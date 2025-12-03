جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان، پانڈیا کی واپسی، گِل کو کیا شامل، دیکھیں مکمل اسکواڈ
ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز 9 دسمبر کو کٹک میں ہوگا۔
حیدرآباد: ہندوستان کے ٹیسٹ اور ون ڈے کپتان شبمن گل گردن کی انجری سے صحت یاب ہو گئے ہیں اور انہیں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے نائب کپتان کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ہندوستانی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کے ذرائع نے بدھ کو یہ بات کہی۔
کولکتہ میں جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوران گیل زخمی ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ گوہاٹی میں دوسرے ٹیسٹ اور جاری ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ بی سی سی آئی کے ایک ذریعے نے بتایا کہ گل مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ نائب کپتان کے طور پر واپس آئیں گے۔
ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز 9 دسمبر کو کٹک میں ہوگا۔ ٹیم کے انتخاب کے لیے سلیکشن کمیٹی کا بدھ کو یہاں اجلاس ہوا۔ سوریہ کمار یادیو ہندوستان کے ٹی ٹوئنٹی کے باقاعدہ کپتان ہیں۔
ذرائع نے ان خبروں کی بھی تردید کی کہ بورڈ حکام سینئر کھلاڑیوں ویرات کوہلی اور روہت شرما اور ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات کرنے کے لیے میٹنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
روہت 38 اور کوہلی 37 سال کے ہیں اور اب وہ قومی ٹیم کے لیے صرف ون ڈے کھیل رہے ہیں۔ اس بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ آیا وہ 2027 ون ڈے ورلڈ کپ تک کھیل سکیں گے۔
گمبھیر اور قومی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ اجیت آگرکر نے اس امکان کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ درمیانی سیریز میں کوئی میٹنگ نہیں ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ سیریز ختم ہونے کے بعد کیا کرنا ہے۔ بھارت ٹیسٹ سیریز 0-2 سے ہار گیا تھا۔
ہندوستان کااسکواڈ: سوریہ کمار یادیو (کپتان)، شوبمن گل (نائب کپتان)، ابھیشیک شرما، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، اکسر پٹیل، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، جسپریت بمراہ، ورون چکر ورتی، ارشدیپ سنگھ، کلدیپ یادو، ہرشت رانا اور واشنگٹن سندر