ٹیم انڈیا کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا اعلان، شریس ایئر بنے کپتان، ویبھو کی ٹیم میں دھماکے دار انٹری
ٹیم انڈیا کی T20 ٹیم کا اعلان کر دیا گیا، شریس ایئر بنے T20 کے نئے کپتان، ویبھو کی ٹیم میں دھماکہ خیز انٹری ہوئی۔
Published : June 6, 2026 at 1:53 PM IST
حیدرآباد: بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے لیے ٹیم انڈیا کے ٹی 20 سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ جس میں شریس ایئر کو ٹی ٹوئنٹی کا نیا کپتان بنایا گیا ہے، جب کہ تلک ورما کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔
سلیکشن کمیٹی کی جانب سے لیا گیا سب سے بڑا اور سخت فیصلہ یہ تھا کہ سابق کپتان سوریہ کمار یادیو کی کپتانی چھیننے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹیم سے بھی باہر کردیا۔ اس کے علاوہ 15 سالہ نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریاونشی کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 🇮🇳#ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے لیے ٹیم انڈیا کے ٹی 20 سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ جس میں شریس ایئر کو ٹی ٹوئنٹی کا نیا کپتان بنایا گیا ہے، جب کہ تلک ورما کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔
سلیکشن کمیٹی کی جانب سے لیا گیا سب سے بڑا اور سخت فیصلہ یہ تھا کہ سابق کپتان سوریہ کمار یادیو کی کپتانی چھیننے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹیم سے بھی باہر کردیا۔ اس کے علاوہ 15 سالہ نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریاونشی کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے لیے ٹیم انڈیا کے ٹی 20 سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ جس میں شریس ایئر کو ٹی ٹوئنٹی کا نیا کپتان بنایا گیا ہے، جب کہ تلک ورما کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔