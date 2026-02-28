ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: آج پاکستان کے لیے کرو یا مرو کا مقابلہ، سیمی فائنل میں پہنچنے کی مکمل مساوات جانیں
سری لنکا کی نظریں یہ میچ جیت کر گھر پر عزت بچانے کے لیے ہوگی جبکہ پاکستان سیمی فائنل میں جگہ بنانا چاہے گا۔
Published : February 28, 2026 at 2:53 PM IST
پالیکیلے: پاکستان آج ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے کے اپنے آخری میچ میں شریک میزبان سری لنکا کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ کینڈی کے پالیکیلے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں شام 7:00 بجے شروع ہوگا۔
پاکستان اس میچ میں دو بار کی چیمپئن انگلینڈ سے شکست کے بعد داخل ہوا ہے۔ دریں اثنا سری لنکا اپنے دو سپر 8 میچوں میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے ہاتھوں لگاتار شکستوں کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔
اس لیے جہاں سری لنکا کی نظریں یہ میچ جیت کر گھر پر عزت بچانے کے لیے ہوں گی، وہیں پاکستان کا مقصد بہتر رن ریٹ کے ساتھ میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنانا ہوگا۔
پاکستان کی سیمی فائنل کی مساوات
کل 27 فروری کو نیوزی لینڈ کے خلاف انگلینڈ کی چار وکٹوں سے جیت نے پاکستان کے لیے سیمی فائنل میں پہنچنے پیمانے کا منظر نامہ صاف کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف فتح کے بعد، انگلینڈ سپر 8 مرحلے میں ہارے بغیر گروپ 2 میں سرفہرست ہے۔ انگلینڈ سے ہارنے کے باوجود، نیوزی لینڈ گروپ 2 میں تین پوائنٹس اور +1.390 کے مضبوط نیٹ رن ریٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔
پاکستان فی الحال دو میچوں میں ایک پوائنٹ اور -0.461 کے نیٹ رن ریٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اگر پاکستان نیوزی لینڈ کے رن ریٹ کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو 64 رنز سے شکست دینا ہوگی یا اگر وہ پہلے بولنگ کرتے ہیں تو ہدف 13.1 اوورز میں حاصل کر لے گا۔
ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کو سری لنکا پر سبقت حاصل ہے۔ دونوں ٹیمیں اب تک 29 ٹی ٹوئنٹی میچز میں آمنے سامنے ہو چکی ہیں جن میں پاکستان نے 17 میں کامیابی حاصل کی ہے جبکہ سری لنکا صرف 12 میں کامیابی حاصل کر سکا ہے۔
تاہم، ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان اور سری لنکا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آئی سی سی کے اس ٹورنامنٹ میں دونوں ٹیمیں چار مرتبہ آمنے سامنے ہو چکی ہیں جن میں پاکستان نے دو اور سری لنکا نے دو میں کامیابی حاصل کی ہے۔
دونوں ٹیموں کے اسکواڈ
پاکستان: سلمان علی آغا، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ محمد نافع، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان (وکٹ)، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، عثمان خان، عثمان طارق۔
سری لنکا: داسن شاناکا (کپتان)، پاتھم نسانکا، کامل مشرا، کوسل مینڈس، کامندو مینڈس، کوسل جنیت پریرا، چارتھ اسالنکا، جنیت لیاناگے، پون رتھنائیکے، ونیندو ہسرنگا، دونیت ویللاگے، مہیش تھیکشنا، دشمنتھا ایشانا، ملشنگھا، پتیرا، پتیرا۔