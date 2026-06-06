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ٹیم انڈیا کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا اعلان، شریس ایئر بنے کپتان، ویبھو کی ٹیم میں دھماکے دار انٹری

ٹیم انڈیا کی T20 ٹیم کا اعلان کر دیا گیا، شریس ایئر بنے T20 کے نئے کپتان، ویبھو کی ٹیم میں دھماکہ خیز انٹری ہوئی۔

team india t20 squad announced shreyas iyer becomes new t20 captain vaibhav sooryavanshi in t20 squad Urdu News
ٹیم انڈیا کی T20 ٹیم کا اعلان (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 6, 2026 at 1:53 PM IST

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حیدرآباد: بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے لیے ٹیم انڈیا کے ٹی 20 سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ جس میں شریس ایئر کو ٹی ٹوئنٹی کا نیا کپتان بنایا گیا ہے، جب کہ تلک ورما کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔

سلیکشن کمیٹی کی جانب سے لیا گیا سب سے بڑا اور سخت فیصلہ یہ تھا کہ سابق کپتان سوریہ کمار یادیو کی کپتانی چھیننے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹیم سے بھی باہر کردیا۔ اس کے علاوہ 15 سالہ نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریاونشی کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے لیے ٹیم انڈیا کے ٹی 20 سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ جس میں شریس ایئر کو ٹی ٹوئنٹی کا نیا کپتان بنایا گیا ہے، جب کہ تلک ورما کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔

team india t20 squad announced shreyas iyer becomes new t20 captain vaibhav sooryavanshi in t20 squad Urdu News
فائل فوٹو شریس ایئر (IANS)

سلیکشن کمیٹی کی جانب سے لیا گیا سب سے بڑا اور سخت فیصلہ یہ تھا کہ سابق کپتان سوریہ کمار یادیو کی کپتانی چھیننے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹیم سے بھی باہر کردیا۔ اس کے علاوہ 15 سالہ نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریاونشی کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے لیے ٹیم انڈیا کے ٹی 20 سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ جس میں شریس ایئر کو ٹی ٹوئنٹی کا نیا کپتان بنایا گیا ہے، جب کہ تلک ورما کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔

TAGGED:

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VAIBHAV SOORYAVANSHI IN T20 SQUAD
VAIBHAV SOORYAVANSHI IN T20 SQUAD

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