TG20: کریم نگر ڈائمنڈس نے رنگا ریڈی رائزرس کو اٹھاون رنز سے دی شکست
کریم نگر نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 230 رن بنائے۔ جواب میں اپوزیشن جلد ہی ڈھیر ہوگئی۔
Published : July 3, 2026 at 10:26 AM IST
حیدرآباد: کریم نگر ڈائمنڈس نے TG20 لیگ میں اپنی شاندار دوڑ جاری رکھی۔ ٹیم نے جمعرات کو رنگا ریڈی رائزرس کو 58 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کی۔ راہول رادھیش (72؛ 7x4، 37 گیندوں پر 4x6)، جنہوں نے پچھلے میچ میں سنچری بنائی تھی، اور رشیکیش سمہا (60؛ 5x4، 38 گیندوں پر 3x6) نے بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔
ان کی دھماکہ خیز کارکردگی نے کریم نگر کو 5 وکٹوں پر 230 رنز بنانے میں مدد کی۔ تنمے اگروال (29)، ستوک ریڈی (24)، اور چندن ساہنی (20) نے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ رائزرز کے گیند بازوں میں تنئے جدو نے دو وکٹیں حاصل کیں۔
The Risers fall to a significant defeat! 😮💨— tg20official (@tg20official) July 2, 2026
EIPL & Eleve Karimnagar Diamonds were at their authoritative best, registering a huge, NRR boosting win yet again!
What a rise for a team who've found their mojo in the most emphatic manner! 🔥#KDvRRR #SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/Jk2bXmBqON
اس کے بعد، رنگا ریڈی کی ٹیم نارائن تیجا (3/25)، رتلاوت دنیش (2/25)، اور شبھم (2/38) کی تیز گیند بازی سے پریشان تھی۔ ان دو گیند بازوں کی وجہ سے رنگا ریڈی کی ٹیم 20 اوور میں نو وکٹوں کے نقصان پر صرف 172 رنز پر سمٹ گئی۔ آدتیہ جاواجی (48؛ 31 گیندوں پر 4x4، 3x6) اور آرین کریپا (30 ناٹ آؤٹ؛ 20 گیندوں پر 1x4، 2x6) ٹیم کے واحد بڑے اسکورر تھے۔
EIPL & Eleve Karimnagar Diamonds thump away to 2️⃣3️⃣0️⃣— tg20official (@tg20official) July 2, 2026
Riding on 24K knocks by Radesh & Simha, the Diamonds go on a very merry hitting spree to put up a humongous total.
Will the Risers rise to the challenge and hunt the target down?#KDvRRR #SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/H0mW0FYMmU
جمعہ کے میچ کے حوالے سے، انوراگ نلگنڈہ نائٹس اور میدک فالکنز دوپہر کے میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ پالامورو اسٹرائیکرس اور ورنگل واریئرس نائٹ میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔
Player of the Match 🏅— tg20official (@tg20official) July 2, 2026
A match with several vitals contributions, but none as significant as Rahul Radesh's blistering knock that set up a fantastic Diamonds win! ✌️#KDvRRR #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/KiDzQoXtE7
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