ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: سپر ایٹ کا آج سے آغاز، پہلے میچ میں پاکستان کا نیوزی لینڈ سے مقابلہ، جانیے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
نیوزی لینڈ کے لیےبڑا چیلنج پچ اور کنڈیشنرہیں کیونکہ وہ اپنے تمام سپر 8 میچوں کے لیے ہندوستان سےسری لنکا کا سفر کر رہے ہیں۔
Published : February 21, 2026 at 3:14 PM IST
کولمبو: 2026 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ آج 21 فروری سے شروع ہوگا۔ گروپ 2 سے پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ سپر 8 کے گروپ 2 میں پاکستان، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور سری لنکا شامل ہیں۔
پاک بمقابلہ نیوزی لینڈ: گروپ اسٹیج پرفارمنس
2009 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی چیمپئن پاکستان گروپ مرحلے میں زبردست کارکردگی کے بعد سپر 8 مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ انہوں نے چار میں سے تین میچ جیتے، صرف ہندوستان سے شکست ملی۔
دوسری جانب نیوزی لینڈ نے گروپ مرحلے میں بھی ایسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مچل سینٹنر کی ٹیم نے 2024 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی رنر اپ جنوبی افریقہ کے خلاف اپنے چار میں سے تین میچ جیتے اور صرف ایک میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
نیوزی لینڈ کے سامنے چیلنج
نیوزی لینڈ کے لیے سب سے بڑا چیلنج پچ اور کنڈیشنر ہوگا، کیونکہ وہ اپنے تمام سپر 8 میچوں کے لیے ہندوستان سے سری لنکا کا سفر کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تمام میچ کولمبو میں کھیلیں گے۔ اس سے قبل، وہ ہندوستان میں اپنے گروپ میچ کھیل چکے ہیں۔
سپنرز پر نگاہیں مرکوز
کولمبو کی پریماداسا پچ اسپنرز کے لیے سازگار رہی ہے، اور جیسے جیسے میچ آگے بڑھے گا گرفت اور باری میں اضافہ ہوگا۔ توقع ہے کہ دونوں ٹیموں کے اسپنرز میچ کے نتائج کا فیصلہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
پاکستان کے پاس عثمان طارق، ابرار احمد، صائم ایوب، محمد نواز، اور کپتان سلمان آغا جیسے کچھ اچھے اسپنرز ہیں جو نیوزی لینڈ کے بلے بازوں کو سخت چیلنج دے سکتے ہیں۔
دوسری جانب نیوزی لینڈ کے پاس بھی اچھے اسپنرز ہیں۔ کپتان سینٹنر بیماری کی وجہ سے آخری میچ نہیں کھیل سکے تھے تاہم وہ فٹ ہیں اور سپر 8 مرحلے کے لیے ٹیم میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔
مائیکل بریسویل کی انجری کے باوجود بلیک کیپس کے پاس اسپن کے اچھے اختیارات ہیں۔ ایش سودھی، گلین فلپس، اور راچن رویندرا بھی اسپن کے شعبے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ریکارڈ پر ایک نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 50 واں موقع ہوگا جب پاکستان ٹی ٹوئنٹی میں نیوزی لینڈ کا سامنا کرے گا۔ دونوں ٹیمیں مختصر ترین فارمیٹ میں آپس میں دست و گریباں ہیں، پاکستان نے ان کے درمیان اب تک کھیلے گئے 49 میچوں میں سے 24 میں کامیابی حاصل کی ہے، جب کہ نیوزی لینڈ نے 23 جیتے ہیں، دو میچ برابر ہیں۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان کا برتری حاصل ہے۔ ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمیں سات بار آمنے سامنے ہو چکی ہیں، پاکستان نے ان میں سے پانچ میچ جیتے ہیں، جب کہ بلیک کیپس صرف دو جیتنے میں کامیاب ہو سکی ہیں۔
دونوں ٹیموں کے اسکواڈز
پاکستان: سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ نافع، محمد نواز، سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، عثمان خان، عثمان طارق۔
نیوزی لینڈ: مچل سینٹنر (کپتان)، فن ایلن، مارک چیپ مین، ڈیون کونوے، جیکب ڈفی، لوکی فرگوسن، میٹ ہنری، کائل جیمیسن، ڈیرل مچل، جیمز نیشم، گلین فلپس، راچن رویندرا، ٹم سیفرٹ، ایش سودھی۔