کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا تھا۔ فتح کے بعد ٹیم انتظامیہ نے وعدہ کیا تھا اور کپتان کو 5 لاکھ روپے، نائب کپتان کو 4 لاکھ روپے اور بقیہ کھلاڑیوں کو 3 لاکھ روپے بطور مراعات دینے کا اعلان کیا تھا۔
اس انعامی رقم کے چیک آج ریونت ریڈی نے کھلاڑیوں کے حوالے کیے
ریونت ریڈی نے کہا کہ ٹی جی 20 لیگ کو شائقین کا اچھا ردعمل ملا ہے۔ "اس ٹورنامنٹ نے بین الاقوامی T20 میچوں کی سطح پر مقبولیت حاصل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ TG20 لیگ ریاست میں نوجوانوں کی ترقی کے لیے کارآمد ثابت ہوگی"۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو یاد دلایا کہ کرکٹ کے آئیکون سچن ٹنڈولکر کھیل سے اپنی وابستگی کی وجہ سے ہی بین الاقوامی سطح پر بلند ہوئے ہیں۔
پہلے کرکٹرز کو تنظیموں کا تعاون نہیں ملتا تھا
"ماضی میں بڑے ہونے والے کرکٹرز کو ایسی تنظیموں کا تعاون نہیں ملتا تھا، لیکن اب ایناڈو (Eenadu) اور ای ٹی وی (ETV) تنظیمیں آپ کے پیچھے کھڑی ہیں۔ ایناڈو (Eenadu) اور ای ٹی وی (ETV) تنظیمیں آج کی نسل کے کرکٹرز کو ایک ہزار ہاتھیوں کی طاقت دیتی ہیں، ایناڈو (Eenadu) اور ای ٹی وی (ETV) کھلاڑیوں کی نشوونما کے لیے درکار تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کے ذریعے یہ کھلاڑی روشنی میں اضافہ کرتے ہیں"۔
تلنگانہ حکومت نے اسپورٹس یونیورسٹی قائم کی
ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی حکومت کھیلوں کے شعبے پر واضح یقین رکھتی ہے اور اس نے کھیلوں پر خصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ تلنگانہ کے لیے کھیلوں کی پالیسی لائی گئی ہے اور جو کھلاڑی کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں نقد انعامات اور سرکاری ملازمتیں دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کھیلوں سے متعلق انفراسٹرکچر پر بھی توجہ دی ہے اور ایک اسپورٹس یونیورسٹی قائم کی ہے۔