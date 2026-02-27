انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج اہم میچ، تفصیلات جانیں
یہ سپر 8 میچ شام 7 بجے کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔
Published : February 27, 2026 at 4:44 PM IST
حیدرآباد: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے، اور ٹیمیں اب سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ اور انگلینڈ پہلے ہی سپر 8 مرحلے سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں لیکن مزید دو جگہیں خالی ہیں۔ ٹیمیں فائنل فور میں جگہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس اہم مقام کو محفوظ بنانے کے لیے انگلینڈ کا مقابلہ جمعہ کو کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ سے ہوگا۔
ہیری بروک کی شاندار اننگز کی بدولت انگلینڈ پاکستان کے خلاف سنسنی خیز فتح کے بعد اس میچ میں داخل ہوا۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف شاندار فتح کے ساتھ اپنی ناک آؤٹ امیدوں کو زندہ رکھا۔ یہ میچ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہ فائنل فور میں صرف اسی صورت میں جگہ بنا سکتا ہے جب انگلینڈ نیوزی لینڈ کو شکست دے گا۔ سیمی فائنل میں جانے والی دوسری ٹیم کے تعین میں نیٹ رن ریٹ ایک اہم عنصر ہوگا۔
انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ، موسم کی پیشن گوئی
کولمبو کے موسم کے بارے میں، اکیو ویڈر کی فی گھنٹہ موسمی رپورٹ کے مطابق، بارش کسی قسم کی خلل پیدا نہیں کرے گی۔ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا، جب کہ نمی 79 فیصد کے لگ بھگ رہنے کی توقع ہے۔ نمی کی وجہ سے دوسری اننگز پر اوس پڑ سکتی ہے۔
انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ، پچ رپورٹ
پچ عام طور پر سست ہے اور اسپنرز کے حق میں ہے۔ ماہرین نے کم اسکور والے میچ کی پیش گوئی کی ہے۔ اس مقام پر کھیلے گئے 51 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں پہلی اننگز کا اوسط اسکور 152 رہا ہے۔ 22 مواقع پر اس مقام پر 150 سے کم اسکور ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ، لائیو سٹریمنگ کی معلومات
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والا یہ سپر 8 میچ جیو ہاٹ اسٹار ایپ پر لائیو سٹریم کیا جائے گا۔ اسے سٹار اسپورٹس نیٹ ورک پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا، ٹاس شام 6:30 بجے ہوگا۔
انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
دونوں ٹیموں کے ریکارڈ کی بات کریں تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف 27 میچز کھیلے ہیں جس میں انگلینڈ نے 16 اور نیوزی لینڈ نے 10 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں دونوں ٹیموں نے سات میچ کھیلے ہیں جن میں سے چار میں انگلینڈ اور تین میں مخالف ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے۔