ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سخت مقابلے کی امید، ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ پر ایک نظر
سپر ایٹ کا پہلا مقابلہ بارش کی نذر ہونے کے بعد پاکستان کے سامنے آج انگلینڈ کا چیلینج درپیش ہوگا۔
Published : February 24, 2026 at 3:32 PM IST
نئی دہلی: انگلینڈ اور پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اپنے دوسرے سپر 8 میچ میں آج آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ میچ سری لنکا کے پالے کیلے کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:00 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ نے اپنے پہلے سپر ایٹ میچ میں میزبان سری لنکا کو شکست دی تھی جب کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سپر ایٹ کا پہلا میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا۔
یہ میچ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہو گا کیونکہ ہارنے سے اس کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ انگلینڈ جیت کے ساتھ سیمی فائنل کے قریب پہنچ جائے گی۔
The Super 8s are on 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 24, 2026
England aim to seal a spot in the semi-final while Pakistan need a victory after their previous game was washed out. ✨
Who's winning this one? 💬
ICC Men's T20 World Cup | SUPER 8 | #ENGvPAK | TODAY, 6 PM pic.twitter.com/Vq1bldXkAh
2022 کی چیمپئن انگلینڈ کو ابھی تک اپنی پوری صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن وہ سپر ایٹ میں ناقابل شکست ہے۔ دفاعی ٹیم نے مرحلے کا آغاز سری لنکا کے خلاف 51 رنز کی شاندار فتح کے ساتھ کیا، جس سے ان کے نیٹ رن ریٹ میں نمایاں بہتری آئی اور انہیں گروپ سٹینڈنگ میں سرفہرست مقام پر پہنچا دیا۔
پالیکیلے پچ رپورٹ
اسپنرز میچ پر حاوی ہوں گے، کیونکہ پچ سپن بولرز کے حق میں ہونے کی امید ہے۔ لہذا، پاکستان مختلف اسپن اٹیک کے ساتھ پچ کی سست نوعیت کا فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ ٹیم عثمان طارق کی جانب سے زبردست اسپن اٹیک کی حامل ہے، جسے صائم ایوب، ابرار احمد، شاداب خان، اور محمد نواز جیسے باصلاحیت باؤلرز کی حمایت حاصل ہے۔
مجموعی طور پر، وہ انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ کے لیے ایک اہم چیلنج پیش کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب کھیل کے اختتام تک پچ کے مزید سست ہونے کی توقع ہے۔ کنڈیشنز گیند بازوں کے لیے سازگار ہونے کی وجہ سے، یہ میچ ایک حکمت عملی پر مبنی جنگ کی توقع کی جا رہی ہے، جس میں اسپن کی مہارت کا نتیجہ طے کرنے کا امکان ہے۔
More #T20WorldCup intrigue as Pakistan meet England in Kandy 👊— ICC (@ICC) February 24, 2026
Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/yhHKPvY8Y8
انگلینڈ کا پاکستان پر ایک اہم ریکارڈ ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کل 31 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گئے ہیں جن میں انگلینڈ نے 21 اور پاکستان نے صرف نو میں کامیابی حاصل کی ہے، ایک میچ ڈرا پر ختم ہوا۔ تاہم ورلڈ کپ میں پاکستان انگلینڈ پر حاوی رہا ہے اور اب تک انگلینڈ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے۔ وہ کھیلے گئے میچوں میں سے تین ہار چکے ہیں۔
دونوں ٹیموں کے اسکواڈز
پاکستان: سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ نافع، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، عثمان خان، عثمان طارق۔
انگلینڈ: ہیری بروک (کپتان)، ٹام بینٹن، جوس بٹلر، بین ڈکٹ، فل سالٹ، جیکب بیتھل، سیم کرن، لیام ڈاسن، ول جیکس، جیمی اوورٹن، ریحان احمد، جوفرا آرچر، عادل رشید، جوش ٹونگ، لیوک ووڈ۔