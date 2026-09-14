بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے بھی محسن نقوی سے ویمنز ایشیا کپ کی ٹرافی لینے سے انکار کر دیا
کوچ امول مزومدار نے میچ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہاکہ یہ مؤقف بی سی سی آئی کی طرف سے اختیار کیا گیا تھا۔
Published : September 14, 2026 at 8:31 AM IST
بھارتی ٹیم نے اتوار کو دبئی میں فائنل مقابلے میں سری لنکا کے خلاف جیت کے بعد ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے صدر محسن نقوی سے ویمنز ایشیا کپ کی ٹرافی وصول نہیں کی۔
اسمرتی مندھانا اور شفاعلی ورما کی نصف سنچریوں اور شری چرانی کی چار وکٹوں کی بدولت بھارتی خواتین کی ٹیم نے سری لنکا کو یکطرفہ فائنل میچ میں 72 رنز سے شکست دے کر مجموعی طور پر اپنا آٹھواں ویمنز ایشیا کپ خطاب اپنے نام کیا۔
فائنل کے بعد، جب سری لنکن کھلاڑی رنرز اپ کے میڈل لینے کے لیے اسٹیج پر آئے، تو ان کی کپتان چماری اتھاپتھو کو نقوی کی طرف سے ایک چیک دیا گیا، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ تاہم، سری لنکا کی انعامی تقریب کے اختتام کے بعد، نشریات کو واپس اسٹوڈیو میں میچ کے بعد کے شو کی طرف موڑ دیا گیا۔ جب سری لنکن کھلاڑیوں کو اعزازات دیے جا رہے تھے تو بھارت اسٹیج کے قریب کوئی موجود نہیں تھا۔
بھارتی ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور، جنہوں نے اس سے قبل جیت کے بعد براڈکاسٹرز کو میچ کے بعد کا انٹرویو دیا تھا، میچ کے بعد کی انعامی تقریب کے لیے اتھاپتھو کے پیچھے نہیں آئیں۔
کسی بھی ٹورنامنٹ کی جیت کے بعد عام طور پر نظر آنے والے روایتی مناظر، جیسے کہ گرتے ہوئے رنگ برنگے کاغذات یا آتش بازی کے درمیان بھارت کے ٹرافی اٹھانے کی کوئی ویڈیو یا فوٹیج سامنے نہیں آئی۔
تاہم، انعامی تقریب شروع ہونے سے پہلے، بھارتی ٹیم کا اپنا ایک الگ ہی مجمع تھا، جہاں ان کے ہیڈ کوچ امول مزومدار ٹیم سے گفتگو کر رہے تھے اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری دیوا جیت سائکیا اور نائب صدر راجیو شکلا تیز گیند باز نندنی شرما کو 'فیلڈر آف دی میچ' کا میڈل دے رہے تھے، جنہوں نے میچ میں دو کیچ پکڑے تھے۔ سائکیا نے کھلاڑیوں سے بات چیت کی اور ٹیم کو جیت پر مبارکباد دی۔
جب میچ کے بعد کی باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی، تو سری لنکن کھلاڑیوں نے معززین (جن میں محسن نقوی اسٹیج پر موجود تھے) سے رنرز اپ کے میڈل وصول کیے، لیکن بھارتی کھلاڑی وہاں کہیں نظر نہیں آئے۔ اتھاپتھو کے میچ کے بعد کے انٹرویو کے فوراً بعد، نشریات کو اسٹوڈیو میں میچ کے بعد کے شو کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور بھارتی ٹیم کے مزید کوئی مناظر نہیں دکھائے گئے۔"
کوچ امول مزومدار نے میچ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ (نقوی سے ٹرافی نہ لینے کا) یہ مؤقف بی سی سی آئی کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'ہم اس مؤقف پر قائم ہیں۔ ہمارے لیے یہ ٹورنامنٹ ختم ہو چکا ہے۔ ہم چیمپئن ہیں، یہی کافی ہے۔ ہم سب متحد ہیں۔ مجھے اس یونٹ کے ہر ایک فرد پر فخر ہے، بشمول سپورٹس اسٹاف اور کھلاڑیوں کے۔'
ٹرافی کا یہ تعطل گذشتہ سال اپریل میں ہونے والے پہلگام حملوں کے بعد، مردوں کی ٹیم کی جیت کے بعد شروع ہوا تھا۔ گذشتہ سال متحدہ عرب امارات میں ایک سنسنی خیز فائنل میچ میں تلک ورما کی شاندار کارکردگی کی بدولت بھارت کی پاکستان کے خلاف جیت کے بعد، میچ کے بعد کی انعامی کارروائی میں تقریباً 90 منٹ کی تاخیر ہوئی تھی۔
سرحد پار دہشت گردی کے باعث پیدا ہونے والی کشیدگی کے پیشِ نظر بھارتی ٹیم نے نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک طویل انتظار کے بعد اسٹیج سجایا گیا، لیکن غیر متوقع طور پر، ایک عہدیدار نے ایشیا کپ کی ٹرافی کو اونچے چبوترے پر لگی اس کی جگہ سے ہٹایا اور اسے اپنے ساتھ گراؤنڈ سے باہر لے گیا۔"
ٹرافی لینے سے انکار کے باوجود، بھارتی ٹیم نے اسٹیج پر جشن منایا، جہاں کپتان سوریا کمار یادو نے سال 2024 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل کے بعد اپنے پیشرو (سابق کپتان) روہت شرما کی دھیمی چال کی نقل اتاری اور اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر ایک خیالی ٹرافی ہوا میں اٹھائی۔
اس پورے ٹورنامنٹ کے دوران، بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں اور کپتان نے ٹاس کے وقت یا میچ کے بعد پاکستان کے کسی بھی کھلاڑی سے ہاتھ نہیں ملایا، اور ان فتوحات کو بھارتی مسلح افواج کے ان اہلکاروں کے نام کیا گیا جنہوں نے پاکستان کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف 'آپریشن سندور' کی قیادت کی تھی۔
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