نلگنڈہ نائٹس نے ورنگل واریئرز کے خلاف 91 رنز سے جیت درج کی، کھمم ایسز نے کریم نگر ڈائمنڈس کو شکست دی
T20 2026: جیسوال، ہمتیجا اور ملند کی شاندار پرفارمنس سے، کھمم ایسز نے دلچسپ مقابلے کے آخری اوور میں جیت حاصل کی۔
Published : June 27, 2026 at 10:37 AM IST
حیدرآباد: جمعہ (26 جون) کو حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ٹی جی ٹوئنٹی کرکٹ لیگ کے چھٹے دن، کھمم ایسز نے کریم نگر ڈائمنڈس کو ایک بڑے اسکور والے، سنسنی خیز مقابلے میں 8 رنز سے شکست دی۔ مقابلہ آخری اوور تک جاری رہا۔
میکل جیسوال اور کے ہمتیجا کی نصف سنچریوں کی بدولت ایسز نے چھ وکٹ کے نقصان پر 213 کا مجموعی اسکور کیا۔ اس کے بعد، کپتان سی وی ملند نے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اسپیل میں صرف 21 رنز دے کر چار وکٹ حاصل کیے اورکریم نگر ڈائمنڈس کو 20 اوورز میں نو وکٹ پر 205 رنز تک محدود کر دیا جس سے کھمم ایسز کو آٹھ رنز کی یادگار فتح دلا دی۔
Anvita Khammam Aces hold their nerves to win a nail-biter!— tg20official (@tg20official) June 26, 2026
This contest swumg like a pendulum, but the Aces were the calmer of the two sides, holding their nerves to win an absolute belterrrrrr. 🥵#AKAvKD #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/wbqmJ87f1Z
کھمم ایسز کے لیے، کے ہمتیجا نے 33 گیندوں پر 56 رنز بنائے اور جی سائی کرشنا ریڈی کے ساتھ مل کر صرف 48 گیندوں میں 99 رنز کی میچ بدلنے والی شراکت داری قائم کی۔ سائی کرشنا نے 43 رنز بنائے۔ میکل جیسوال کی 34 گیندوں پر 64 رنز کی ناقابل شکست اننگز — جس میں چار چوکے اور چھ چھکے شامل تھے — نے ایسز کو 213 کے مضبوط اسکور تک پہنچا دیا۔
جواب میں، ڈائمنڈز کی شروعات کافی خراب رہی، ٹیم نے 28 رنز کے معمولی اسکور پر اپنے قیمتی تین وکٹ گنوا دیے۔ ساتوک ریڈی نے شاندار جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے پانچویں اوور میں لگاتار چار چھکے لگاتے ہوئے 28 رنز بنائے۔ ساتوک نے اپنی نصف سنچری صرف 16 گیندوں میں مکمل کی، جس نے ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کی تاریخ میں سب سے تیز نصف سنچری بنائی۔ ساتوک ریڈی 27 گیندوں پر 63 رنز کی شاندار اننگز کے بعد آؤٹ ہوئے، اس وقت ڈائمنڈز کا اسکور پانچ وکٹ کے نقصان پر 97 رنز تھا۔ چندن سہانی نے پھر دو اوورز میں پانچ چھکے لگا کر حالات کو مستحکم کیا۔ شبھم شرما کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے، انھوں نے ڈائمنڈز کے اسکور کو پانچ وکٹ کے نقصان پر 130 تک پہنچا دیا۔
چندن بالآخر 17 گیندوں پر 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جبکہ شبھم نے آشیش سریواستو کے ساتھ جدوجہد جاری رکھی، وکٹوں کے مسلسل گرنے کی وجہ سے مطلوبہ رن ریٹ پہنچ سے باہر ہو گیا۔
آخری اوور میں 17 رنز کی ضرورت کے ساتھ، شبھم نے پہلی دو گیندوں پر باؤنڈری لگا کر جیت کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ تاہم، مہیش وِپرلا نے شاندار ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بقیہ چار گیندوں پر صرف چار رنز دے کر اپنی ٹیم کے لیے آٹھ رنز کی دلچسپ فتح حاصل کی۔ شبھم شرما 53 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ سی وی ملند نمایاں بولر تھے، جنہوں نے 21 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں۔
Anurag Nalgonda Knight blaze away to a 9️⃣1️⃣-run win! 🤯— tg20official (@tg20official) June 26, 2026
260 proved to be too much to handle for the Warriors, who fell well short of the target, giving a Knights a BIG win and HUGE boost to their Net Run Rate! 📈#ANKvWW #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/cgBN09TJ0J
نلگنڈہ بمقابلہ ورنگل: نلگنڈہ نائٹس کے لیے ایک شاندار فتح
دن کے افتتاحی میچ میں، انوراگ نلگنڈہ نائٹس نے ٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں اپنی مسلسل دوسری جیت درج کی، ورنگل واریئرس کو 91 رنز کے بڑے فرق سے شکست دی۔ نلگنڈہ کے 260 کے مشکل ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ورنگل کی ٹیم 14 اوور میں 168 رن پر ڈھیر ہوگئی۔ صرف کپتان پرالا امان راؤ (15 گیندوں پر 46) اور مروگن ابھیشیک (44) نے قابل ذکر اننگز کھیلی۔ نلگنڈہ کے گیند بازوں میں نشانت اور ورون گاڈ نے تین تین وکٹیں حاصل کیں، انیکیت ریڈی نے دو جبکہ عرفاز اور دیویش سنگھ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
ٹاس جیت کر بلے بازی کا انتخاب کرنے کے بعد، گورو اور نتیش ریڈی نے نلگنڈہ ٹیم کے لیے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے اپنی نصف سنچریاں مکمل کیں۔ دونوں نے دوسری وکٹ کے لیے صرف 65 گیندوں میں 142 رنز جوڑے۔ گورو (34 گیندوں پر 81) کو مدثر نے 11.4 ویں اوور میں آؤٹ کیا، جب کہ نتیش (41 گیندوں پر 80) 15.1 ویں اوور میں رن آؤٹ ہوئے۔ نتیجتاً دونوں سیٹ بلے باز سنچری بنانے سے محروم رہے۔ آخر میں راہل (18 گیندوں پر 31) اور عرفاز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ دیویش سنگھ نے بھی تیزی سے اسکور کیا، جس سے ٹیم کے ٹوٹل کو 250 رنز کے ہندسے کو عبور کرنے میں مدد ملی۔
یہ نلگنڈہ کی لیگ میں دوسری جیت تھی۔ ٹیم اب تک تین میچ کھیل چکی ہے۔ اس جیت کے ساتھ، وہ پوائنٹس ٹیبل میں (4 پوائنٹس کے ساتھ) سرفہرست ہو گئے ہیں۔ ورنگل کی تین میچوں میں یہ دوسری شکست ہے۔ حیدرآباد اپنے دونوں میچ جیت کر 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ رنگا ریڈی اتنے ہی پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ٹاپ تین ٹیموں کی درجہ بندی نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر کی جاتی ہے، حالانکہ ان سب کے 4 پوائنٹس ہیں۔
27 جون کو شیڈول میچز:
میدک بمقابلہ حیدرآباد ای چیمپئنز – دوپہر دو بجکر 15 منٹ
پالامورو بمقابلہ رنگا ریڈی – شام سات بجکر 15 منٹ
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