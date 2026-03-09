ٹیم انڈیا پر پیسوں کی بارش، جانیے کتنے کروڑ کی انعامی رقم ملی؟
T20 ورلڈ کپ 2026 جیتنے والی ٹیم پر پیسوں کی بارش ہوئی، مکمل تفصیلات یہاں دیکھیں۔
Published : March 9, 2026 at 11:18 AM IST
حیدرآباد: ایک ماہ کے دلچسپ کرکٹ ایکشن کے بعد، T20 ورلڈ کپ 2026 اتوار، 8 مارچ کو اختتام پذیر ہوا، ٹیم انڈیا نے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کو 96 رنز سے شکست دے کر شاندار فتح حاصل کی۔ اس تاریخی جیت کے ساتھ ہی ہندوستان دفاعی چیمپئن کے طور پر ٹائٹل جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔
مزید برآں، وہ بلیک کیپس کو شکست دے کر ٹورنامنٹ جیتنے والی واحد میزبان ٹیم بھی بن گئی۔ نیوزی لینڈ کے لیے یہ اپنا پہلا ٹائٹل جیتنے کا موقع تھا، لیکن وہ 255 رنز کے بڑے مجموعے کا تعاقب کرنے میں ناکام رہے اور 159 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئے۔
ٹیم انڈیا کی انعامی رقم
ٹائٹل جیتنے والی ہندوستانی ٹیم کو ان کی شاندار کارکردگی کے لیے 3.0 ملین ڈالر (27.48 کروڑ) کا انعام دیا گیا۔ اس 2024 کے پچھلے ایڈیشن کے مقابلے کل انعامی پول میں 20 فیصد اضافہ کی رقم دی گئی ہے۔ 2024 میں، ٹیم انڈیا نے 2.45 ملین (22.30 کروڑ) حاصل کیے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہندوستان کو پچھلی بار کے مقابلے ٹرافی جیتنے پر 5 کروڑ روپے زیادہ ملیں گے۔
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🇮🇳#TeamIndia clinch a record 3️⃣rd ICC Men's #T20WorldCup title 🏆— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
Take. A. Bow 🫡#MenInBlue | #Final | #INDvNZ pic.twitter.com/nml1AZY5tK
نیوزی لینڈ کو کتنی رقم ملے گی؟
فائنل میں ہارنے والی ٹیم نیوزی لینڈ کو بھی 1.6 ملین امریکی ڈالر کا کافی انعام دیا جائے گا، جو کہ ہندوستان کے لیے تقریباً 14.65 کروڑ روپے بنتا ہے۔ پچھلے ایڈیشن میں، رنر اپ نے 1.28 ملین (11.65 کروڑ) حاصل کیے، جس میں اب 3 کروڑ کا اضافہ کیا گیا ہے۔
بھارت نے تیسرا T20 ورلڈ کپ جیت لیا
ہندوستان تیسرا T20 ورلڈ کپ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ انہوں نے 2007 اور 2024 میں ٹائٹل جیتا تھا۔ ہندوستان نے اپنا پہلا ٹائٹل بھی سوریہ کمار یادو کی کپتانی میں جیتا تھا۔
فائنل میچ کیسا رہا؟
DEFENDING 🏆 CHAMPIONS 🏆#TeamIndia become the first team to defend the ICC Men's #T20WorldCup title! 👏🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | LIVE NOW 👉 https://t.co/Tz1DBSb4nT pic.twitter.com/F39uN5yrhX
بھارت نے 255 رنز بنائے
ٹاس ہارنے کے بعد بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنائے۔ دوبے نے آخری 8 گیندوں پر 26 رنز کی شاندار ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں 3 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ ابھیشیک نے 21 گیندوں میں 52 رنز بنائے، سنجو نے 46 گیندوں میں 89 رنز بنائے اور ایشان کشن نے 25 گیندوں میں 54 رنز کی تیز اننگز کھیلی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے جیمی نیشم سب سے کامیاب باؤلر رہے جنہوں نے 4 اوورز میں 46 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ کپتان سینٹنر سب سے زیادہ کفایتی بولر رہے جنہوں نے 4 اوورز میں 33 رنز دیے۔
نیوزی لینڈ 159 پر آل آؤٹ
نیوزی لینڈ کی ٹیم 256 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 159 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کا پہلا ٹائٹل جیتنے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور انہیں 96 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹم سیفرٹ نے سب سے زیادہ 26 گیندوں پر 52 رنز بنائے جب کہ مچل سینٹنر نے 35 گیندوں پر 43 رنز بنائے۔ بھارت کے لیے بمراہ اور اکشر سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ بمراہ نے 4 اوورز میں 15 رن دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں جب کہ اکشر نے 3 اوورز میں 27 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔