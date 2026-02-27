پاکستان کی امید باقی: انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج اہم میچ، جانیے تفصیلات
یہ سپر 8 میچ شام 7 بجے کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔
Published : February 27, 2026 at 12:11 PM IST
حیدرآباد: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے، اور ٹیمیں اب سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کی ٹیمیں پہلے ہی سپر 8 مرحلے سے سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں لیکن مزید دو جگہیں خالی ہیں۔ ٹیمیں آخری چار میں جگہ کے لیے کوشاں ہیں۔ اس اہم مقام کو محفوظ بنانے کے لیے انگلینڈ کا مقابلہ کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں جمعہ کو نیوزی لینڈ سے ہوگا۔
انگلینڈ اس میچ میں پاکستان کے خلاف سنسنی خیز فتح کے بعد اتر رہا ہے جس میں ہیری بروک نے شاندار اننگز کھیلی۔ اس دوران نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف شاندار فتح کے ساتھ اپنی ناک آؤٹ امیدوں کو زندہ رکھا۔ یہ میچ پاکستان کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ وہ صرف اس صورت میں فائنل فور کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے جب انگلینڈ نیوزی لینڈ کو شکست دے گا۔ سیمی فائنل میں جانے والی دوسری ٹیم کے تعین میں نیٹ رن ریٹ ایک اہم عنصر ہوگا۔
انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ T20 ورلڈ کپ 2026 موسم کی پیشن گوئی
کولمبو کے موسم کے بارے میں، AccuWeather کی فی گھنٹہ موسمی رپورٹ کے مطابق، بارش کسی قسم کی خلل پیدا نہیں کرے گی۔ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا، جبکہ نمی 79 فیصد کے قریب رہنے کی توقع ہے۔ نمی کی وجہ سے دوسری اننگز پر اوس پڑ سکتی ہے۔
انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ T20 ورلڈ کپ 2026 پچ رپورٹ
پچ کے بارے میں، یہ عام طور پر سست ہے اور اسپنرز کے حق میں ہے۔ ماہرین نے کم اسکور والے میچ کی پیش گوئی کی ہے۔ اس مقام پر کھیلے گئے 51 T20 انٹرنیشنل میچوں میں پہلی اننگز کا اوسط اسکور 152 رہا ہے۔ 22 مواقع پر اس مقام پر 150 سے کم اسکور ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ T20 ورلڈ کپ 2026 لائیو سٹریمنگ کی معلومات
T20 ورلڈ کپ 2026 میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والا یہ سپر 8 میچ Jio Hotstar ایپ پر لائیو سٹریم کیا جائے گا۔ اسے سٹار اسپورٹس نیٹ ورک پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا، ٹاس شام 6:30 بجے ہوگا۔
انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ سر سے سر کا ریکارڈ
دونوں ٹیموں کے ریکارڈ کی بات کریں تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف 27 میچز کھیلے ہیں جس میں انگلینڈ نے 16 اور نیوزی لینڈ نے 10 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں دونوں ٹیموں نے سات میچ کھیلے ہیں جن میں سے چار میں انگلینڈ اور تین میں مخالف ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے۔