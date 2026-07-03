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TG20: کریم نگر ڈائمنڈس نے رنگا ریڈی رائزرس کو اٹھاون رنز سے دی شکست

کریم نگر نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 230 رن بنائے۔ جواب میں اپوزیشن جلد ہی ڈھیر ہوگئی۔

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کریم نگر ڈائمنڈس نے رنگا ریڈی رائزرس کو 58 رنز سے شکست دی (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 3, 2026 at 10:26 AM IST

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حیدرآباد: کریم نگر ڈائمنڈس نے TG20 لیگ میں اپنی شاندار دوڑ جاری رکھی۔ ٹیم نے جمعرات کو رنگا ریڈی رائزرس کو 58 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کی۔ راہول رادھیش (72؛ 7x4، 37 گیندوں پر 4x6)، جنہوں نے پچھلے میچ میں سنچری بنائی تھی، اور رشیکیش سمہا (60؛ 5x4، 38 گیندوں پر 3x6) نے بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔

ان کی دھماکہ خیز کارکردگی نے کریم نگر کو 5 وکٹوں پر 230 رنز بنانے میں مدد کی۔ تنمے اگروال (29)، ستوک ریڈی (24)، اور چندن ساہنی (20) نے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ رائزرز کے گیند بازوں میں تنئے جدو نے دو وکٹیں حاصل کیں۔

اس کے بعد، رنگا ریڈی کی ٹیم نارائن تیجا (3/25)، رتلاوت دنیش (2/25)، اور شبھم (2/38) کی تیز گیند بازی سے پریشان تھی۔ ان دو گیند بازوں کی وجہ سے رنگا ریڈی کی ٹیم 20 اوور میں نو وکٹوں کے نقصان پر صرف 172 رنز پر سمٹ گئی۔ آدتیہ جاواجی (48؛ 31 گیندوں پر 4x4، 3x6) اور آرین کریپا (30 ناٹ آؤٹ؛ 20 گیندوں پر 1x4، 2x6) ٹیم کے واحد بڑے اسکورر تھے۔

جمعہ کے میچ کے حوالے سے، انوراگ نلگنڈہ نائٹس اور میدک فالکنز دوپہر کے میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ پالامورو اسٹرائیکرس اور ورنگل واریئرس نائٹ میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔

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TAGGED:

TG20 LEAGUE
TG20 LEAGUE 2026
KARIMNAGAR HAT TRICK TG 20 LEAGUE
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KARIMNAGAR BEATS RANGA REDDY RISERS

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