ٹی ٹیونٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے ٹیم انڈیا کی جرسی لانچ، دیکھیں پچھلی جرسی سے کتنی مختلف ہوگی؟
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اگلے سال 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔
Published : December 4, 2025 at 1:24 PM IST
حیدرآباد: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے اگلے سال ہندوستان اور سری لنکا میں ہونے والے ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کی نئی جرسی کی نقاب کشائی کی ہے۔ گہرے نیلے اور بولڈ نارنجی رنگ کی یہ جرسی ایڈیڈاس نے تیار کی تھی، جس کا لوگو بھی کٹ پر نمایاں ہے۔
اس کٹ کی نقاب کشائی 3 دسمبر کو رائے پور کے شہید ویر نارائن سنگھ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سابق ٹی ٹیوئنٹی کپتان روہت شرما اور نوجوان بلے باز تلک ورما کے ذریعہ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ون ڈے کے اننگز کے وقفے کے دوران کی گئی۔ بی سی سی آئی کے سیکرٹری دیوجیت سائکیا اور ایڈیڈاس انڈیا کے جنرل منیجر وجے چوہان بھی موجود رہے۔
واضح رہے کہ روہت شرما کی کپتانی میں بھارت کو 2024 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں فتح دلائی اور پھر فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ وہ فی الحال صرف ون ڈے کھیلتے ہیں، اور آئی سی سی نے انہیں 2026 کے ٹی ٹیوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا ہے۔
روہت شرما نے کیا کہا؟
اس موقع پر روہت شرما نے کہا یہ ایک طویل سفر ہے، ہم نے اپنا پہلا ورلڈ کپ 2007 میں جیتا تھا، اور ہمیں اگلے ایک کے لیے 15 سال سے زیادہ انتظار کرنا پڑا، جو اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا تھا، لیکن ٹرافی کو دوبارہ اٹھا کر بہت اچھا لگا، اب جب کہ ورلڈ کپ بھارت میں منعقد ہو رہا ہے، یہ ایک دلچسپ ٹورنامنٹ ہونے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہر کوئی ٹیم کے ساتھ ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا بہترین مظاہرہ کریں۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے ہندوستانی ٹیم کا شیڈول
اگلے سال کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ سوریہ کمار یادیو کی قیادت میں بھارت پاکستان، امریکہ، نیدرلینڈز اور نمیبیا کے ساتھ گروپ اے میں ہے۔
ہندوستان کی مہم 7 فروری کو ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں امریکہ کے خلاف شروع ہوگی، اس کے بعد 12 فروری کو دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں نمیبیا کے خلاف میچ ہوگا۔ اس کے بعد وہ 15 فروری کو سری لنکا کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں پاکستان کا مقابلہ کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ 18 فروری کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہالینڈ کے خلاف اپنا آخری گروپ میچ کھیلیں گے۔
اس ورلڈ کپ میں پہلی بار 20 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جنہیں پانچ ٹیموں کے چار گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 8 مارچ کو احمد آباد یا کولمبو میں کھیلا جائے گا جس کا انحصار ٹورنامنٹ میں پاکستان کی پیشرفت پر ہے۔