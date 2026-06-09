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تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے پرگناندھا کو 50 لاکھ روپے کا انعام دیا، کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اہم مقصد

تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے آر پرگناندھا کے ساتھ شطرنج کھیلی اور انہیں 50 لاکھ روپے کا انعام بھی پیش کیا۔

tamil nadu cm c joseph vijay felicitated praggnanandhaa with rs 50 lakh for norway chess victory Urdu News
تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے پرگناندھا کو 50 لاکھ روپے کا انعام دیا (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 9, 2026 at 10:44 AM IST

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چنئی: تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے نے پیر کو شطرنج کے کھلاڑی آر پرگناندھا کو ناروے شطرنج ٹورنامنٹ میں تاریخی فتح کے لیے اعزاز سے نوازا اور انہیں 50 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا۔ اعزازی تقریب میں تعمیرات عامہ اور کھیلوں کی ترقی کے وزیر ادھو ارجن، تمل ناڈو اسپورٹس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ممبر سکریٹری جے میگھناتھ ریڈی (آئی اے ایس)، پرگناندھا کے والدین اور سینئر سرکاری افسران موجود تھے۔

پرگناندھا ناروے شطرنج ٹورنامنٹ جیتنے والے پہلے ہندوستانی گرینڈ ماسٹر ہیں۔ اوسلو میں پراگناندھا نے فائنل راؤنڈ میں جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو شکست دے کر ٹائٹل جیتا۔ یہ ٹورنامنٹ 2013 میں شروع ہوا تھا اور اس سے پہلے کسی بھی ہندوستانی کھلاڑی نے اسے نہیں جیتا تھا۔

tamil nadu cm c joseph vijay felicitated praggnanandhaa with rs 50 lakh for norway chess victory Urdu News
تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ پرگناندھا کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوئے (IANS)

تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے پرگناندھا کے ساتھ شطرنج کھیلا

چیف منسٹر سی جوزف وجے کی جانب سے پرگنانندھا کو اعزاز دینے کے بعد، ملاقات اس وقت اور بھی دلچسپ ہو گئی جب سی ایم وجے اور 20 سالہ گرینڈ ماسٹر ایک دوستانہ میچ کے لیے شطرنج بورڈ میں آمنے سامنے بیٹھے۔ بعد ازان اس موقع پر پرگناندھا نے ناروے شطرنج ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کو اپنے کیریئر کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا۔

دنیا کے ٹاپ کھلاڑیوں کو شکست دی

اپنی کامیابی پر بات کرتے ہوئے پرگنانندھا نے کہا کہ میگنس کارلسن سمیت دنیا کے چند ٹاپ کھلاڑیوں کو شکست دینا اس ٹائٹل کو خاص طور پر یادگار بناتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ناروے شطرنج ٹورنامنٹ کے چھٹے راؤنڈ کے بعد پراگناندھا اسٹینڈنگ میں چھٹے اور آخری نمبر پر تھے، لیکن انہوں نے لگاتار چار گیمز جیتے، جن میں کارلسن پر دوسری فتح اور اختتامی راؤنڈ میں ایک جیت بھی شامل تھی۔

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