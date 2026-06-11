فیفا ورلڈ کپ میں چمکیں گے ہندوستانی نژاد چار کھلاڑی، جانیے کس ٹیم کی کریں گے نمائندگی؟
ہندوستانی فٹ بال ٹیم فیفا ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستانی نژاد چار کھلاڑی اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گے۔
Published : June 11, 2026 at 12:18 PM IST
ہندوستانی فٹ بال شائقین برسوں سے اپنی قومی ٹیم کے ورلڈ کپ میں کھیلنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ان کا خواب کب پورا ہوگا اس بارے میں کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن بطور کھلاڑی ہندوستانی شائقین کا یہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ ہندوستانی نژاد چار کھلاڑی فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
یہ چار کھلاڑی اپنے اپنے ممالک نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، قطر اور ڈی آر کانگو کے لیے کھیلیں گے لیکن وہ اپنے ہندوستانی ورثے کو بھی دکھائیں گے۔ یہ چار کھلاڑی سرپریت سنگھ، سیموئیل موتوسامی، نشان ویلوپلائی اور تحسین محمد ہیں۔ آئیے ان چار کھلاڑیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
A historic moment for Indian football fans! As the 2026 FIFA World Cup approaches, we will have two players of Indian heritage gracing the global stage. 🌏⚽— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 2, 2026
19-year-old winger Tahsin Mohammed Jamshid makes history as the first player of Indian origin selected for the Qatar…
19 سالہ تحسین محمد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پیدا ہوئے۔ تاہم، اس کے والدین کا تعلق کیرالہ کے کنور سے ہے اور وہ 2006 میں کنور سے قطر منتقل ہوئے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ جمشید فیفا ورلڈ کپ میں کھیلنے والے پہلے ہندوستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں۔ اس کے پاس ہندوستانی پاسپورٹ اور قطر کا خصوصی "مشن پاسپورٹ" دونوں ہیں۔
تحسین محمد جمشید (قطر)
تحسین کے والد جمشید کالیکٹ یونیورسٹی کے سابق کھلاڑی تھے۔ تحسین نے دوحہ میں ایسپائر اکیڈمی میں اپنی فٹ بال کی مہارت کا مظاہرہ کیا اور قطر اسٹارز لیگ میں کھیلنے والے ہندوستانی نژاد پہلے کھلاڑی بن گئے۔ وہ فی الحال الدوہیل ایس سی کے لئے کھیلتا ہے۔
ونگر تحسین نے 2024 فیفا ورلڈ کپ ایشین کوالیفائرز گروپ میچ کے دوران اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز افغانستان کے خلاف کیا۔ وہ زمبابوے (2025) اور آئرلینڈ (2026) کے خلاف دو بین الاقوامی دوستی مقابلوں میں بھی حصہ لے چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی گول نہیں کر سکے۔
سرپریت سنگھ (نیوزی لینڈ)
نیوزی لینڈ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کھیلے گا۔ اس ٹیم میں سرپریت سنگھ بھی شامل ہوں گے جن کا تعلق پنجاب، ہندوستان سے ہے۔ 27 سالہ سرپریت سنگھ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں پیدا ہوئے لیکن ان کے والدین پنجابی نژاد ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے اٹیکنگ مڈفیلڈر کے طور پر کھیلتا ہے۔ انھوں نے نیوزی لینڈ کے لیے 24 بین الاقوامی میچ کھیلے ہیں اور تین گول کیے ہیں۔ سرپریت نے 2017 اور 2019 کے فیفا انڈر 20 ورلڈ کپ میں بھی نیوزی لینڈ کے لیے کھیلا۔
نشان ویلوپلائی (آسٹریلیا)
نشان ویلوپلائی کی والدہ اینگلو انڈین ہیں اور ان کے والد سری لنکن نژاد تامل ہیں۔ 25 سالہ ویلوپلائی میلبورن وکٹری کے لیے کھیلتے ہیں۔ وہ میلبورن میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نشان اب 26 رکنی اسکواڈ کے 17 کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جو فیفا ورلڈ کپ میں ڈیبیو کریں گے۔ انہوں نے اکتوبر 2024 میں ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈز کے دوران آسٹریلیا کے لیے ڈیبیو کیا تھا۔ اس کے بعد سے، وہ آسٹریلیا کے لیے سات میچ کھیل چکے ہیں، جس میں تین گول کیے ہیں۔ یہ تمام گول ورلڈ کپ کوالیفائر میں آئے۔
سیموئیل موتوسامی (ڈی آر کانگو)
سیموئیل متوسامی کو فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے ڈی آر کانگو کی قومی فٹ بال ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ 29 سالہ مڈ فیلڈر پیرس، فرانس میں پیدا ہوئے۔ اس کی ماں کانگو سے ہے اور اس کے والد تامل نژاد ہیں۔ وہ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرنے والے ہندوستانی نژاد چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ سیموئل کا تعلق ہندوستان کے تمل ناڈو سے ہے۔ وہ کانگو کی قومی ٹیم کے لیے ایک اہم سنٹرل مڈفیلڈر کے طور پر کھیلتا ہے۔ وہ اب تک سینئر کانگو کی قومی ٹیم کے لیے 57 میچ کھیل چکے ہیں۔
فیفا کے ضوابط کے مطابق کوئی کھلاڑی قومی ٹیم کے لیے صرف اسی صورت میں کھیل سکتا ہے جب اس کے والدین یا دادا دادی میں سے کوئی اس ملک میں پیدا ہوا ہو اور کھلاڑی کے پاس اس ملک کا پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔