ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: سیمی فائنل میں پہلی بار نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوںگی، جانیے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا پہلا سیمی فائنل ایڈن گارڈنز کولکاتہ میں کھیلا جائے گا۔
Published : March 4, 2026 at 2:19 PM IST
کولکاتہ: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 اب اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل بدھ (4 مارچ) کو کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی۔
گروپ مرحلے میں اب تک دونوں ٹیمیں چار بار آمنے سامنے آ چکی ہیں اور جنوبی افریقہ چاروں بار فتحیاب ہوا ہے۔ اس بار بھی جنوبی افریقہ نے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بغیر کسی ہار کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی۔
It’s NOW or NEVER! 👊— Star Sports (@StarSportsIndia) March 3, 2026
The semi-finals are locked in. Who will make it to the final? 🤔#T20WorldCup #SAvNZ #INDvENG pic.twitter.com/609sJiRPEf
جنوبی افریقہ کی کارکردگی
پروٹیز اپنے سپر 8 گروپ میں شاندار کارکردگی کے ساتھ سرفہرست رہے، پہلے دفاعی چیمپئن بھارت کو 76 رنز سے شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے دو بار کے چیمپئن ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹوں سے شکست دی، اور آخر میں، انہوں نے زمبابوے کو شکست دی۔ اس سے ان کی بیٹنگ کی گہرائی اور باؤلنگ ڈسپلن دونوں واضح طور پر ظاہر ہوئے۔ گزشتہ ایڈیشن میں رنر اپ پر ختم کرنے کے بعد، پروٹیز اس بار ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔
نیوزی لینڈ کی کارکردگی
دوسری جانب نیوزی لینڈ نے ٹورنامنٹ کے گروپ مرحلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تاہم، سپر 8 میں ان کی کارکردگی ملی جلی رہی، پاکستان کے خلاف ان کا پہلا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے سری لنکا کے خلاف اپنے اگلے میچ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 61 رنز کی شاندار فتح درج کی۔ تاہم، مچل سینٹنر کی قیادت والی ٹیم کو اپنے آخری میچ میں انگلینڈ کے خلاف قریبی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تین پوائنٹس حاصل کرنے کے باوجود، وہ بہتر نیٹ رن ریٹ کے ساتھ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔
ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں 19 بار آمنے سامنے ہو چکی ہیں، جن میں جنوبی افریقہ نے 12 اور نیوزی لینڈ نے سات بار جیتے ہیں۔ تاہم، جنوبی افریقہ کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار ریکارڈ ہے کیونکہ بلیک کیپس نے کبھی بھی ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کو شکست نہیں دی۔ دونوں ٹیمیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں چار مرتبہ آمنے سامنے ہو چکی ہیں اور چاروں مرتبہ پروٹیز نے فتح حاصل کی ہے۔
ایڈن گارڈنز میں دونوں ٹیموں کی کارکردگی
کولکاتہ کا ایڈن گارڈنز اسٹیڈیم دونوں ٹیموں کے لیے مشکل ثابت ہوسکتا ہے، لیکن نیوزی لینڈ کو اس مقام پر اپنے ماضی کے تجربے کے پیش نظر تھوڑا سا فائدہ ہے۔ نیوزی لینڈ اس سے قبل اس مقام پر دو ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل چکا ہے۔ انہوں نے 2016 کے بڑے ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش کو شکست دی تھی، لیکن بلیک کیپس کو نومبر 2021 میں ٹی 20 سیریز کے دوران بھارت کے ہاتھوں 73 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
دوسری طرف جنوبی افریقہ کو اس گراؤنڈ پر 20 اوور کا میچ کھیلنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اکتوبر 2015 میں بھارت کے خلاف ان کا واحد میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا۔ تاہم، دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو اس مقام پر انڈین پریمیئر لیگ کے میچز کھیلنے کا کافی تجربہ ہے، جس سے آئندہ ورلڈ کپ کا مقابلہ اور بھی دلچسپ ہو جائے گا۔
...and then there were FOUR! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) March 2, 2026
Super 8s ✅
It's time for the knock-outs ⏳#T20WorldCup #INDvENG #SAvNZ pic.twitter.com/6XGNZ2JoaI
دونوں ٹیموں کے اسکواڈز
جنوبی افریقہ: ایڈن مارکرم (کپتان)، کوئنٹن ڈی کاک، ڈیولڈ بریوس، ڈیوڈ ملر، مارکو جانسن، کیشو مہاراج، کاگیسو ربادا، کوینا مفاکا، لونگی نگیڈی، جیسن اسمتھ، جارج لنڈے، کوربن بوش، اینریچ نورٹجے، ٹرسٹن اسٹبس، ریان رکیلٹن۔
نیوزی لینڈ: مچل سینٹنر (کپتان)، فن ایلن، مارک چیپ مین، ڈیون کونوے، جیکب ڈفی، لوکی فرگوسن، میٹ ہنری، ڈیرل مچل، جیمز نیشم، گلین فلپس، راچن رویندرا، ٹم سیفرٹ، ایش سودھی، کائل جیمیسن، کول میک کوچی۔