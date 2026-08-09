ٹیم انڈیا کی تشویش! 9 کھلاڑی زخمی، جانئے کس طرح زخمی ہوئے کھلاڑی
ٹیم انڈیا کے ڈریسنگ روم میں زخمی کھلاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
Published : August 9, 2026 at 2:19 PM IST
حیدرآباد: ٹیم انڈیا کا اگلا اسائنمنٹ سری لنکا میں دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنا ہے، لیکن کئی کھلاڑی چوٹ کی وجہ سے میدان سے باہر ہوں گے۔ حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ بائیں ہاتھ کے بلے باز سائی سدرشن بھی انجری کے باعث سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔
اس کے ساتھ سدرشن نے جسپریت بمراہ، ہرشیت رانا، نتیش کمار ریڈی اور واشنگٹن سندر کو ان کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جو سری لنکا کے خلاف ٹسٹ سیریز کے لیے انجری کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔
سدرشن کو گزشتہ ماہ انڈیا اے ٹیم کے سری لنکا کے دورے کے دوران پیر کی چوٹ لگی تھی۔ انہوں نے دونوں 'اے' ٹیسٹ میچوں میں دو سنچریاں بنائیں۔ تب سے، وہ بنگلورو میں سنٹر آف ایکسی لینس میں بحالی سے گزر رہے ہیں۔
تیز گیند باز جسپریت بمراہ ابھی تک بائیں گھٹنے کی انجری سے صحت یاب نہیں ہوسکے ہیں جو انہیں گزشتہ ماہ کارڈف میں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے کے دوران لگی تھی۔ جس کی وجہ سے ان کی جگہ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ فاسٹ بولر عاقب نبی کو دورہ سری لنکا کے لیے بھارتی ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
نتیش کمار ریڈی بائیں کواڈریسیپس کی چوٹ سے صحتیاب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے آئرلینڈ، انگلینڈ اور زمبابوے کے حالیہ دوروں پر نہیں کھیل سکے تھے۔ وہ جون میں افغانستان کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز میں بولنگ کرتے ہوئے انجری کا شکار ہوئے تھے۔
واشنگٹن سندر ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہیں جبکہ آکاش دیپ کمر میں تکلیف کے باعث ٹیم سے باہر ہیں۔ کپتان شبمن گل بھی انگلی کی انجری کا شکار ہوئے تاہم وہ سیریز سے باہر نہیں ہوئے ہیں۔ نتیجتاً وہ سری لنکا کے خلاف پریکٹس میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں۔ امید ہے کہ وہ 15 اگست سے شروع ہونے والے سیریز کے پہلے ٹیسٹ سے قبل فٹ ہو جائیں گے۔ ہرشیت رانا، ہاردک پانڈیا اور ورون چکرورتی بھی انجری کی وجہ سے ٹیم انڈیا سے باہر ہیں۔
زخمی کھلاڑی
ہرشیت رانا - ہیمسٹرنگ
ہاردک پانڈیا – ران میں تناؤ
جسپریت بمراہ – گھٹنے میں سوجن
نتیش ریڈی - ہیمسٹرنگ
واشنگٹن سندر - ران کا تناؤ
آکاش دیپ - کمر کے نچلے حصے میں تناؤ کا فریکچر
سائی سدرشن - پیر کی چوٹ
شبمن گل - دائیں ہاتھ کی انگلی میں چوٹ
ورون چکرورتی – ران کا تناؤ
ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم
شبمن گل (کپتان)، کے ایل راہول (نائب کپتان)، یشسوی جیسوال، رشبھ پنت، دھرو جورل، رویندرا جدیجا، کلدیپ یادو، مانؤ ستھر، محمد سراج، پرسدھ کرشنا، گرنور برار، دیودت پڈیکل، سریانش جین، عاقب نبی۔